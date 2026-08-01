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كلايتون سيتولى منصب مدير المخابرات الوطنية الأميركية الاثنين

جاي كلايتون (أ.ب)
جاي كلايتون (أ.ب)
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كلايتون سيتولى منصب مدير المخابرات الوطنية الأميركية الاثنين

جاي كلايتون (أ.ب)
جاي كلايتون (أ.ب)

قال بيل بولت، مدير إدارة المخابرات الوطنية بالإنابة، اليوم (السبت)، إن عملية انتقال السلطة إلى جاي كلايتون لتولي المنصب ستتم يوم الاثنين. وأقر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون قبل أيام ترشيح كلايتون لتولي المنصب على الرغم من معارضة الديمقراطيين في أعقاب جلسة شابها الغضب.

وكتب بولت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم (السبت): «عملية تسليم مهام مدير المخابرات الوطنية ستتم يوم الاثنين المقبل».

وسيشرف كلايتون، الذي شغل منصب المدعي العام لمنطقة ساوذرن ديستريكت في نيويورك، على 18 وكالة مخابرات أميركية.

وشغر هذا المنصب في يونيو (حزيران) عندما استقالت تولسي جابارد بعد فترة ولاية اتسمت بالصراعات مع الديمقراطيين في الكونغرس الذين اتهموها بتعزيز الأجندة السياسية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، والترويج لادعاءات انتخابية تم دحضها.

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