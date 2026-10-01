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الرياضة رياضة عالمية

كايود... من حلم بولت إلى واجهة التجديد في منتخب إيطاليا

مايكل كايود (رويترز)
مايكل كايود (رويترز)
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كايود... من حلم بولت إلى واجهة التجديد في منتخب إيطاليا

مايكل كايود (رويترز)
مايكل كايود (رويترز)

عندما كان طفلاً، كان مايكل كايود يحلم بأن يصبح عدَّاء سريعاً، مثل مثله الأعلى الجامايكي يوسين بولت.

وفي هذه الأيام، لا يزال كايود يركض بسرعة، لكن ذهاباً وإياباً على جانبي ملاعب كرة القدم، بدلاً من مضمار ألعاب القوى.

وفجأة، أصبح الظهير الأيمن البالغ من العمر 22 عاماً واجهة لتجدد متعدد الأعراق في صفوف المنتخب الإيطالي الذي يمر بمرحلة صعبة.

وُلِد كايود في إيطاليا، لأبوين من نيجيريا، وسجَّل هدفاً وصنع آخر في ظهوره الأول مع منتخب إيطاليا خلال الفوز على تركيا، يوم الاثنين الماضي. ومن المرجَّح أن يبدأ أساسياً مجدداً عندما يحل المنتخب الإيطالي ضيفاً على فرنسا في دوري الأمم الأوروبية، غداً (الجمعة).

ويضم المنتخب الإيطالي الحالي خمسة لاعبين آخرين من أصول أفريقية، وهم: هونست أهانور، وعيسى دومبيا، ومحمد علي زوما، ومويس كين، وإيدي كواديو.

ويبحث روبرتو مانشيني، الذي أُعيد تعيينه مدرباً للمنتخب بعد فشل إيطاليا، بطلة العالم أربع مرات، في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، عن وجوه جديدة تضخ الحيوية في صفوف الفريق.

وقال كايود: «من المؤلم عدم التأهل إلى كأس العالم، لكنني أحاول دائماً، عندما يحدث أمر سيئ، أن أراه بداية جديدة. نحن هنا للعمل بجد وفتح صفحة جديدة».

وانتقل كايود من دوري الدرجة الرابعة الإيطالي، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال أربعة أعوام فقط، عندما انضم إلى برينتفورد، العام الماضي.

ويقدم النادي الإنجليزي بداية قوية للغاية للموسم، حيث يحتل المركز الرابع بعد فوزه الكبير على تشيلسي (3 - صفر)، في اليوم الذي تلقى فيه كايود أول استدعاء له للمنتخب الإيطالي.

ولكن قبل أن يكرس نفسه لكرة القدم، كان كايود يعشق الجري.

وقال: «كنت أشاهد بولت دائماً في دورات الألعاب الأولمبية، وكذلك عدَّائين، مثل جاستن جاتلين ويوهان بليك».

ولكن والده كان دائماً يشاهد مباريات كرة القدم على شاشة التلفزيون، وهو ما دفع كايود إلى الاهتمام باللعبة أيضاً.

وفي السادسة من عمره، بدأ كايود التدريب في أكاديمية يوفنتوس للناشئين، لكن نادي تورينو استغنى عنه عندما بلغ 14 عاماً، لينتهي به الأمر مع جوزانو في دوري الدرجة الرابعة.

بعد ذلك، تعاقد فيورنتينا معه للانضمام إلى أكاديميته، وبدأ صعوده بشكل سريع. فخاض أول مباراة له في الدوري الإيطالي وهو في التاسعة عشرة من عمره، ثم أصبح لاعباً أساسياً في فريق بلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، قبل الانتقال إلى إنجلترا.

ورغم أنه كان قادراً على تمثيل نيجيريا، شارك كايود أيضاً مع منتخبات إيطاليا للفئات السنية، ولعب مع منتخبات تحت 18 عاماً، وتحت 19 عاماً، وتحت 21 عاماً.

وقال كايود خلال تقديمه لوسائل الإعلام في مركز كوفرشيانو التدريبي للمنتخب الإيطالي، الأسبوع الماضي: «تواصلَتْ معي نيجيريا، لكن تمثيل إيطاليا شرف لأي شخص».

وفي كوفرشيانو، التقى كايود مجدداً بألبرتو بوليني، الذي قاد منتخب إيطاليا تحت 19 عاماً، للفوز ببطولة أوروبا عام 2023، ويعمل حالياً مساعداً لمانشيني.

وسجَّل كايود هدف المباراة الوحيد في فوز إيطاليا (1 - صفر) على البرتغال في نهائي بطولة أوروبا تحت 19 عاماً، عام 2023.

وقال: «رؤية بوليني مجدداً أمر رائع. أنا مدين له بالكثير. الشعور بالفوز ببطولة أوروبا لا يُنسى. ما زلتُ أعود حتى اليوم إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بتلك البطولة».

ومنذ انضمامه إلى برينتفورد، في يناير (كانون الثاني) 2025، أصبح كايود معروفاً بقدرته الاستثنائية على تنفيذ رميات التماس، التي تم قياس مسافتها بأكثر من 40 ياردة.

وقال: «استيقظتُ ذات يوم، واكتشفت أن لدي القدرة على تنفيذ رميات تماس بعيدة. عندما كنت في فيورنتينا، لم أكن أستخدمها كثيراً، لكن عندما ذهبت إلى إنجلترا اكتشفت أن لدي مدرباً يعتمد عليها، لذلك بدأنا في استخدامها ضمن الكرات الثابتة والتكتيكات، وهي تؤتي ثمارها».

وأصبحت رميات التماس من السمات المرتبطة باسم كايود إلى درجة أنه استخدم إحداها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن جنس مولودته أميلي، التي وُلِدت في أغسطس (آب) الماضي.

وقال كايود: «أن أصبح أباً في هذا العمر شعور لا يُصدَّق. لا أعتقد أن هناك فرحة أكبر من ذلك».

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عودة بطولية لم تكتمل... الياباني كوساكا يكتفي بفضية «الألعاب الآسيوية» في المصارعة الرومانية

ناو كوساكا (أ.ب)
ناو كوساكا (أ.ب)
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عودة بطولية لم تكتمل... الياباني كوساكا يكتفي بفضية «الألعاب الآسيوية» في المصارعة الرومانية

ناو كوساكا (أ.ب)
ناو كوساكا (أ.ب)

حقق البطل الأولمبي الياباني، ناو كوساكا، عودة درامية أمام جماهير بلاده، الخميس، لكنه عجز عن تكرارها في النهائي، ليكتفي بالميدالية الفضية في منافسات المصارعة الرومانية لوزن 77 كيلوغراماً ضمن «دورة الألعاب الآسيوية» في آيتشي - ناغويا.

وبعد عامين من تفوقه على الكازاخستاني ديميو زادراييف في نهائي «أولمبياد باريس»، التقى كوساكا منافسه القديم مجدداً في دور الـ8 بصالة «إيناي» الرياضية في ناغويا.

وبدا زادراييف في طريقه للثأر بعدما تقدم 9 - 4، لكن كوساكا انتفض وسط تشجيع صاخب من الجماهير اليابانية، وقلب تأخره إلى فوز مثير بنتيجة 11 - 9 في أحد أشد نزالات اليوم إثارة.

وحسم الياباني المواجهة في اللحظات الأخيرة بعدما انتزع نقاطاً حاسمة قلبت الموازين، قبل أن يفشل منافسه في اعتراضه التحكيمي، ليُسدل الستار على نزال درامي أشعل المدرجات.

لكن النهائي حمل نهاية مختلفة؛ إذ وجد كوساكا نفسه متأخراً مبكراً أمام الإيراني علي رضا عبدولي بعد خسارته نقطتين في الدقائق الأولى. ورغم محاولاته المستميتة للعودة، فإنه لم يتمكن من قلب النتيجة، ليخسر 5 - 2 ويكتفي بالميدالية الفضية.

وقال المصارع الياباني؛ البالغ من العمر 25 عاماً: «كنت في أجواء النزال تماماً، لكن خسارة نقاط سهلة في البداية أفقدتني إيقاعي بالكامل».

وأضاف: «دخلت البطولة وأنا مؤمن بأن الفوز بالذهب سيؤكد قوتي الحقيقية؛ لذلك جعلت هذا الهدف نصب عيني منذ البداية».

وتابع: «افتقدت الصلابة الذهنية اللازمة للتعامل مع مواجهة صعبة كهذه، ولم أنجح في الحفاظ على تركيزي حتى النهاية. ببساطة، لم أكن بالمستوى المطلوب».

ورغم خيبة أمل كوساكا، فإن اليابان واصلت حصد الذهب، بعدما توج يوري ناكازاتو بلقب وزن 97 كيلوغراماً في المصارعة الرومانية؛ بفوزه على الهندي نيتيش سيواتش 4 - 0 في النهائي.

وقال ناكازاتو، الذي صعد منصة التتويج وهو يعرج متأثراً بإصابة في الساق: «إنه شعور لا يصدق. بصراحة، لم أتخيل يوماً أنني سأفوز بالميدالية الذهبية».

وأضاف: «عندما نظرت إلى قائمة المشاركين، وجدت منافسين من الطراز الرفيع من كازاخستان وإيران، خصوصاً أنني كنت قد خسرت خلال أقل من دقيقة في (بطولة آسيا) هذا العام».

وتابع: «كل ما أردته كان صعود منصة التتويج، وتقديم أفضل ما لديّ لكل من دعمني، والحمد لله تحقق ذلك بأفضل صورة ممكنة».

كما أهدت نونوكا أوزاكي أصحابَ الأرض ذهبية أخرى، بعد فوزها على الكورية الشمالية، كيم أوك جو، بنتيجة 3 - 0 في نهائي وزن 62 كيلوغراماً للسيدات ضمن منافسات المصارعة الحرة.

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رياضة دورة الألعاب الآسيوية اليابان
الرياضة رياضة عالمية

الأزمات تحاصر رئيس الاتحاد الإيطالي وشكوك حول طريقة انتخابه

جيوفاني مالاغو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (رويترز)
جيوفاني مالاغو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (رويترز)
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الأزمات تحاصر رئيس الاتحاد الإيطالي وشكوك حول طريقة انتخابه

جيوفاني مالاغو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (رويترز)
جيوفاني مالاغو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (رويترز)

يواجه جيوفاني مالاغو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ظروفاً صعبة في الوقت الحالي، إذ لا تقتصر أزماته على تراجع نتائج المنتخب الأول، بل تمتد إلى تحديات أخرى تهدد استمراره في منصبه.

ويخضع مالاغو لتحقيق في اللجنة الأولمبية الإيطالية، التي سبق أن ترأسها، بشأن مخالفة مزعومة في عملية انتخابه رئيساً للاتحاد الإيطالي، وهو ما قد يؤدي إلى إقالته وتعيين رئيس مؤقت لتولي المهام.

وفي منصبه الحالي، يتولى مالاغو كذلك ملف استعداد إيطاليا لاستضافة كأس أمم أوروبا 2032، وسط تحضيرات متوترة تشوبها مشكلات عدة.

وقدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ملفاً إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) يضم 13 مدينة و14 ملعباً مرشحاً لاستضافة مباريات كأس أمم أوروبا 2032، التي تنظمها إيطاليا بالاشتراك مع تركيا.

وتضم قائمة المدن المرشحة باري وبولونيا وكالياري وفلورنسا وجنوه وليتشي وميلانو ونابولي وباليرمو وروما وساليرنو وتورينو وفيرونا.

وتعد روما المدينة الوحيدة التي تقدمت بملعبين، هما الاستاد الأولمبي والمشروع الجديد لنادي روما في منطقة بيتريلاتا، بعدما استوفى المشروعان المعايير المطلوبة.

واكتفت نابولي بترشيح ملعب دييغو أرماندو مارادونا، من دون مشروع الملعب الجديد الذي يسعى رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس إلى تشييده خارج المدينة.

كما خرج ملعب فلامينيو في روما من القائمة، وهو الملعب الذي يعتزم نادي لاتسيو إعادة تطويره.

ومن بين الملاعب المرشحة أيضاً مشروعات جديدة في بولونيا وفيرونا، بعدما قدمت المدينتان خططهما الخاصة بالملعبين الجديدين، على أمل الانتهاء منهما في الوقت المناسب لاستضافة مباريات البطولة القارية.

وسيختار «يويفا» خمسة ملاعب من القائمة الإيطالية لاستضافة مباريات البطولة في صيف 2032، فيما ستوفر تركيا خمسة ملاعب أخرى للنسخة التي تستضيفها الدولتان بشكل مشترك.

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الدوري الإيطالي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

كرة خاصة من «بوما» لمباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

تخصيص كرة من شركة «بوما» بتصميم حصري للمباراتين المرتقبتين في كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة (د.ب.أ)
تخصيص كرة من شركة «بوما» بتصميم حصري للمباراتين المرتقبتين في كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة (د.ب.أ)
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TT

كرة خاصة من «بوما» لمباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

تخصيص كرة من شركة «بوما» بتصميم حصري للمباراتين المرتقبتين في كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة (د.ب.أ)
تخصيص كرة من شركة «بوما» بتصميم حصري للمباراتين المرتقبتين في كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة (د.ب.أ)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم (الخميس)، تخصيص كرة من شركة «بوما» بتصميم حصري للمباراتين المرتقبتين في كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، تجمع بين أحدث تقنيات الأداء وهوية بصرية فريدة تعكس قوة وإرث واحدة من أبرز مواجهات كرة القدم العالمية.

وسوف تظهر الكرة الجديدة للمرة الأولى في ملعب «سبوتيفاي كامب نو» يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وتمزج الكرة في تصميمها بين الخطوط والأشكال الجريئة والألوان الزاهية، إلى جانب لمسات مستوحاة من التصاميم الكلاسيكية، في إشارة إلى تاريخ المنافسة الطويلة بين ريال مدريد وبرشلونة، مع الجمع بين الطابع التقليدي والهوية الحديثة لكرة القدم.

كما تحتفظ الكرة بالمواصفات الفنية للكرة الرسمية المعتمدة في مباريات الدوري الإسباني، بينما يسهم تصميمها المكون من ثماني لوحات، والخالي من الخياطة، في تحسين الديناميكية الهوائية ومنحها حركة أكثر استقراراً ودقة في الملعب.

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