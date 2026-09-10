لقجع: الدار البيضاء ستستضيف نهائي كأس العالم 2030

نقلت وكالة الأنباء الإسبانية «إفي» عن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، قوله، اليوم الخميس، إن نهائي كأس العالم 2030 سيقام في الدار البيضاء.

ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية، في ظل منافسة حامية بين إسبانيا والمغرب لاستضافة أكبر مباراة في عالم اللعبة.

ونقلت «إفي» عن لقجع قوله، خلال فعالية حزبية في بوزنيقة بالمغرب، اليوم الخميس: «ستحظى محافظة بن سليمان بشرف استضافة نهائي كأس العالم 2030».

وتقع بن سليمان على بُعد 60 كيلومتراً من الدار البيضاء، وهي موقع ملعب الحسن الثاني الذي تبلغ تكلفته 12 مليار دولار، والذي يجري تشييده حالياً لاستضافة كأس العالم، وتبلغ سعته المتوقعة 115 ألف متفرج، وسيكون أكبر ملعب كرة القدم في العالم.

وتواصلت «رويترز» مع «فيفا» والاتحاد الإسباني لكرة القدم للحصول على تعليق.

وستكون النسخة المقبلة من كأس العالم حدثاً استثنائياً، إذ ستقام المباريات، للمرة الأولى في ست دول عبر ثلاث قارات. وبينما ستقام المباريات الثلاث الافتتاحية في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، فإن غالبية مباريات البطولة ستستضيفها المغرب والبرتغال وإسبانيا.

ولم يحدد «فيفا» بعدُ جميع المدن التي ستستضيف المباريات، لكن كلاً من المغرب وإسبانيا يرغبان في استضافة المباراة النهائية.

وقال رافائيل لوزان، نظير لقجع في الاتحاد الإسباني، لوسائل الإعلام المحلية، في وقت سابق من هذا الشهر: «ينبغي أن تستضيف إسبانيا المباراة النهائية».

وأشار «فيفا»، في أغسطس (آب)، إلى أن التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الرئيس جياني إنفانتينو وعد المغرب باستضافة المباراة النهائية «كاذبة ومضللة».