الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يسحب دعمه لإنفانتينو رئيس «فيفا»

قال فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن الاتحاد سيسحب دعمه لترشح جياني إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، العام المقبل.
وواجه إنفانتينو، الذي يسعى لولاية جديدة في رئاسة «فيفا»، انتقادات منذ أن تخلّى، في يوليو (تموز) الماضي، عن اقتراحه ببيع حصة تبلغ 20 في المائة في مسابقات «فيفا»، ومِن بينها «كأس العالم»، لمستثمرين من القطاع الخاص، بعد معارضة واسعة النطاق من الاتحادات القارية.
وسحبت عدة اتحادات محلية أوروبية، ومن بينها الاتحادان الإنجليزي والإيطالي، دعمها لإنفانتينو منذ انهيار مقترحه ببيع حصص في «كأس العالم».
ودعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» والاتحاد الآسيوي واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، إلى إحداث تغيير في قيادة «فيفا»، وتبحث عن بديل يتمتع بالمصداقية قبل الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل.
ولا يزال إنفانتينو يحظى بدعم اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» والاتحاد الأفريقي للعبة «كاف».
وستجرى انتخابات رئاسة «فيفا» في الرباط، يوم 18 مارس (آذار) 2027.