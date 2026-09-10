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سوبوسلاي: التفاهم مع ماك أليستر سيقود لنجاح طويل الأمد في ليفربول

أليكسيس ماك أليستر (أ.ب)
أليكسيس ماك أليستر (أ.ب)
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سوبوسلاي: التفاهم مع ماك أليستر سيقود لنجاح طويل الأمد في ليفربول

أليكسيس ماك أليستر (أ.ب)
أليكسيس ماك أليستر (أ.ب)

يرى دومينيك سوبوسلاي أن شراكته في خط وسط ليفربول مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، يمكن أن تحقق نجاحاً طويل الأمد، رغم الشكوك التي أُثيرت في بداية الموسم بشأن قدرة الثنائي على القيام بالدور المطلوب.

وشارك قائد منتخب المجر إلى جانب ماك أليستر، الفائز بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين، في وسط الملعب خلال الفوز 2-1 على أتلتيكو مدريد في مستهل مشوار ليفربول بدوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وعن إمكانية نجاح شراكته مع ماك أليستر، قال سوبوسلاي: «يمكننا ذلك، بالتأكيد. قلت هذا الأمر مرات عديدة، أحب اللعب مع ماكا. يعرف كلانا الآخر، ودون الحاجة إلى الحديث، يكفي أن ينظر أحدنا إلى الآخر ليفهم ما يريد زميله القيام به، وهذا يساعد الفريق أيضاً».

دومينيك سوبوسلاي (إ.ب.أ)

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن سوبوسلاي قوله: «المدرب هو من سوف يقرر من سيلعب في المباريات المقبلة، وأعتقد أن الجميع مستعد للمنافسة، لكن علينا أن نصبح عائلة. في النهاية، نحتاج إلى الجميع لأن الموسم طويل، ونحن نشارك في جميع المسابقات ونريد الاستمرار فيها جميعاً حتى النهاية».

كانت المباراة أمام أتلتيكو هي الأولى منذ يناير (كانون الثاني) التي تتلقى فيها شباك ليفربول هدفاً ثم ينجح في العودة والفوز، وعلق سوبوسلاي على ذلك قائلاً: «بعد أي انتكاسة، ليس من السهل العودة إلى المباراة. رأينا الموسم الماضي أننا عندما كنا نتأخر في مباراة، كنا بالكاد نصنع أي فرص بعدها. لكنني أعتقد أن رد الفعل هذه المرة كان جيداً، فلم نشعر بالذعر كثيراً، وحافظنا على النظام نفسه واستمررنا في اللعب بالطريقة ذاتها، وفي النهاية تحصل على فرص بفضل جودة اللاعبين، ولأننا يعرف بعضنا بعضاً ونعرف ما يتعين علينا القيام به».

وأوضح: «أعتقد أن هذا هو الأمر الأهم. أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد. نحن نعرف ما يريده المدرب، وهو يحدد اللاعبين الذين يحتاج إليهم لتنفيذ ذلك».

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فيران توريس يدخل التاريخ بـ«هاتريك» في ظهوره الأول بدوري الأبطال

فيران توريس (أ.ب)
فيران توريس (أ.ب)
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فيران توريس يدخل التاريخ بـ«هاتريك» في ظهوره الأول بدوري الأبطال

فيران توريس (أ.ب)
فيران توريس (أ.ب)

رغم أنه انضم مؤخراً لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، فإن فيران توريس بدأ بالفعل في تحقيق أرقام قياسية.

وسجَّل توريس، الذي سجَّل هدف فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم، 3 أهداف (هاتريك) في المباراة التي فاز فيها سان جيرمان على سلوفان براتيسلافا بنتيجة 6 - 1 في دوري أبطال أوروبا، مساء أمس (الأربعاء).

وأصبح توريس أول لاعب في تاريخ النادي يسجِّل 3 أهداف في أول مباراة له بدوري أبطال أوروبا.

ووصف فيران توريس، مشاركته الأولى مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بأنها كانت أشبه بالحلم، معرباً عن سعادته الكبيرة بالاستقبال الذي حظي به منذ انضمامه إلى النادي.

وقال توريس: «كانت ليلة لا تُصدَّق، أشبه بالحلم. كانت أول مباراة لي مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، وفزنا وسجَّلتُ 3 أهداف. رؤية هذه الجماهير الشغوفة جعلتني أتمني ألا ينتهي هذا اليوم أبداً. أنا سعيد جداً بالاستقبال الذي حظيت به في النادي، وكيف جعلني الجميع أشعر بأنني في بيتي. لقد تأقلمت بشكل أسرع مما توقعت، وآمل أن أواصل إسعاد الجماهير».

وأصبح توريس أول لاعب يسجِّل في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا مع سان جيرمان منذ أن حقَّق نيمار وكيليان مبابي هذا الإنجاز أمام سلتيك يوم 12 سبتمبر (أيلول) 2017.

وعزَّز سان جيرمان خط هجومه بالتعاقد مع توريس، قادماً من برشلونة بعقد يمتد لـ5 أعوام خلال الصيف.

وسجَّل توريس (26 عاماً) هدف الفوز للمنتخب الإسباني في الوقت بدل الضائع من المباراة النهائية لكأس العالم أمام الأرجنتين في يوليو (تموز). وكان هذا هو هدفه الوحيد. وقال إن مَن سجَّل هذا الهدف هو «47 مليون شخص» في إشارة إلى عدد سكان إسبانيا.

وبوصفه مهاجماً يتحرَّك بحرية في أرجاء الملعب أكثر من كونه هدافاً، فقد سجَّل 65 هدفاً في 207 مباريات مع برشلونة، بما في ذلك 21 هدفاً في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، وهو أعلى معدل تهديفي له في مسيرته.

ولعب توريس لوقت قصير مع مهاجم سان جيرمان، عثمان ديمبيلي، عندما كان نجم المنتخب الفرنسي يلعب لبرشلونة.

وسجَّل ديمبيلي الهدف الأول لسان جيرمان في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا أمام براتيسلافا، كما صنع هدفاً في كل شوط لتوريس.

ويبدو أن توريس تأقلم سريعاً في باريس.

وأصبح ثاني لاعب في تاريخ سان جيرمان يسجِّل على الأقل 5 أهداف في أول 4 مباريات بالمسابقات كافة بعد زلاتان إبراهيموفيتش.

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الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يسحب دعمه لإنفانتينو رئيس «فيفا»

جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)
جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)
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الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يسحب دعمه لإنفانتينو رئيس «فيفا»

جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)
جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)

قال فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن الاتحاد سيسحب دعمه لترشح جياني إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، العام المقبل.

وواجه إنفانتينو، الذي يسعى لولاية جديدة في رئاسة «فيفا»، انتقادات منذ أن تخلّى، في يوليو (تموز) الماضي، عن اقتراحه ببيع حصة تبلغ 20 في المائة في مسابقات «فيفا»، ومِن بينها «كأس العالم»، لمستثمرين من القطاع الخاص، بعد معارضة واسعة النطاق من الاتحادات القارية.

وسحبت عدة اتحادات محلية أوروبية، ومن بينها الاتحادان الإنجليزي والإيطالي، دعمها لإنفانتينو منذ انهيار مقترحه ببيع حصص في «كأس العالم».

ودعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» والاتحاد الآسيوي واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، إلى إحداث تغيير في قيادة «فيفا»، وتبحث عن بديل يتمتع بالمصداقية قبل الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل.

ولا يزال إنفانتينو يحظى بدعم اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» والاتحاد الأفريقي للعبة «كاف».

وستجرى انتخابات رئاسة «فيفا» في الرباط، يوم 18 مارس (آذار) 2027.

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كاريتساس يغيب عن مباراة دورتموند المقبلة

كونستانتينوس كاريتساس (أ.ف.ب)
كونستانتينوس كاريتساس (أ.ف.ب)
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كاريتساس يغيب عن مباراة دورتموند المقبلة

كونستانتينوس كاريتساس (أ.ف.ب)
كونستانتينوس كاريتساس (أ.ف.ب)

يغيب كونستانتينوس كاريتساس عن مباراة فريقه بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أمام ضيفه بادربورن، ولكن لا يتوقع أن يغيب لفترة طويلة.

وقدّم اللاعب اليوناني، البالغ من العمر 18 عاماً، بداية قوية مع دورتموند منذ انتقاله إلى الفريق خلال فترة الانتقالات قادماً من جينك، لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب في الشوط الأول من فوز دورتموند 3-2 على فياريال بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بسبب مشكلات في الدورة الدموية.

وجرى نقل كاريتساس على محفة إلى المستشفى.

وقدم المدير الرياضي أولي بوك آخر المستجدات بشأن حالة اللاعب، الخميس.

وقال للصحافيين: «من الواضح أننا نضع صحة الإنسان واللاعب في المقام الأول، ومن ثم لن يكون معنا في نهاية الأسبوع».

وأضاف: «حالته جيدة في ظل هذه الظروف. ولا تزال الفحوص الإضافية جارية، ونريد الوقوف على حقيقة ما حدث».

ولكن من غير المتوقع أن يبتعد كاريتساس عن الملاعب لفترة طويلة.

وقال مدرب بوروسيا دورتموند، نيكو كوفاتش: «متفائلون بشأن حالته، ونأمل أن يعود إلينا مجدداً في المستقبل القريب».

وكان المهاجم اليوناني الآخر المنضم حديثاً إلى دورتموند، يانيس كونستانتيلياس، قد تعرّض لتمزق في الرباط الصليبي للركبة خلال ظهوره الأول مع الفريق في الدوري الألماني الشهر الماضي، وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر.

وفي خبر إيجابي نادر على صعيد قائمة الفريق بالنسبة لدورتموند، وصيف بطل ألمانيا الموسم الماضي، عاد المدافعان نيكو شلوتربيك ورامي بن سبعيني إلى التدريبات الجماعية، الأربعاء، بعد تعافيهما من الإصابة.

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