فيران توريس يدخل التاريخ بـ«هاتريك» في ظهوره الأول بدوري الأبطال

رغم أنه انضم مؤخراً لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، فإن فيران توريس بدأ بالفعل في تحقيق أرقام قياسية.

وسجَّل توريس، الذي سجَّل هدف فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم، 3 أهداف (هاتريك) في المباراة التي فاز فيها سان جيرمان على سلوفان براتيسلافا بنتيجة 6 - 1 في دوري أبطال أوروبا، مساء أمس (الأربعاء).

وأصبح توريس أول لاعب في تاريخ النادي يسجِّل 3 أهداف في أول مباراة له بدوري أبطال أوروبا.

ووصف فيران توريس، مشاركته الأولى مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بأنها كانت أشبه بالحلم، معرباً عن سعادته الكبيرة بالاستقبال الذي حظي به منذ انضمامه إلى النادي.

وقال توريس: «كانت ليلة لا تُصدَّق، أشبه بالحلم. كانت أول مباراة لي مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، وفزنا وسجَّلتُ 3 أهداف. رؤية هذه الجماهير الشغوفة جعلتني أتمني ألا ينتهي هذا اليوم أبداً. أنا سعيد جداً بالاستقبال الذي حظيت به في النادي، وكيف جعلني الجميع أشعر بأنني في بيتي. لقد تأقلمت بشكل أسرع مما توقعت، وآمل أن أواصل إسعاد الجماهير».

وأصبح توريس أول لاعب يسجِّل في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا مع سان جيرمان منذ أن حقَّق نيمار وكيليان مبابي هذا الإنجاز أمام سلتيك يوم 12 سبتمبر (أيلول) 2017.

وعزَّز سان جيرمان خط هجومه بالتعاقد مع توريس، قادماً من برشلونة بعقد يمتد لـ5 أعوام خلال الصيف.

وسجَّل توريس (26 عاماً) هدف الفوز للمنتخب الإسباني في الوقت بدل الضائع من المباراة النهائية لكأس العالم أمام الأرجنتين في يوليو (تموز). وكان هذا هو هدفه الوحيد. وقال إن مَن سجَّل هذا الهدف هو «47 مليون شخص» في إشارة إلى عدد سكان إسبانيا.

وبوصفه مهاجماً يتحرَّك بحرية في أرجاء الملعب أكثر من كونه هدافاً، فقد سجَّل 65 هدفاً في 207 مباريات مع برشلونة، بما في ذلك 21 هدفاً في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، وهو أعلى معدل تهديفي له في مسيرته.

ولعب توريس لوقت قصير مع مهاجم سان جيرمان، عثمان ديمبيلي، عندما كان نجم المنتخب الفرنسي يلعب لبرشلونة.

وسجَّل ديمبيلي الهدف الأول لسان جيرمان في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا أمام براتيسلافا، كما صنع هدفاً في كل شوط لتوريس.

ويبدو أن توريس تأقلم سريعاً في باريس.

وأصبح ثاني لاعب في تاريخ سان جيرمان يسجِّل على الأقل 5 أهداف في أول 4 مباريات بالمسابقات كافة بعد زلاتان إبراهيموفيتش.