بوندارينكو يقترب... ويغلق التعليقات بعد غضب جماهير الأهلي

بات الأوكراني أرتيم بوندارينكو، لاعب وسط شاختار دونيتسك، قريبًا من الانتقال إلى صفوف الأهلي، وفق ما ذكره الصحافي الإيطالي «جينالويجي لونغاري»، الذي أكد أن اللاعب أصبح قريبًا من التوقيع مع النادي السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويبلغ بوندارينكو 25 عامًا، من مواليد 21 أغسطس (آب) 2000، وتدرج في أكاديمية شاختار دونيتسك قبل تصعيده إلى الفريق الأول، كما خاض تجربة إعارة مع ماريوبول الأوكراني، قبل أن يصبح أحد العناصر الأساسية في صفوف شاختار.

وخلال مسيرته مع شاختار، شارك اللاعب في 169 مباراة، وتنوعت أدواره في خط الوسط، حيث خاض 124 مباراة كصانع لعب، سجل خلالها 28 هدفًا وصنع 18، فيما شارك في 30 مباراة كمحور متقدم، سجل خلالها هدفين وصنع 4 أهداف، بينما اقتصرت مشاركاته في مركز محور الارتكاز على 3 مباريات فقط.

ويتميز بوندارينكو بقدرته على صناعة اللعب والتحرك بين الخطوط، إلى جانب جودة التمرير والرؤية الجيدة للملعب، فضلًا عن المساهمة الهجومية والتسديد من خارج منطقة الجزاء، إلا أن مركزه الأساسي وطبيعة أدواره الفنية أثارا تساؤلات بين جماهير الأهلي حول مدى ملاءمته لاحتياجات الفريق في الموسم المقبل.

وأبدت جماهير الأهلي استياءً واسعًا من أنباء اقتراب اللاعب من النادي، إذ شهدت حساباته على منصات التواصل الاجتماعي موجة من التعليقات والانتقادات، عبّر خلالها عدد من المشجعين عن رفضهم للصفقة ومطالبتهم بعدم إتمام انتقاله، معتبرين أن اللاعب لا يمثل الإضافة التي تتطلع إليها الجماهير الأهلاوية في المرحلة المقبلة.

وتصاعدت حدة التفاعل الجماهيري إلى قيام بوندارينكو بإغلاق خاصية التعليقات عبر حسابه، بعد الهجوم الذي تعرض له من جانب جماهير الأهلي، في خطوة جاءت بالتزامن مع انتشار أنباء اقترابه من ارتداء القميص الأهلاوي.كما طالت الانتقادات المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو، حيث حمّلت جماهير الأهلي الإدارة الرياضية مسؤولية اختيار اللاعب، وسط مطالبات بالتعاقد مع أسماء أكثر جودة وخبرة تتناسب مع طموحات الفريق، خصوصًا بعد النجاحات التي حققها الأهلي في الموسم الماضي.

ورغم حالة الاستياء الجماهيري، لا تزال الصفقة في طريقها نحو الحسم، بانتظار الإعلان الرسمي من النادي، وسط ترقب أهلاوي لمعرفة الدور الذي سيؤديه بوندارينكو في منظومة الفريق، وما إذا كان سيتم توظيفه في مركز الوسط المحوري أو في الأدوار الهجومية التي يجيدها.