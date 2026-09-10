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لقجع: الدار البيضاء ستستضيف نهائي كأس العالم 2030

جياني إنفانتينو وفوزي لقجع (رويترز)
جياني إنفانتينو وفوزي لقجع (رويترز)
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لقجع: الدار البيضاء ستستضيف نهائي كأس العالم 2030

جياني إنفانتينو وفوزي لقجع (رويترز)
جياني إنفانتينو وفوزي لقجع (رويترز)

نقلت وكالة الأنباء الإسبانية «إفي» عن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، قوله، اليوم الخميس، إن نهائي كأس العالم 2030 سيقام في الدار البيضاء.

ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية، في ظل منافسة حامية بين إسبانيا والمغرب لاستضافة أكبر مباراة في عالم اللعبة.

ونقلت «إفي» عن لقجع قوله، خلال فعالية حزبية في بوزنيقة بالمغرب، اليوم الخميس: «ستحظى محافظة بن سليمان بشرف استضافة نهائي كأس العالم 2030».

وتقع بن سليمان على بُعد 60 كيلومتراً من الدار البيضاء، وهي موقع ملعب الحسن الثاني الذي تبلغ تكلفته 12 مليار دولار، والذي يجري تشييده حالياً لاستضافة كأس العالم، وتبلغ سعته المتوقعة 115 ألف متفرج، وسيكون أكبر ملعب كرة القدم في العالم.

وتواصلت «رويترز» مع «فيفا» والاتحاد الإسباني لكرة القدم للحصول على تعليق.

وستكون النسخة المقبلة من كأس العالم حدثاً استثنائياً، إذ ستقام المباريات، للمرة الأولى في ست دول عبر ثلاث قارات. وبينما ستقام المباريات الثلاث الافتتاحية في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، فإن غالبية مباريات البطولة ستستضيفها المغرب والبرتغال وإسبانيا.

ولم يحدد «فيفا» بعدُ جميع المدن التي ستستضيف المباريات، لكن كلاً من المغرب وإسبانيا يرغبان في استضافة المباراة النهائية.

وقال رافائيل لوزان، نظير لقجع في الاتحاد الإسباني، لوسائل الإعلام المحلية، في وقت سابق من هذا الشهر: «ينبغي أن تستضيف إسبانيا المباراة النهائية».

وأشار «فيفا»، في أغسطس (آب)، إلى أن التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الرئيس جياني إنفانتينو وعد المغرب باستضافة المباراة النهائية «كاذبة ومضللة».

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الرياضة رياضة عالمية

ريال مدريد يقرر تجديد عقد كورتوا

كورتوا (د.ب.أ)
كورتوا (د.ب.أ)
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ريال مدريد يقرر تجديد عقد كورتوا

كورتوا (د.ب.أ)
كورتوا (د.ب.أ)

قرر نادي ريال مدريد الإسباني التخطيط لقائمة الفريق في الموسم المقبل، من خلال اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مستقبل حراسة المرمى في النادي الملكي.

ذكرت إذاعة «كوب» الإسبانية أن النادي يخطط للقاء ممثلي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، في الأيام المقبلة، لمناقشة تمديد عقده مع الفريق.

ودخل الحارس البلجيكي موسمه التاسع مع ريال مدريد، ويبلغ من العمر حالياً 34 عاماً، حيث كان قد انضم للفريق مطلع موسم 2018-2019.

ويمتد عقد كوروا الحالي حتى 30 يونيو (حزيران) 2027. وبموجب الاتفاق الجديد، سيبقى كورتوا في ريال مدريد لعام آخر.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية الشهيرة أن التواصل مع ممثلي كورتوا لتمديد عقده سيجري بناء على رغبة مسؤولي الريال، خاصة بعد الأداء المميز من كورتوا في مواجهة إنتر ميلان خلال الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا، أول من أمس الثلاثاء، في اللقاء الذي انتهى بفوز الريال 2 / 1.

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ريال مدريد كرة القدم الدوري الإسباني دوري أبطال أوروبا رياضة إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

فيران توريس يدخل التاريخ بـ«هاتريك» في ظهوره الأول بدوري الأبطال

فيران توريس (أ.ب)
فيران توريس (أ.ب)
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فيران توريس يدخل التاريخ بـ«هاتريك» في ظهوره الأول بدوري الأبطال

فيران توريس (أ.ب)
فيران توريس (أ.ب)

رغم أنه انضم مؤخراً لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، فإن فيران توريس بدأ بالفعل في تحقيق أرقام قياسية.

وسجَّل توريس، الذي سجَّل هدف فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم، 3 أهداف (هاتريك) في المباراة التي فاز فيها سان جيرمان على سلوفان براتيسلافا بنتيجة 6 - 1 في دوري أبطال أوروبا، مساء أمس (الأربعاء).

وأصبح توريس أول لاعب في تاريخ النادي يسجِّل 3 أهداف في أول مباراة له بدوري أبطال أوروبا.

ووصف فيران توريس، مشاركته الأولى مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بأنها كانت أشبه بالحلم، معرباً عن سعادته الكبيرة بالاستقبال الذي حظي به منذ انضمامه إلى النادي.

وقال توريس: «كانت ليلة لا تُصدَّق، أشبه بالحلم. كانت أول مباراة لي مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، وفزنا وسجَّلتُ 3 أهداف. رؤية هذه الجماهير الشغوفة جعلتني أتمني ألا ينتهي هذا اليوم أبداً. أنا سعيد جداً بالاستقبال الذي حظيت به في النادي، وكيف جعلني الجميع أشعر بأنني في بيتي. لقد تأقلمت بشكل أسرع مما توقعت، وآمل أن أواصل إسعاد الجماهير».

وأصبح توريس أول لاعب يسجِّل في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا مع سان جيرمان منذ أن حقَّق نيمار وكيليان مبابي هذا الإنجاز أمام سلتيك يوم 12 سبتمبر (أيلول) 2017.

وعزَّز سان جيرمان خط هجومه بالتعاقد مع توريس، قادماً من برشلونة بعقد يمتد لـ5 أعوام خلال الصيف.

وسجَّل توريس (26 عاماً) هدف الفوز للمنتخب الإسباني في الوقت بدل الضائع من المباراة النهائية لكأس العالم أمام الأرجنتين في يوليو (تموز). وكان هذا هو هدفه الوحيد. وقال إن مَن سجَّل هذا الهدف هو «47 مليون شخص» في إشارة إلى عدد سكان إسبانيا.

وبوصفه مهاجماً يتحرَّك بحرية في أرجاء الملعب أكثر من كونه هدافاً، فقد سجَّل 65 هدفاً في 207 مباريات مع برشلونة، بما في ذلك 21 هدفاً في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، وهو أعلى معدل تهديفي له في مسيرته.

ولعب توريس لوقت قصير مع مهاجم سان جيرمان، عثمان ديمبيلي، عندما كان نجم المنتخب الفرنسي يلعب لبرشلونة.

وسجَّل ديمبيلي الهدف الأول لسان جيرمان في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا أمام براتيسلافا، كما صنع هدفاً في كل شوط لتوريس.

ويبدو أن توريس تأقلم سريعاً في باريس.

وأصبح ثاني لاعب في تاريخ سان جيرمان يسجِّل على الأقل 5 أهداف في أول 4 مباريات بالمسابقات كافة بعد زلاتان إبراهيموفيتش.

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الرياضة رياضة عالمية

سوبوسلاي: التفاهم مع ماك أليستر سيقود لنجاح طويل الأمد في ليفربول

أليكسيس ماك أليستر (أ.ب)
أليكسيس ماك أليستر (أ.ب)
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سوبوسلاي: التفاهم مع ماك أليستر سيقود لنجاح طويل الأمد في ليفربول

أليكسيس ماك أليستر (أ.ب)
أليكسيس ماك أليستر (أ.ب)

يرى دومينيك سوبوسلاي أن شراكته في خط وسط ليفربول مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، يمكن أن تحقق نجاحاً طويل الأمد، رغم الشكوك التي أُثيرت في بداية الموسم بشأن قدرة الثنائي على القيام بالدور المطلوب.

وشارك قائد منتخب المجر إلى جانب ماك أليستر، الفائز بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين، في وسط الملعب خلال الفوز 2-1 على أتلتيكو مدريد في مستهل مشوار ليفربول بدوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وعن إمكانية نجاح شراكته مع ماك أليستر، قال سوبوسلاي: «يمكننا ذلك، بالتأكيد. قلت هذا الأمر مرات عديدة، أحب اللعب مع ماكا. يعرف كلانا الآخر، ودون الحاجة إلى الحديث، يكفي أن ينظر أحدنا إلى الآخر ليفهم ما يريد زميله القيام به، وهذا يساعد الفريق أيضاً».

دومينيك سوبوسلاي (إ.ب.أ)

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن سوبوسلاي قوله: «المدرب هو من سوف يقرر من سيلعب في المباريات المقبلة، وأعتقد أن الجميع مستعد للمنافسة، لكن علينا أن نصبح عائلة. في النهاية، نحتاج إلى الجميع لأن الموسم طويل، ونحن نشارك في جميع المسابقات ونريد الاستمرار فيها جميعاً حتى النهاية».

كانت المباراة أمام أتلتيكو هي الأولى منذ يناير (كانون الثاني) التي تتلقى فيها شباك ليفربول هدفاً ثم ينجح في العودة والفوز، وعلق سوبوسلاي على ذلك قائلاً: «بعد أي انتكاسة، ليس من السهل العودة إلى المباراة. رأينا الموسم الماضي أننا عندما كنا نتأخر في مباراة، كنا بالكاد نصنع أي فرص بعدها. لكنني أعتقد أن رد الفعل هذه المرة كان جيداً، فلم نشعر بالذعر كثيراً، وحافظنا على النظام نفسه واستمررنا في اللعب بالطريقة ذاتها، وفي النهاية تحصل على فرص بفضل جودة اللاعبين، ولأننا يعرف بعضنا بعضاً ونعرف ما يتعين علينا القيام به».

وأوضح: «أعتقد أن هذا هو الأمر الأهم. أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد. نحن نعرف ما يريده المدرب، وهو يحدد اللاعبين الذين يحتاج إليهم لتنفيذ ذلك».

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