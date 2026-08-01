مورينيو: الريال ظهر بـ3 وجوه في ودية فيورنتينا

أبدى جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد رضاه عن أداء الفريق، رغم التعادل 2-2 مع فيورنتينا في مباراة ودية، مساء السبت.

وتحدث مورينيو عبر قناة النادي المدريدي بعد ثالث مباراة ودية للفريق هذا الصيف بعد مباراتي ألكوركون وليغانيس، مشيراً إلى أن فريقه ظهر بثلاثة وجوه مختلفة أمام فيورنتينا.

وأوضح المدرب البرتغالي: «ظهرنا بوجه منتعش وآخر مرهق، وثالث مرهق بشدة»، مضيفاً: «قدمنا أداءً جيداً في الشوط الأول، وتقدمنا بنتيجة 2-1 وكان بإمكاننا إنهاء الشوط بثلاثة أو أربعة أهداف دون رد».

وأضاف: «غلب على المباراة الطابع البدني في الشوط الثاني، وضغط المنافس علينا ليظهر الوجه الثاني لنا، لقد حاصرونا في منطقة الجزاء الخاصة بنا، وقدم الثنائي الشاب خوان وماريو أداء رائعاً رغم أنهما ليسا بالقوة البدنية الكافية للتعامل مع مهاجم قوي مثل مويس كين».

وأشار المدير الفني للريال: «أما الوجه الثالث المرهق للغاية، فهو أكثر ما أعجبني، لأن الفريق حافظ على تماسكه رغم المعاناة البدنية، ونجحنا في السيطرة مجدداً على المباراة».

وتابع: «لقد تدرب الثنائي دومفريس وإندريك لمدة 3 أيام، ولعبا اليوم أكثر من 70 دقيقة، إنه مجهود بدني رائع، يعني لي الكثير، وأشكرهما عليه، لقد أعجبني كل شيء».

وشدد مورينيو: «قلت للاعبين الشباب إن ريال مدريد سيبقى الريال حتى إذا لعب مباراة ودية. ومن بين سبعة لاعبين فقط متاحين من الفريق الأول، شارك اثنان منهم في ثلاث حصص تدريبية فقط».

وختم تصريحاته: «أشعر بالقلق لعدم اكتمال قوام الفريق، كنت أتمنى العمل مع جميع اللاعبين لمدة 3 أسابيع، ولكن هذا غير ممكن في الوقت الحالي، لأن فينيسيوس جونيور وإبراهيم دياز وبرناردو سيلفا، سينضمون للفريق، الاثنين».