تحذير استخباراتي: «جواسيس» صينيون يلعبون دور مسؤولي توظيف سعياً لأسرار الدول

حذّر تحالف وكالات الأمن «فايف آيز» (العيون الخمس)، من أن جواسيس صينيين يقدّمون أنفسهم على أنهم مسؤولو توظيف يخدعون موظفين في حكومات غربية للحصول على معلومات حسّاسة.

وتنشر أجهزة الاستخبارات العسكرية الصينية إعلانات عن وظائف زائفة لمحللين متخصصين في السياسة الخارجية أو الدفاع مثلاً، على منصات بينها «لينكد إن»، وفق ما أفادت أجهزة الاستخبارات البريطانية والأميركية والأسترالية والكندية والنيوزيلندية في تحذير مشترك ليل الأربعاء-الخميس.

ويدّعي العملاء بأنهم مستشارون في الموارد البشرية، أو موظفون في شركات استشارية خاصة، أو مراكز أبحاث «تبدو شرعية»، وتزعم أن مقارها خارج الصين. ويضغطون على المرشّحين، للكشف عن معلومات «غير منشورة علناً» أثناء المقابلة، بما في ذلك عبر كتابة تقرير، وفق ما ذكرت وكالات الاستخبارات.

وزارة الدفاع البريطانية (إ.ب.أ)

وأضاف تحالف «فايف آيز» أن المستهدفين هم أشخاص لديهم تصريح أمني، أو من العسكريين، أو الصحافيين أو الأكاديميين... ويمكن أن يُسأل الموظفون العسكريون عن دورهم ونشاطات وحداتهم، أو القاعدة أو السفينة حيث يخدمون.

ويحصل المجنّدون على مبالغ قد تتراوح بين بضع مئات وآلاف الدولارات عن كل تقرير، وقد تُعرض عليهم مبالغ أكبر لقاء معلومات أكثر حساسية، حسب الوكالات.

وحذّر التحالف، من أنه «بينما لا يملك المتقدّمون بالطلبات عادة إمكانية الوصول إلى المعلومات السريّة، إلا أنه حتى المعلومات غير السريّة» يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة للحكومة الصينية.

وأكد أن «أنواعاً محدّدة من البيانات يمكن أن تعرّض حياة عناصر الجيش المنتشرين على خط الجبهة أو غيرهم من العناصر إلى الخطر وتضعف ازدهارنا الاقتصادي وتفسح المجال للتدخل في عملياتنا الديمقراطية».

ولفت إلى أنه جرى التعرّف على أشخاص وقعوا ضحية لعملية الاحتيال، «ما أدى إلى ملاحقات جنائية وخسائر في الوظائف وسحب تصاريحهم الأمنية».

وحذّرت وكالات الاستخبارات الغربية مراراً من خطر التجسس من قبل الصين وروسيا وإيران في السنوات الأخيرة. والشهر الماضي، أدانت هيئة محلفين في لندن مواطنَين يحملان الجنسيتين الصينية والبريطانية بتهمة التجسس على معارضين من هونغ كونغ لصالح بكين. وما زالا بانتظار صدور الحكم بحقهما.