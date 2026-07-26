عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

الكشف عن هدية ميسي الأخيرة لزملائه بالمونديال

ليونيل ميسي قائد منتخب «راقصي التانغو» (رويترز)
ليونيل ميسي قائد منتخب «راقصي التانغو» (رويترز)
TT
TT

الكشف عن هدية ميسي الأخيرة لزملائه بالمونديال

ليونيل ميسي قائد منتخب «راقصي التانغو» (رويترز)
ليونيل ميسي قائد منتخب «راقصي التانغو» (رويترز)

رغم خسارة الأرجنتين نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 أمام إسبانيا، أراد ليونيل ميسي، قائد منتخب «راقصي التانغو»، التعبير عن تقديره لزملائه.

وقام ميسي، الذي يرجح أنه كان يخوض آخر مونديال في مسيرته الكروية الحافلة، هدية شخصية لكل لاعب من اللاعبين الـ25، الذين وجدوا في قائمة منتخب الأرجنتين بالبطولة، باعتبارها «عربون شكر لهم على التزامهم طوال البطولة».

وكشفت شريكة «ماركوس سينيسي» عن بعض الهدايا التي تلقاها المدافع الأرجنتيني، ومنها حقيبة ظهر مخصصة بألوان المنتخب، وزجاجة مياه من ماركة ستانلي، ومجموعة كاملة لتحضير مشروب المتة، وهو مشروب شهير في قارة أميركا الجنوبية.

وتجسد هذه اللفتة دور ميسي القيادي والتزامه الراسخ بتعزيز العلاقات القوية داخل غرفة ملابس المنتخب الأرجنتيني، الذي كان يحلم بالتتويج بلقب كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد نسخ 1978 و1986 و2022.

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين خسر صفر - 1 أمام نظيره الإسباني، بعد اللجوء للوقت الإضافي، في المباراة النهائية للمونديال، التي أقيمت على ملعب «ميتلايف» في نيويورك الأميركية، يوم الأحد الماضي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم ميسي الأرجنتين

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

وزير الرياضة المصري يبحث إعداد بطل الإسكواش مصطفى عسل للأولمبياد

رياضة عربية المصري مصطفى عسل بطل العالم في الإسكواش (الاتحاد الدولي للإسكواش)

وزير الرياضة المصري يبحث إعداد بطل الإسكواش مصطفى عسل للأولمبياد

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، الأحد، مع مصطفى عسل بطل مصر والعالم في رياضة الإسكواش.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عالمية السنغالي إبراهيم مباي لاعب باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

باريس سان جيرمان لا يمانع رحيل مباي

بات السنغالي إبراهيم مباي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مطلوباً بقوة لدى أندية أوروبية كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

كورتوا يرحب بتعيين فان بوميل مدرباً لبلجيكا

رحب تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا بتعيين مارك فان بوميل مدرباً جديداً للمنتخب الوطني لكرة القدم وقال إنه سيتحدث معه.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
رياضة عالمية احتفالية لاعبي إنتر ميلان بالفوز على كارلسروه (أ.ب)
رياضة عالمية

إنتر ميلان يقلب تأخره لفوز على كارلسروه وديّاً

تغلب إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي، على كارلسروه الألماني (درجة ثانية) 1/2، الأحد، في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد.

«الشرق الأوسط» (كارلسروه (ألمانيا))
رياضة عربية المصري الدولي هيثم حسن على رادار سيلتيك (أ.ف.ب)
رياضة عربية

سيلتيك يرفض الاستسلام في ضم المصري هيثم حسن

يواصل فريق سيلتيك غلاسغو، حامل لقب بطولة الدوري الاسكوتلندي لكرة القدم، مساعيه لإتمام صفقة المصري الدولي هيثم حسن.

«الشرق الأوسط» (غلاسغو (اسكوتلندا))