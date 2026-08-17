كاريلي: نسعى لبناء «شخصية الفيحاء»

تتجه الأنظار، الثلاثاء، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث تُجرى قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026 - 2027، في النسخة الثالثة من البطولة بشكلها الجديد، التي تشهد توسيع المشاركة إلى 32 نادياً، بزيادة ثمانية أندية عن النسخة السابقة، بواقع 16 نادياً في منطقة الغرب ومثلها في الشرق.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً تفاصيل وآلية القرعة، وذلك تأكيداً لانفراد «الشرق الأوسط» سابقاً بشأن التغييرات المرتقبة في المسابقة، إذ حصل كل من منطقتي الغرب والشرق على أربعة مقاعد إضافية، فيما تمثل السعودية واليابان بخمسة أندية لكل منهما، بعدما نجح الاتحاد السعودي وغامبا أوساكا الياباني، وهما من أبطال آسيا السابقين، في تجاوز الدور التمهيدي.

ووزعت أندية كل منطقة على أربعة أوعية، ويخوض كل فريق ثماني مباريات أمام ثمانية منافسين مختلفين، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارجها، مع تطبيق مبدأ حماية أندية الاتحاد الوطني الواحد، بما يمنع مواجهة فريقين من الدولة نفسها خلال مرحلة الدوري.

وفي منطقة الغرب، يضم الوعاء الأول الأهلي السعودي حامل اللقب، إلى جانب العين الإماراتي والسد القطري واستقلال الإيراني، فيما يضم الوعاء الثاني النصر السعودي ونفتشي الأوزبكي والقوة الجوية العراقي وشباب الأهلي الإماراتي.

القرعة ستسحب صباح اليوم الثلاثاء بكوالالمبور (الاتحاد الآسيوي)

ويأتي الهلال السعودي في الوعاء الثالث إلى جانب الغرافة القطري وتراكتور الإيراني والوصل الإماراتي، بينما يضم الوعاء الرابع القادسية السعودي والشمال القطري والاتحاد السعودي وباختاكور الأوزبكي.

ولا تعتمد الآلية على سحب ثمانية منافسين بصورة منفصلة لكل فريق، وإنما على شبكة قرعة ثابتة تتكون في الغرب من أربعة أعمدة هي إيه وبي وسي ودي. وتسحب أندية الوعاء الأول على المواقع إيه 1 وبي 1 وسي 1 ودي 1، ثم أندية الوعاء الثاني على إيه 2 وبي 2 وسي 2 ودي 2، وتكرر العملية نفسها مع الوعاءين الثالث والرابع.

وبمجرد استقرار النادي في موقعه داخل الشبكة، تتحدد مبارياته الثماني تلقائياً، إذ يواجه الأندية الأربعة الموجودة في العمود الواقع إلى يمينه على أرضه، بينما يحل ضيفاً على الأندية الأربعة الموجودة في العمود الواقع إلى يساره. فعلى سبيل المثال، يستضيف النادي الموجود في العمود بي الأندية الأربعة الموجودة في العمود سي، ويحل ضيفاً على الأندية الأربعة الموجودة في العمود إيه. وترتبط أطراف الشبكة بالطريقة نفسها، بحيث تواجه أندية العمود إيه فرق العمود بي على أرضها، وتلعب خارج أرضها أمام فرق العمود دي.

وسيطبق برنامج القرعة الإلكتروني مبدأ حماية أندية الاتحاد الوطني الواحد، بحيث لا توضع أندية الدولة نفسها في أعمدة متجاورة، وهو ما يمنع مواجهتها بعضها بعضاً. كما يطبق مبدأ العدالة الرياضية للحد من تكرار أنماط المباريات على أرض الفريق أو خارجها بين أندية اتحادين وطنيين بعينهما، مع منع أي تعارض قد يؤدي إلى توقف عملية السحب.

وتطبق الآلية نفسها في منطقة الشرق من خلال الأعمدة «إي وإف وجي وإتش»، وسط مشاركة مجموعة من الأندية البارزة، يتقدمها كاشيما أنتلرز، وجيونبوك هيونداي موتورز، وبوريرام يونايتد، وشنغهاي بورت، وفيسيل كوبي وبوهانغ ستيلرز.

وتشهد البطولة ظهور الشمال القطري وسانغا كيوتو الياباني للمرة الأولى على الصعيد القاري، فيما يشارك القادسية السعودي وكونغ آن هانوي الفيتنامي للمرة الأولى في المستوى الأعلى من بطولات الأندية الآسيوية.

ويدخل الأهلي السعودي البطولة بصفته حامل لقب النسختين الماضيتين، باحثاً عن إنجاز تاريخي يتمثل في أن يصبح أول فريق يتوج باللقب ثلاث مرات متتالية، ويقود طموحاته المدرب البوسني مارينو بوسيتش، الذي حل محل الألماني ماتياس يايسله بعد رحيل الأخير لتدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويواجه الأهلي منافسة تضم ثمانية أندية سبق لها التتويج باللقب، هي العين الإماراتي والهلال والاتحاد السعوديان والسد القطري وغامبا أوساكا وكاشيما أنتلرز اليابانيان وجيونبوك هيونداي موتورز وبوهانغ ستيلرز الكوريان الجنوبيان.

وتنطلق مرحلة الدوري في 14 سبتمبر (أيلول)، وتستمر حتى 17 فبراير (شباط)، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل منطقة إلى دور الـ16، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس (آذار) 2027.

وبعد ذلك تنتقل البطولة إلى السعودية لإقامة النهائيات المجمعة، التي تشمل ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية، خلال الفترة من 23 أبريل (نيسان) وحتى 1 مايو (أيار) 2027.

ويحجز بطل دوري أبطال آسيا للنخبة مقعداً في الملحق الأفريقي - الآسيوي - الهادئ لكأس العالم للأندية 2027، الذي يشكل المباراة الافتتاحية لكأس القارات للأندية 2027.