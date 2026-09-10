سوبوسلاي: التفاهم مع ماك أليستر سيقود لنجاح طويل الأمد في ليفربول

يرى دومينيك سوبوسلاي أن شراكته في خط وسط ليفربول مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، يمكن أن تحقق نجاحاً طويل الأمد، رغم الشكوك التي أُثيرت في بداية الموسم بشأن قدرة الثنائي على القيام بالدور المطلوب.

وشارك قائد منتخب المجر إلى جانب ماك أليستر، الفائز بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين، في وسط الملعب خلال الفوز 2-1 على أتلتيكو مدريد في مستهل مشوار ليفربول بدوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وعن إمكانية نجاح شراكته مع ماك أليستر، قال سوبوسلاي: «يمكننا ذلك، بالتأكيد. قلت هذا الأمر مرات عديدة، أحب اللعب مع ماكا. يعرف كلانا الآخر، ودون الحاجة إلى الحديث، يكفي أن ينظر أحدنا إلى الآخر ليفهم ما يريد زميله القيام به، وهذا يساعد الفريق أيضاً».

دومينيك سوبوسلاي (إ.ب.أ)

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن سوبوسلاي قوله: «المدرب هو من سوف يقرر من سيلعب في المباريات المقبلة، وأعتقد أن الجميع مستعد للمنافسة، لكن علينا أن نصبح عائلة. في النهاية، نحتاج إلى الجميع لأن الموسم طويل، ونحن نشارك في جميع المسابقات ونريد الاستمرار فيها جميعاً حتى النهاية».

كانت المباراة أمام أتلتيكو هي الأولى منذ يناير (كانون الثاني) التي تتلقى فيها شباك ليفربول هدفاً ثم ينجح في العودة والفوز، وعلق سوبوسلاي على ذلك قائلاً: «بعد أي انتكاسة، ليس من السهل العودة إلى المباراة. رأينا الموسم الماضي أننا عندما كنا نتأخر في مباراة، كنا بالكاد نصنع أي فرص بعدها. لكنني أعتقد أن رد الفعل هذه المرة كان جيداً، فلم نشعر بالذعر كثيراً، وحافظنا على النظام نفسه واستمررنا في اللعب بالطريقة ذاتها، وفي النهاية تحصل على فرص بفضل جودة اللاعبين، ولأننا يعرف بعضنا بعضاً ونعرف ما يتعين علينا القيام به».

وأوضح: «أعتقد أن هذا هو الأمر الأهم. أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد. نحن نعرف ما يريده المدرب، وهو يحدد اللاعبين الذين يحتاج إليهم لتنفيذ ذلك».