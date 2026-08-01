50 مليون يورو تنقل مواني من سان جيرمان إلى اليوفي

ذكرت تقارير صحفية عدة أن يوفنتوس الإيطالي أكمل صفقة انتقال المهاجم الفرنسي راندل كولو مواني إلى صفوفه بشكل دائم من باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعدما سبق له اللعب معاراً مع الفريق الإيطالي في فترة لم تدم طويلاً.

وانتقل كولو مواني لتوتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، والتي لم تتحول لانتقال دائم أيضاً، كما أنه لن يستمر في صفوف باريس سان جيرمان.

وتردد يوفنتوس قبل التعاقد مع كولو مواني بشكل دائم، وكان يأمل في الحصول على خدماته على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس إيطاليا» وخبير الانتقالات فابرزيو رومانو، أن يوفنتوس وافق على دفع مبلغ مقابل التعاقد مع كولو مواني بشكل دائم.

وأوضحت المصادر أن الصفقة اكتملت بمبلغ 38 مليون يورو مع إضافات تصل إلى 12 مليون.

وسيمتد عقد كولو مواني حتى يونيو (حزيران) 2031، وسيتقاضى خمسة ملايين يورو في الموسم.