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الرياضة رياضة عالمية

يوفنتوس يدرس ضم زيركزي لاعب مان يونايتد

جوشوا زيركزي لاعب فريق مانشستر يونايتد على رادار يوفنتوس (إ.ب.أ)
جوشوا زيركزي لاعب فريق مانشستر يونايتد على رادار يوفنتوس (إ.ب.أ)
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يوفنتوس يدرس ضم زيركزي لاعب مان يونايتد

جوشوا زيركزي لاعب فريق مانشستر يونايتد على رادار يوفنتوس (إ.ب.أ)
جوشوا زيركزي لاعب فريق مانشستر يونايتد على رادار يوفنتوس (إ.ب.أ)

يدرس نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم ضم جوشوا زيركزي، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، كخيار هجومي محتمل، بحسب تقرير إخباري، الأحد.

ويُعدّ الفرنسي راندال «كولو» مواني، الذي قضى الموسم الماضي معاراً لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، الخيار الأول ليوفنتوس حالياً في خط الهجوم، لكن لا يزال هناك تفاوت في القيمة مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يمتلك عقد اللاعب.

وفي حال فشل يوفنتوس في التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان، يُعدّ الهولندي زيركزي من بين الخيارات البديلة، حسبما أفادت به شبكة «سكاي» في نسختها الإيطالية، التي أشارت أيضاً إلى أنه من المحتمل أن يسعى الفريق الإيطالي العريق لضم اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يُشار إلى أن زيركزي من بين عدد من لاعبي الفريق الأول في مانشستر يونايتد الذين يُتوقع رحيلهم هذا الصيف.

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الرياضة كرة القدم يوفنتوس مانشستر يونايتد إيطاليا

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