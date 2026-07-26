الكشف عن هدية ميسي الأخيرة لزملائه بالمونديال

رغم خسارة الأرجنتين نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 أمام إسبانيا، أراد ليونيل ميسي، قائد منتخب «راقصي التانغو»، التعبير عن تقديره لزملائه.

وقام ميسي، الذي يرجح أنه كان يخوض آخر مونديال في مسيرته الكروية الحافلة، هدية شخصية لكل لاعب من اللاعبين الـ25، الذين وجدوا في قائمة منتخب الأرجنتين بالبطولة، باعتبارها «عربون شكر لهم على التزامهم طوال البطولة».

وكشفت شريكة «ماركوس سينيسي» عن بعض الهدايا التي تلقاها المدافع الأرجنتيني، ومنها حقيبة ظهر مخصصة بألوان المنتخب، وزجاجة مياه من ماركة ستانلي، ومجموعة كاملة لتحضير مشروب المتة، وهو مشروب شهير في قارة أميركا الجنوبية.

وتجسد هذه اللفتة دور ميسي القيادي والتزامه الراسخ بتعزيز العلاقات القوية داخل غرفة ملابس المنتخب الأرجنتيني، الذي كان يحلم بالتتويج بلقب كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد نسخ 1978 و1986 و2022.

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين خسر صفر - 1 أمام نظيره الإسباني، بعد اللجوء للوقت الإضافي، في المباراة النهائية للمونديال، التي أقيمت على ملعب «ميتلايف» في نيويورك الأميركية، يوم الأحد الماضي.