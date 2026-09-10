كاريتساس يغيب عن مباراة دورتموند المقبلة

يغيب كونستانتينوس كاريتساس عن مباراة فريقه بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أمام ضيفه بادربورن، ولكن لا يتوقع أن يغيب لفترة طويلة.

وقدّم اللاعب اليوناني، البالغ من العمر 18 عاماً، بداية قوية مع دورتموند منذ انتقاله إلى الفريق خلال فترة الانتقالات قادماً من جينك، لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب في الشوط الأول من فوز دورتموند 3-2 على فياريال بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بسبب مشكلات في الدورة الدموية.

وجرى نقل كاريتساس على محفة إلى المستشفى.

وقدم المدير الرياضي أولي بوك آخر المستجدات بشأن حالة اللاعب، الخميس.

وقال للصحافيين: «من الواضح أننا نضع صحة الإنسان واللاعب في المقام الأول، ومن ثم لن يكون معنا في نهاية الأسبوع».

وأضاف: «حالته جيدة في ظل هذه الظروف. ولا تزال الفحوص الإضافية جارية، ونريد الوقوف على حقيقة ما حدث».

ولكن من غير المتوقع أن يبتعد كاريتساس عن الملاعب لفترة طويلة.

وقال مدرب بوروسيا دورتموند، نيكو كوفاتش: «متفائلون بشأن حالته، ونأمل أن يعود إلينا مجدداً في المستقبل القريب».

وكان المهاجم اليوناني الآخر المنضم حديثاً إلى دورتموند، يانيس كونستانتيلياس، قد تعرّض لتمزق في الرباط الصليبي للركبة خلال ظهوره الأول مع الفريق في الدوري الألماني الشهر الماضي، وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر.

وفي خبر إيجابي نادر على صعيد قائمة الفريق بالنسبة لدورتموند، وصيف بطل ألمانيا الموسم الماضي، عاد المدافعان نيكو شلوتربيك ورامي بن سبعيني إلى التدريبات الجماعية، الأربعاء، بعد تعافيهما من الإصابة.