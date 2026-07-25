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الرياضة رياضة عالمية

أوبيندا مهاجم يوفنتوس يقترب من الانضمام إلى ليون

لويس أوبيندا مهاجم يوفنتوس سينتقل إلى ليون (د.ب.أ)
لويس أوبيندا مهاجم يوفنتوس سينتقل إلى ليون (د.ب.أ)
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أوبيندا مهاجم يوفنتوس يقترب من الانضمام إلى ليون

لويس أوبيندا مهاجم يوفنتوس سينتقل إلى ليون (د.ب.أ)
لويس أوبيندا مهاجم يوفنتوس سينتقل إلى ليون (د.ب.أ)

كشفت شبكة «سكاي سبورتس» أن البلجيكي لويس أوبيندا مهاجم يوفنتوس الإيطالي سينتقل إلى أولمبيك ليون الفرنسي.

وأضافت أن أوبيندا البالغ من العمر 26 عاماً سيكمل إجراءات انتقاله إلى ليون على سبيل الإعارة مع بند يسمح بشرائه خلال ساعات، وذلك بعد أن كلف خزينة يوفنتوس نحو 43 مليون يورو لضمه من نادي لايبزيغ الألماني في صيف 2025.

وأشارت إلى أن مسيرة أوبيندا في الدوري الإيطالي انتهت مبكراً بعد إخفاق شديد، حيث اكتفى بتسجيل هدفين في 34 مباراة بقميص يوفنتوس في جميع المسابقات بالموسم الماضي 2025-2026.

في المقابل، كان لأوبيندا تجارب ناجحة في الدوري الفرنسي، حيث تألق بقميص لانس بتسجيله 21 هدفاً مع 4 تمريرات حاسمة في 42 مباراة في موسم 2022-2023، ويأمل أن يستغل ذلك في استعادة مستواه.

وكان مهاجم يوفنتوس من أبرز الأسماء التي خرجت من حسابات رودي غارسيا مدرب منتخب بلجيكا خلال بطولة كأس العالم، ويأمل أن يستغل إعارته إلى فرنسا لاستعادة مكانه في منتخب بلاده الذي شارك معه في 33 مباراة دولية، سجل خلالها 3 أهداف.

مواضيع
الرياضة كرة القدم يوفنتوس الدوري الفرنسي إيطاليا

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