باعشن يشيد بشراكة «الأولمبية السعودية» والقادسية

أبرمت شركة نادي القادسية اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، يحصل بموجبها النادي على صفة أول منشأة تدريبية معترف بها في المملكة عبر نطاق الألعاب المختلفة، في خطوة نوعية تستهدف تطوير منظومة إعداد الرياضيين، واكتشاف المواهب وتأهيلها، والارتقاء بالكفاءات الفنية والتدريبية، وبناء مسارات رياضية متكاملة تسهم في صناعة جيل جديد من الرياضيين السعوديين القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات على الساحة الدولية.

وجرت المراسم بحضور رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية رامي التركي، ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للنادي جيمس بيسجروف، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبد العزيز باعشن، لتفتح الشراكة آفاقاً أوسع للتكامل بين الأندية والمنظومة الأولمبية والبارالمبية، وتطوير بيئة احترافية ومستدامة للألعاب المختلفة، وتعزيز البيئة التدريبية لرياضيي مركز التدريب الأولمبي السعودي في المنطقة الشرقية.

كما تتيح الاتفاقية لرياضيي المركز في المنطقة الشرقية الاستفادة من مرافق وتجهيزات نادي القادسية، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بين الكوادر الفنية ومتخصصي الأداء والعلوم الرياضية والجوانب الطبية ومتابعة الرياضيين، بما يسهم في توفير بيئة تدريب يومية متكاملة بالقرب من أماكن إقامة وتدريب الرياضيين.

️ | عبدالعزيز باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية:- القادسية يستحق الشكر على ما يقدمه للالعاب المختلفة، والتعاون معنا في هذه المبادرة.- أتمنى لفريق السعودية التوفيق في ناغويا خلال الفترة المقبلة. https://t.co/VcEItLHfyF pic.twitter.com/gGl92ZoM0q — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 10, 2026

من جهته، أكد عبد العزيز باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أن «الشراكة التي تم توقيعها مع نادي القادسية تهدف إلى تبادل المنافع والخبرات بحيث يحتضن النادي اللاعب ويصعد بعدها إلى حين وصوله إلى مرحلة النخبة، ومن ثم ينافس وتكون المرحلة تكاملية بين اللاعب والنادي والاتحاد والمنافسات الدولية، وهذه الشراكة تضمن التواصل بين مركز التدريب الأولمبي ونادي القادسية من أجل تقديم الأفضل»،

وبيّن باعشن أن هناك مردوداً إيجابياً وعائداً مستقبلياً، وخصوصاً أن المملكة ستحتضن «ألعاب آسيا 2034»، ودعم الأندية للاتحاد مهم جداً.

وقدم باعشن شكره لنادي القادسية على هذه الشراكة التي توفر خدمة لمنسوبيه والألعاب المختلفة والاتحادات المعنية، متمنياً أن تعزز الأندية دورها في هذا الجانب.

وعن حظوظ الفريق السعودي في «أولمبيا ناغويا» المقبل، رد باعشن على سؤال «الشرق الأوسط» بالقول: «نتمنى للفريق السعودي التوفيق والنجاح، ونراكم هناك بإذن الله».

في حين قال الرئيس التنفيذي لشركة نادي القادسية جيمس بيسجروف: «يشكّل حصول القادسية على صفة أول منشأة تدريبية معترف بها في المملكة عبر نطاق الألعاب المختلفة محطة استراتيجية في مسيرة النادي، ويعكس طموحنا لبناء نموذج مؤسسي متكامل يتجاوز تحقيق النتائج الآنية إلى صناعة أثر رياضي مستدام. وننظر إلى هذا الاعتماد باعتباره مسؤولية وفرصة في الوقت ذاته، لترجمة طموحاتنا إلى برامج ومبادرات عملية تستثمر في الرياضيين والمواهب والكفاءات، وتوفر لهم بيئة احترافية تساعدهم على التطور والوصول إلى أعلى مستويات الأداء والمنافسة». وأضاف: «شراكتنا مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية خطوة مهمة لتوحيد الجهود والخبرات وبناء مسارات رياضية أكثر تكاملاً ووضوحاً. ونطمح إلى أن يكون القادسية منصة فاعلة في تطوير المواهب، وإعداد جيل جديد من الرياضيين السعوديين القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات على الساحة الدولية».