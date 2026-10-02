ليفربول ينافس برشلونة وريال مدريد على ضم غيلبرتو مورا

ذكر تقرير إخباري، الجمعة، أن ليفربول الإنجليزي دخل في منافسة مع برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، على ضم المكسيكي الدولي غيلبرتو مورا.

وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية، الجمعة، أن التكهنات كانت تشير دائماً إلى ريال مدريد وبرشلونة بوصفهما الوجهة المقبلة للاعب الشاب، قبل أن يدخل ليفربول السباق بتقديم عرض كبير للاعب فريق تيخوانا المكسيكي.

ومع وجود عرض مالي مغر، ضغط ليفربول على اللاعب المكسيكي الشاب من أجل اختيار اللعب في الدوري الإنجليزي بدلاً من الدوري الإسباني.

وتابعت الصحيفة أن مورا لا يمكنه التوقيع في الوقت الحالي لعدم بلوغه السن القانونية، حيث سيبلغ 18 عاماً في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو التاريخ الذي سيسمح له الاتحاد الدولي (فيفا) من خلاله بالتوقيع لأي نادٍ.

وأشارت إلى أن عرض ليفربول قد يقنع المسؤولين في النادي المكسيكي بالسماح لغيلبرتو مورا بالرحيل عن الدوري المكسيكي، والمضي قدماً في مسيرته.

وكان مورا قد خطف الأنظار إليه خلال مشاركته مع منتخب بلاده المكسيك في كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، والتي ودع فيها فريقه البطولة من دور الستة عشر على يد المنتخب الإنجليزي بعد خسارته أمامه بنتيجة 2 - 3.