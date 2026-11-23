كشفت شبكة «سي إن إن» الأميركية أن جواسيس صينيين مشتبهاً بهم أنشأوا شبكة معقدة من الشركات الوهمية التي تطرح فرص عمل، بهدف خداع مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين لحملهم على كشف أسرار حكومية.

وتشير مقابلات أجرتها «سي إن إن» مع 12 شخصاً وقعوا في فخ هذه العملية، إلى جانب تحليل أجرته الشبكة لمواقع إلكترونية يُشتبه في كونها زائفة، إلى اتساع دائرة الأهداف التي يسعى الجواسيس من خلالها للحصول على معلومات أميركية حساسة، لا سيما في أعقاب تسريح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لآلاف الموظفين الفيدراليين. ووفقاً لمسؤولين سابقين، فقد غادر هؤلاء الموظفون مناصبهم دون تلقي توجيهات كافية أو حماية من محاولات التجسس، مما خلق مورداً قيّماً لبكين ونقطة ضعف لواشنطن.

وبحسب التقرير، تعتمد هذه العملية على منصات التوظيف الشائعة، مثل «لينكدإن»، للتواصل مع الضحايا المحتملين. وإلى جانب الموظفين الحكوميين، استهدف المخطط صحافيين ومستشارين تجاريين وغيرهم ممن قد يمتلكون معلومات تعتبر قيّمة لخصوم الولايات المتحدة.

شبكة من المواقع المشبوهة

بدأت ملامح القضية تتكشف في يونيو (حزيران) الماضي، عندما صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي 13 موقعاً إلكترونياً قال إنها مرتبطة بشركات استشارية وهمية. لكن التحقيق أظهر أن هذه المواقع قد لا تمثل سوى جزء محدود من شبكة أكبر.

وكشف ماكس ليسر، كبير المحللين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، عن أكثر من 100 نطاق إلكتروني (domain) آخر، يشترك العديد منها في خصائص مشابهة لتلك التي أغلقها مكتب التحقيقات الفيدرالي (والنطاقات الإلكترونية هي العناوين التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى المواقع على شبكة الإنترنت).

وأوضح ليسر لـ«سي إن إن» أن هذه الشبكة الواسعة تحمل سمات عمليات الاستخبارات الصينية.

وأضاف: «النطاقات الثلاثة عشر ليست سوى قمة جبل الجليد»، مضيفاً أن مصادرتها «ضرورية لكنها غير كافية»، وأن الحكومة الأميركية بحاجة إلى تسريع جهودها للتعامل مع المواقع المشبوهة.

من جانبه، أكَّد متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المكتب يواصل التحقيق في هذه الأنشطة، ويتخذ الإجراءات المصرح بها لمواجهة التهديد، بما في ذلك جهود قد لا تكون معلنة للجمهور.

في المقابل، نفت السفارة الصينية في واشنطن علمها بالوقائع الواردة في التحقيق، وقال متحدث باسمها: «تعارض الصين تشويه صورتها من خلال الترويج لما يسمى سردية التجسس الصيني».

تسريح الموظفين يفتح ثغرة أمنية

يربط مسؤولون أميركيون سابقون تصاعد هذه الأنشطة بموجة التسريحات والاستقالات الواسعة التي شهدتها الحكومة الأميركية خلال العام الأول من عودة ترمب إلى البيت الأبيض، والتي أدت إلى خروج أعداد كبيرة من العاملين في المؤسسات الفيدرالية، بينهم أشخاص يحملون تصاريح أمنية ويتمتعون بخبرات حساسة.

ويرى مسؤولون سابقون أن خروج هؤلاء الموظفين دون توفير إرشادات كافية لحمايتهم من محاولات التجنيد الأجنبية أوجد فرصة لاستهدافهم، خصوصاً مع حاجتهم إلى وظائف جديدة ومصادر دخل.

وقال مسؤول استخباراتي أميركي سابق: «لقد خلقنا ثغرة أمنية لم تكن ضرورية»، محذراً من أن عشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف، أصبحوا أكثر عرضة لمحاولات الاستقطاب دون امتلاك الأدوات اللازمة للتعامل معها.

واقترح هولدن تريبلت، المدير السابق لمكافحة التجسس في مجلس الأمن القومي خلال إدارة ترمب الأولى، أن توفر الحكومة للموظفين السابقين أدوات للتحقق من خلفيات الشركات التي تعرض عليهم وظائف، حتى لا يقعوا ضحية مؤسسات مرتبطة بجهات استخباراتية أجنبية.

كيف تعمل شركات التجسس الوهمية؟

بحسب التقرير، تعتمد هذه الشركات الوهمية خطة عمل محددة بدقة، تبدأ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والهويات المسروقة لإنشاء مواقع إلكترونية احترافية ظاهرياً، تتضمن صوراً وسيراً ذاتية ومعلومات عن موظفين قد لا يكون لهم وجود حقيقي.

بعد ذلك، تنشر إعلانات وظائف غامضة ومغرية لمناصب استشارية تركز على قضايا متعلقة بالصين على شبكات التوظيف مثل «لينكدإن». ويتقدم مسؤول حكومي أميركي سابق أو مستشار خاص بطلب للحصول على الوظيفة، وفي بعض الحالات، يُعدّ تقارير بحثية للشركة الوهمية دون معرفة هوية الجهة المستفيدة النهائية من عملهم.

وتكمن خطورة الأسلوب في تجميع المعلومات من مصادر متعددة، فالتقرير الواحد قد لا يكشف أسراراً مهمة، لكن عشرات أو مئات التقارير التي يعدها أشخاص مختلفون يمكن أن ترسم صورة واسعة عن السياسات الأميركية وبرامجها الأمنية ونقاط ضعفها.

مسؤولون أميركيون في دائرة الاستهداف

ومن أبرز الحالات التي كشف عنها التقرير، واقعة ويس براينت، العسكري الأميركي السابق الذي قال إنه اضطر إلى الاستقالة من منصبه في وزارة الدفاع في عام 2025، بعد انتقاده علناً التخفيضات في الميزانية التي طالت مكتبه المعني بالحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين خلال العمليات العسكرية.

وبعد مغادرته منصبه، تلقى براينت رسالة من شخص قدم نفسه باعتباره ممثلاً لمعهد أبحاث ماليزي يحمل اسماً غير حقيقي، وعرض عليه التعاون في إعداد دراسات تتعلق بتعزيز الجهود الأمنية في ماليزيا والمنطقة ككل.

وأعد براينت تقريراً محدوداً يتناول احتمالات تعامل إدارة ترمب مع اتفاقية أمنية بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، مع الالتزام بالمعلومات المتاحة للجمهور فقط.

وتلقى مقابل التقرير 1200 دولار، لكن الجهة التي تواصلت معه أبلغته لاحقاً بأن العميل غير راضٍ عن مستوى العمل، وأن هناك مجالاً لتحسينه، وهو ما اعتبره براينت محاولة لدفعه إلى تقديم معلومات أكثر حساسية.

وقال براينت مستنكراً محاولة استهدافه: «كيف يجرؤ هذا النظام الشيوعي على افتراض أن شخصاً مثلي، لمجرد أنه ينتقد حكومته، قد يرغب في ارتكاب الخيانة ضد وطنه؟».

وتناول التقرير أيضاً تجربة أندريس لوريتديمولا، وهو مستشار في الأسواق الناشئة يبلغ من العمر 28 عاماً، تلقى عرضاً عبر «لينكدإن» من امرأة قدمت نفسها باسم بيانكا يان.

وعرضت عليه ما يصل إلى ألف دولار مقابل إعداد تقارير عن الشؤون الروسية والجغرافيا السياسية، لكنها أبدت اهتماماً أكبر بمعرفة علاقاته بالخبراء ومراكز الأبحاث المعروفة في واشنطن.

وخلال مكالمة عبر الإنترنت، سألته عن مدى تعامله مع خبراء مراكز الأبحاث البارزة في العاصمة الأميركية، وهو ما أثار شكوكه ودفعه إلى تسجيل المحادثة وإرسالها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وكشف التحقيق أن المرأة ادعت أنها باحثة زائرة في جامعة بوسطن، وأنها عملت لدى مجموعة أوراسيا الاستشارية، لكن المؤسستين لم تجدا أي سجل يثبت وجودها.