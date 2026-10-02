دورة بكين: أوساكا تهزم تيموفيفا… وتصطدم ببيليك

تأهلت اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الثانية عشرة عالمياً، إلى الدور الثالث من بطولة الصين المفتوحة للتنس (دور الـ32)، بفوز صعب نسبياً على حساب الروسية ماريا تيموفيفا بمجموعتين مقابل واحدة اليوم الجمعة.

وفازت أوساكا، بطلة نسخة 2019 من بطولة الصين، على تيموفيفا بنتائج أشواط 6-3 و3-6 و6-3، لتواصل التقدم في البطولة، وتضرب موعداً مع التشيكية سارة بيليك، المصنفة رقم 20 عالمياً، التي فازت في وقت سابق اليوم على الأسترالية ماديسون إنجليس بمجموعتين دون مقابل.

وتأهلت بليك للدور الثالث أيضاً بالفوز بنتائج أشواط 6-3 و7-5، لتتقابل مع أوساكا يوم الأحد المُقبل.

كذلك تواصلت الانتصارات للاعبات التشيك في البطولة، حيث تغلبت كارولينا موتشوفا وصيفة نسخة 2024، في بطولة الصين، على البريطانية كاتي بولتر بمجموعتين دون رد وبنتائج أشواط 7-6 (7-3) و6-1.

وكانت التشيكية نيكولا باتونكوفا قد فازت أيضاً في وقت سابق اليوم على البولندية ماجدالينا فريتش.