ذكرت وسائل إعلام أميركية أمس الاثنين أن الولايات المتحدة تحقق في احتمال ضلوع إيران في عشرات الهجمات الإلكترونية التي استهدفت ناقلات الطاقة، وسط مخاوف من أن طهران توسع نطاق الحرب لتشمل عمليات إلكترونية، ومخططات إرهابية ضد أميركيين بعيداً عن الشرق الأوسط.

وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، ومصادر مطلعة، إلى أن ما يصل إلى 50 سفينة تحمل شحنات من النفط والبترول المسال والمواد الكيميائية -ومواد أخرى قابلة للانفجار- يعتقد أنها تعرضت للهجوم.

وأوضحت الصحيفة أن بعض السفن تلقت تحذيرات وتهديدات بتفجيرها، مشيرة إلى أن إيران هي المشتبه به الرئيس في هذه الهجمات، وأن السلطات الأميركية تنظر أيضاً إلى روسيا كفاعل محتمل.

ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق بشأن ما جاء في التقرير حتى الآن.