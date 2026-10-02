منتخب إسبانيا يستبعد توريس للإصابة ويضم إسبي بديلاً له

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استبعاد فيران توريس، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من قائمة المنتخب الأول، وذلك بسبب إصابة في الكاحل، كما تم استدعاء كارلوس إسبي مهاجم ريال مدريد ليكون بديلاً له في القائمة.

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره التشيكي غداً السبت في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي: «غادر فيران توريس معسكر المنتخب الإسباني، إذ كان اللاعب الدولي، الذي يلعب حالياً لصالح باريس سان جيرمان، يعاني من الآم في كاحله الأيسر. ورغم أن هذه المشكلة لم تمنعه في البداية من التدريب والمشاركة في المباريات، فإن استمرار الأعراض دفع الجهاز الفني لاتخاذ قرار باستبعاده من القائمة لمنحه الفرصة للتعافي التام».

وظل أطباء الاتحاد الإسباني على تواصل دائم مع الطاقم الطبي لناديه منذ بداية المعسكر، وجرت متابعة الحالة والإجراءات المتعلقة بها بشكل مشترك.

وأضاف الاتحاد: «وبناء على ذلك قرر لويس دي لا فوينتي استدعاء كارلوس إسبي، لاعب منتخب تحت 21 عاماً، للانضمام إلى معسكر المنتخب الأول والمشاركة في المواجهتين المقررتين ضد منتخبي التشيك وكرواتيا في مدينتي أوفييدو وسبليت».