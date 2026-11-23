مع استمرار انخفاض سعر الصرف «الجنيه» المصري أمام الدولار الأميركي، فتح مقترح بحذف «صفرين» من «الجنيه» نقاشاً حول مستقبل العملة المحلية، في ظل أوضاع اقتصادية متصاعدة وموجات غلاء متتابعة.

المقترح طرحه المفكر الاقتصادي شريف دلاور، ويتلخص في «إصدار جنيه مصري جديد بعد حذف صفرين من العملة الحالية، بحيث تعادل قيمته 100 جنيه من العملة المتداولة حالياً»، وتصل قيمته وفق تقديراته إلى 3 دولارات أميركية.

وأوضح دلاور في مداخلة متلفزة، مساء الأحد، أن «تنفيذ هذا التصور يرتبط بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نتائج إيجابية في ملفات الميزان التجاري، والتوسع في الطاقة المتجددة، وإدارة الديون، إلى جانب ترشيد الإنفاق».

وربط بين إصدار العملة الجديدة وتحسن قيمة الجنيه، «فإذا تم العمل على ميزان العجز التجاري والديون والطاقة المتجددة والتقشف خلال عامين، فإن سعر الجنيه الجديد الذي يساوي 100 جنيه من القديم، سيعادل نحو 3 دولارات»، مؤكداً أن انعكاس هذا التحسن على سعر صرف العملة المحلية، من شأنه أن يدعم القوة الشرائية ويسهم في تحسين مستويات المعيشة.

واستشهد المفكر الاقتصادي بتجارب دول أخرى، وقال: «أكثر من 70 دولة حول العالم نفذت تجارب مماثلة».

ويواجه الجنيه المصري ضغوطاً متزايدة منذ تحرير سعر الصرف، ووصل سعر الدولار، الاثنين، إلى أكثر من 54 جنيهاً. وقبل نشوب الحرب الإيرانية نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان سعر الدولار نحو 47 جنيهاً، ثم سجل مع استمرار الحرب مستويات قياسية تجاوزت 54 جنيهاً، قبل أن ينخفض تحت 49 جنيهاً في أبريل (نيسان)، ثم عاود الارتفاع مجدداً.

«ضمادة على جرح مفتوح»

يقول عضو مجلس النواب الخبير الاقتصادي محمد فؤاد: «حذف الأصفار من العملة إجراء اقتصادي معروف باسم «(Currency Redenomination)، لكنه في جوهره إجراء شكلي ومحاسبي، قد يكون له بعض الفوائد التنظيمية، إلا أنه لا يعالج الأسباب الأساسية للتضخم، أو تآكل القوة الشرائية».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «صاحب الاقتراح نفسه أوضح أن حذف الأصفار من العملة لا يغيّر القيمة الحقيقية للأموال، وأن أي تحسن اقتصادي يظل مرهوناً بحزمة أوسع من الإصلاحات». ووصف المقترح بأنه «أشبه بوضع ضمادة على جرح مفتوح؛ فعلينا إغلاق الجرح أولاً قبل وضع الضمادة عليه؛ فالقضية ليست في جعل الأرقام أصغر، وإنما في جعل قيمة الأموال أكبر».

مقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وحول مستقبل العملة المحلية، قال فؤاد: «تحركات الدولار صعوداً وهبوطاً يجب ألا تُقرأ بمعزل عن الصورة الاقتصادية الأوسع».

وتابع: «لا تزال الاختلالات الهيكلية تجعل الجنيه المصري شديد التأثر بالصدمات الخارجية، سواء المرتبطة بالدولار عالمياً، أو أسعار الطاقة، أو تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية».

وأضاف: «في ضوء حركة سعر الصرف الأخيرة، لا أتوقع انخفاض الدولار عن مستوى 52 جنيهاً في المستقبل المنظور، حتى مع استمرار التذبذبات صعوداً وهبوطاً».

وبدأ تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار قبل سنوات؛ فمنذ عام 2011 شهدت العملة الأميركية ارتفاعات طفيفة من نحو 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات حتى عام 2015، واستمرّ الوضع حتى نهاية عام 2016 الذي شهد أول قرارات تحرير سعر الصرف.

ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، قرر البنك المركزي «تحرير سعر الصرف» ضمن برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وهو ما تبعته قفزة في سعر الدولار إلى 18.7 جنيه، قبل أن يستقر ما بين 15 و16 جنيهاً لعدة سنوات، ثم واصل الصعود حتى بلغ مستوياته الحالية.

خطورة حدوث «اختلالات»

الخبير الاقتصادي مدحت نافع قال إن حذف صفرين من الجنيه المصري «لا يمثل حلاً لأزمة العملة؛ فهو مجرد تغيير شكلي في وحدة الحساب لا يمس القيمة الحقيقية للنقود».

وأضاف في تعليق له على «فيسبوك»، أن حذف صفرين من حجم البنكنوت المتداول والمطبوع فعلياً هو إجراء مختلف «قد يحقق الغرض من الناحية المحاسبية والنقدية، لكنه شبه مستحيل عملياً؛ إذ ستترتب عليه اختلالات جسيمة في الوفاء بالتزامات الدولة، وعلى رأسها الأجور وخدمة الديون». وشدد على أن أزمات الاقتصاد لا تُحل بحذف الأصفار، وإنما بمعالجة أسباب اختلال القيمة.

مخاوف من تأثير مقترح «حذف الصفرين» من الجنيه المصري على أسعار السلع (صفحة وزارة التموين على «فيسبوك»)

وتواجه مصر تحديات اقتصادية عدة مع استمرار ارتفاع أسعار معظم السلع في الأسواق. وبلغ معدل التضخم بالبلاد على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 12.7 في المائة، مقارنة مع 13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول).

من جهته، تطرق الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إلى جانب آخر من تأثيرات مقترح حذف الصفرين على العملة المحلية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الحالة المصرية تختلف عن الوضع في أي دولة أخرى؛ والمقترح يعطي انطباعاً بأن العملة المحلية بلا قيمة، ومردود ذلك على المواطن سيكون من الصعب تقبله. وبلغة الاقتصاد؛ المقترح يعني أن المائة جنيه ستساوي جنيهاً واحداً، والألف جنيه ستساوي مائة».

وأكد أن المقترح «لن يكون له تأثير على تحسن قيمة الجنيه؛ بل سيؤدي إلى قيام التجار برفع الأسعار، وسيعرقل حركة التجارة والبيع والشراء بالأسواق، حيث يكون سعر السلعة لا يوازي المبلغ الحقيقي المدفوع فيها».