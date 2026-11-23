قال روب بونتا، المدعي العام لولاية كاليفورنيا، إنه رفع دعوى قضائية ضد شركة «أوبن إيه آي» لإخفاقها في الحفاظ على أمن نماذجها وتعريض السلامة العامة للخطر».

وكتب بونتا في نشرة أسبوعية أمس (الأحد): «فضلت شركة (أوبن إيه آي) النمو والسرعة على السلامة»، وأضاف: «تجاهلت العلامات التحذيرية وفشلت في الحفاظ على أمن نماذجها».

وقال: «لهذا السبب، رفعت في الأسبوع الماضي دعوى قضائية لمحاسبتها»، في إشارة إلى الدعوى التي رفعتها الولاية في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي الدعوى القضائية، اتهم بونتا شركة «أوبن إيه آي» بتطوير منتج خطير دون إجراءات أمان أو رقابة كافية، وذلك عقب تقارير أفادت بأن نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها نفذت هجمات إلكترونية من تلقاء نفسها.