بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقف في العاصمة الفلبينية مانيلا مع قادة نظرائه في مجموعة «كواد»، اليابان والهند وأستراليا، على هامش مشاركته في الاجتماعات الآسيوية، سُئل إن كانت العاصمة الأميركية تواجه تهديداً إيرانياً وشيكاً. ولقد كانت إجابته أنه يأخذ الأمر بجدية، وتوعّد طهران بثمن غير مسبوق إذا ما نفّذت هجوماً. أما في المنامة والكويت، فلم يكن على السكان انتظار تقدير استخباراتي لمعرفة ما إذا كان الخطر قريباً أم لا؛ إذ دوّت صفارات الإنذار مجدّداً، بعد أيام من إعلان ترمب، في مقبرة أرلينغتون الوطنية، الملاصقة لواشنطن، أن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب. وبين العاصمتين مسافة تختصر جانباً من المأزق الذي يواجهه الرئيس الأميركي؛ إذ تستطيع واشنطن أن تختار متى تستأنف القصف، في حين تملك طهران أن تفرض على جيرانها بعضاً من كلفة الانتظار.

وبعد نحو تسعة أشهر من اندلاع «الحرب الإيرانية»، يراهن كل طرف من أطرافها على أن الوقت المتبقي للآخر أقصر.

إذ يعتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الحصار البحري والعقوبات سيحملان قادة إيران على تقديم تنازلات يرفضونها اليوم. ويقرأ هؤلاء خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي للكونغرس على أنها إنذار للرئيس بأن الناخب الأميركي ضاق بكلفة الحرب. وبين هذين الرهانين، يحاول الوسطاء انتزاع خطوة أولى من طرفين يخشى كل منهما أن يفسّرها الآخر دليلاً على أن الضغط بدأ يؤتي ثماره. غير أن استمرار الحشد العسكري الأميركي، وتجدّد الهجمات الإيرانية على دول الخليج، والضربات الأميركية على جزيرة قشم، يجعل السؤال الأكثر إلحاحاً هو: من يملك ضبط المواجهة إذا أخطأ أحدهما في حساب صبر الآخر؟

روبيو يعيد بداية الحرب إلى 1979

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قدّم أمام المؤتمر الوطني لمحامي «الجمعية الفيدرالية» في واشنطن يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أوضح دفاع سياسي عن قرار ترمب خوض الحرب. ذلك أنه حين سُئل عمّا يعدّه انتصاراً في إيران، أعاد الحضور إلى ما قبل الضربات الأميركية والإسرائيلية في فبراير (شباط) الماضي، فقال إن «إيران تشنّ حرباً على الولايات المتحدة منذ عام 1979، سواءً أردنا تصديق ذلك أم لا».

وفي استعادة روبيو أحداث تلك السنة، حمّل النظام الذي خرج من رحم الثورة الإيرانية مسؤولية المبادرة إلى مواجهة امتدت من احتجاز الرعايا الأميركيين في سفارتهم بطهران... إلى استهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها عبر جماعات مسلحة. ووفق وجهة نظره، «اتخذ ترمب قراراً أجّله أسلافه حين رأى أن امتلاك طهران سلاحاً نووياً سيجعل التصدّي لهذا السلوك أشد خطراً».

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يشرح مرئياته ومواقف واشنطن (أ.ف.ب)

اللافت أن روبيو، وهو يستعرض سجلّ إيران، استحضر تفجير المركز اليهودي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عام 1994، ونسبه إلى طهران عبر «حزب الله».

لقد كان بوسعه أن يكتفي بأمثلة من العراق أو لبنان، لكنه اختار واقعة من القارة الأميركية ليقول إن المسافة لم تحمِ خصوم النظام من تبعات الصراع معه. وحين انتقل روبيو إلى الصواريخ، ربط انشغال واشنطن بها باحتمال أن تحمل يوماً رؤوساً نووية. وهكذا جمع في جواب واحد الملفّات الثلاثة التي يتداولها الأميركيون والأوروبيون عادة كلّاً على حدة، البرنامج النووي، والترسانة الصاروخية، وشبكة الجماعات المسلحة التي تمنح إيران نفوذاً يتجاوز حدودها.

في تلك «المطالعة» كان جمهور روبيو في واشنطن، بيد أن جانباً لا بأس به من كلامه كان موجهاً إلى الأوروبيين وأولئك الذين يحاولون تفادي جولة حرب جديدة. ففي باريس، أبلغ نظراءه في «مجموعة السبع»، وفق دبلوماسيين تكلموا إلى «رويترز»، أن لدى واشنطن خيارات بين استئناف القتال أو القبول بشروط إيرانية تعدّها مُجحفة، أو مواصلة الحصار الذي اختارته. وهذه إجابة مباشرة عن سؤال الحلفاء عمّا سيفعله ترمب الآن، لكنها تترك لهم سؤالاً مقابلاً: ماذا يعرض المعترضون على الحرب لضمان بقاء المواد النووية تحت رقابة يمكن الوثوق بها، أو لحماية السفن إذا احتفظت إيران بحق تحديد من يعبر هرمز وتهديد المنطقة طوال المدة التي يحتاج إليها نجاح الحصار؟

أي نصر يريده ترمب؟

ترمب عدّ بقاء حكام إيران في مواقعهم عند مغادرته البيت الأبيض هزيمةً شخصية له (رويترز)

من جهة ثانية، أدخل ترمب بنفسه معياراً أشد صعوبة، حين عدّ بقاء حكام إيران في مواقعهم عند مغادرته البيت الأبيض هزيمةً شخصية له. وبالفعل، لهذا التصريح وقع خاص في طهران؛ إذ يكفي قادتها، إذا أخذوا الرئيس بكلامه، أن يبقوا في الحكم حتى يناير (كانون الثاني) 2029، ومن ثم يدّعون أنّهم هزموه. أما روبيو فوضع معياراً يمكن أن يتحقّق حتى لو بقي النظام، هو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً. والفارق هنا بين المعيارين يهمّ على الخصوص من يُطلب منهم التفاوض؛ إذ ما الذي يدفع قيادة تخشى أن يكون سقوطها غاية ترمب إلى الاعتقاد بأن تنازلاً نووياً سيشتري لها نهاية للحرب؟

صحيفة الـ«وول ستريت جورنال»، التي أيدت قرار الحرب، تحذّر ترمب من إهدار ما حققه إذا اكتفى ببضعة أيام من القصف أملاً في تحسين شروط التفاوض، أو يترك للأميركيين استنتاج أهدافه من منشوراته. وتستعيد الصحيفة من طرح الجنرال ديفيد بترايوس، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (السي آي إيه)، معيارين يستطيع الرئيس الدفاع عنهما أمام مواطنيه، من شأنهما إنهاء الحرب بانتصار استراتيجي، هما: الاستيلاء على اليورانيوم المخصب الإيراني، ومنع تخصيبه مستقبلاً، وفتح مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم أو طلب إذن من إيران.

وأضاف بترايوس: «الأمر قد يتطلب شنّ غارة على جبل الفأس والمخزون النووي الموجود فيه، وهي مهمات محفوفة بالأخطار، لكنها ليست بلا نهاية». وبذلك يصبح ممكناً مساءلة الرئيس عن نتيجة محدّدة، حتى لو ظل خصومه في السلطة.

في المقابل، يرى الباحث (الإيراني الأصل) أليكس فاتنكا أن النظام اكتشف قيمة هرمز كأداة ضغط على جيرانه، وأن في وسعه إعادة بناء برنامجه النووي المتضرر. ويفسّر ذلك لماذا تتصرف طهران بثقة، لكنه يترك سؤال قدرتها على تحمّل ثمن تلك السياسة مفتوحاً. ولعل من مفارقات الانتخابات الأميركية أن الفريقين يريان في النتيجة نفسها حجة لمواصلة المواجهة. فالمتشددون الإيرانيون يتوقّعون أن يمنع الكونغرس الجديد ترمب من التصعيد، في حين ترى الصحيفة أن الرئيس دفع بالفعل قدراً كبيراً من الثمن الانتخابي، وأن لديه فسحة لتحقيق نتيجة تبرّر ذلك الثمن. ومن ثم، سيتضح وزن الحجّتين حين ينتقل الجدل في واشنطن من تفسير أصوات الناخبين إلى تمويل الانتشار العسكري، في أعقاب تسلّم الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل.

ماذا يشتري الإفراج عن الأموال؟

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (رويترز)

على صعيد متّصل، بعدما ربط نائب الرئيس جي دي فانس هزيمة حزبه بكلفة الحرب، أبعده الرئيس ترمب عن المفاوضات، وطلب منه التركيز على ملفات الداخل، وسط توتر بين الرجلين تطرقت إليه صحف أميركية عدة. بل ذهب ترمب إلى أبعد من ذلك في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، ليصف مذكرة التفاهم التي تفاوض عليها فانس مع طهران بأنها «مضيعة للوقت». وقال إنه وقّعها على مضض، بعدما أخذ برأي آخرين.

مع ذلك، زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي باكستان، الأحد، وسلطنة عُمان، الاثنين، بينما واصلت قطر اتصالاتها. أما العقدة التي تعترض الوسطاء فهي محدّدة إلى حد بعيد؛ إذ تريد طهران الوصول إلى مليارات الدولارات من أصولها المجمّدة، وتخفيف العقوبات ورفع الحصار قبل الدخول في مفاوضات جوهرية، بينما تطالب واشنطن بوقف الاعتداءات على الملاحة قبل الإفراج عن الأموال. ولقد اختصر الوزير روبيو رفض هذه الشروط بالقول إن إدارة ترمب «لن تدفع ما تطلبه طهران للجلوس إلى الطاولة».

من الناحية العملية، يمسّ ترتيب الخطوات صدقية أي اتفاق لاحق. والقصد أنه إذا استعادت إيران الأموال أولاً، ثم تعطّلت المباحثات النووية، يكون ترمب قد فرّط في جزء من نفوذه، وعرّض تجارة المنطقة للخطر. وإذا أوقفت طهران الهجمات من دون مقابل تستطيع تقديمه إلى الداخل، فسيسأل قادة «الحرس الثوري» عمّا كسبوه من شهور المواجهة. وهنا نقلت صحيفة الـ«نيويورك تايمز» عن مسؤولين غربيين تقديرات تفيد بأن الإيرانيين ما زالوا منفتحين على اتفاق يتيح لهم الوصول إلى الأموال. لذلك لا تقتصر جولات عراقجي على بُعدها البروتوكولي، ذلك أن حتى تيار المتشددين الذي احتفى بنتائج الانتخابات الأميركية يحتاج إلى مخرج اقتصادي.

ويوم الثلاثاء شهدت مدينة عبادان، بجنوب غربي إيران، حدثاً يجعل المال مسألة سياسية ملحّة. فقد خرج محتجّون بعد حادث سير أودى بحياة 13 من العاملين لدى شركة لتكرير النفط. وفي تسجيل تحقّقت منه وكالة الـ«أسوشييتد برس»، هتف متظاهرون «الموت للديكتاتور». وكانت سلامة الطريق سبباً مباشراً للغضب، ثم صار رأس النظام نفسه موضع احتجاج.

مع هذا، سيكون من السابق لأوانه اعتبار ما جرى بداية موجة بحجم «احتجاجات يناير». ولكن يصعب أيضاً على طهران الاطمئنان إلى أن انشغال العالم بمضيق هرمز يعزلها عن محاسبة الإيرانيين السلطات على أحوالهم. وهنا تورد الـ«وول ستريت جورنال» تقديرات تضع التضخم عند نحو 90 في المائة، وسعر الدولار عند نحو 1.7 مليون ريال، بالتزامن مع اتساع القيود على توزيع الوقود.

نفط يعبر... ولكن بثمن عال

في هذه الأثناء، تستند الإدارة الأميركية إلى تحسّن تدفق النفط لتقول إن الحصار يضغط على إيران، وإن مرافقة السفن تتيح لصادرات شركائها بلوغ الأسواق. إلا أن بيانات أوّلية لشركة «كبلر»، نقلتها الـ«أسوشييتد برس»، الخميس، أظهرت أن شحنات النفط الخام عبر هرمز تراجعت إلى نحو 8.5 مليون برميل يومياً حتى الاثنين، أي نحو نصف المستوى الذي بلغته مطلع نوفمبر، حين عادت مؤقتاً إلى مستويات ما قبل الحرب. وهذا بينما سجّل «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» 16 هجوماً على سفن في الأيام الـ16 الأولى من نوفمبر، بعد 37 هجوماً في أكتوبر (تشرين الأول).

كذلك تضيف الـ«وول ستريت جورنال» رقماً مهماً، فحصّة مضيق هرمز من صادرات الخليج من الخام هبطت، من 83 في المائة قبل الحرب إلى نحو 60 في المائة مع زيادة الاعتماد على مسارات بديلة. ومع أن صادرات الخام يمكن أن تنتعش، فإن المستورد يدفع أكثر لقاء تأمين الشحنة، وينتظر المستهلك وصولها، ويخسر صاحب المتجر زبائنه.

وختاماً، يكشف اختيار الأهداف قدراً من الحساب وراء الاستعراض الإيراني. فقد استُهدفت البحرين مراراً، وهوجمت، الأربعاء، قاعدة في الكويت تستضيف قوات أميركية. ولكن مع توسيع طهران دائرة تهديداتها لتشمل أوروبا، لوحظ أنها لم تستهدف إسرائيل «شريكة واشنطن» في ضربها، منذ وقف إطلاق النار، كما أنها تتجنب تهديد القواعد الأميركية في تركيا.

وبالتالي، يوحي اتساع المسافة بين الجهة التي تقرّر الحصار والبلدان التي تتحمّل الرد بأن طهران تأمل في دفع الجيران إلى الضغط على واشنطن... لكنها تغامر أيضاً بتكثيف الحضور الأميركي بدلاً من تقليصه.