أبطال أوروبا: آيندهوفن يتعادل مع شاختار

فرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على لقاء آيندهوفن الهولندي وضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، الخميس، في الجولة الافتتاحية بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبادر شاختار بالتسجيل بهدف مباغت في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، حمل توقيع جليكر ميندوزا، عبر هجمة مرتدة سريعة، حصل من خلالها على الكرة في الطرف الأيسر، قبل أن يسدد تصويبة متقنة من داخل منطقة الجزاء، ويضعها على يسار حارس مرمى آيندهوفن داخل الشباك.

وسرعان ما أحرز آيندهوفن هدف التعادل في الدقيقة الـ48 عن طريق سيرجينو دست، فبعد سلسلة من التمريرات بين لاعبي الفريق الهولندي، وصلت الكرة للاعب الأميركي، الذي تابع تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، واضعاً الكرة على يسار حارس مرمى الفريق الأوكراني، الذي اكتفى بالنظر لها وهي تحتضن شباكه.

بتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة في بداية مشواره بالمسابقة القارية، التي توج بها آيندهوفن عام 1988.

ويحل آيندهوفن ضيفاً على لايبزيغ الألماني في الجولة المقبلة، الشهر المقبل، في حين يلتقي شاختار مع ضيفه أيك اليوناني.