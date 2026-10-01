دورة طوكيو: ألكاراس يبلغ الدور الثاني رغم أداء متذبذب

تأهّل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثالثاً عالمياً، الخميس، إلى الدور الثاني من دورة طوكيو لكرة المضرب (500 نقطة)، رغم الأداء المتذبذب الذي قدَّمه، بفوزه على الأميركي أليكس ميكلسن 7-6 (7-1) و4-6 و6-1.

وتأخّر حامل اللقب 2-4 في المجموعة الأولى، واضطر إلى إنقاذ 3 كرات لحسم المجموعة على إرساله عندما كان ميكلسن، الذي بلغ أخيراً ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة، متقدماً 5-4.

أليكس ميكلسن (أ.ف.ب)

ثم دفع الأميركي منافسه الإسباني إلى شوط فاصل، بعدما كسر إرساله عندما كان ألكاراس متقدماً 6-5 ويرسل لحسم المجموعة الأولى.

وفرض ألكاراس سيطرته في الشوط الفاصل، ليحسم المجموعة الأولى بعد معركة استمرت ساعة و12 دقيقة، قبل أن يعود الفائز بـ7 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى إلى أدائه المتقلب.

وتأخر الإسباني 0-2 في المجموعة الثانية، قبل أن ينتفض فجأة ويفوز بـ4 أشواط متتالية، لكنه خسر بعدها 4 أشواط على التوالي والمجموعة الثانية.

وفي مواجهة منافس يلتقيه للمرة الأولى، رفع المصنف «الأول» عالمياً سابقاً وتيرته بشكل واضح في المجموعة الحاسمة، فتقدَّم 5-0 بعد نحو 20 دقيقة. وبعد لحظات، حسَم تأهله على أثر ساعتين و31 دقيقة من التقلبات.

وسيواجه في الدور المقبل الإيطالي ماتيو أرنالدي (37) الذي بلغ نصف نهائي «رولان غاروس» في يونيو (حزيران) الماضي.

ويخوض ألكاراس في طوكيو دورته الثالثة منذ عودته من الإصابة. وكان المصنف ثالثاً عالمياً قد غاب بسبب إصابة في معصمه الأيمن، بين أبريل (نيسان) ونهاية أغسطس (آب) الماضيين، قبل أن يعود إلى المنافسات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حيث خرج من ربع النهائي.

وشارك أيضاً في كأس لايفر بلندن 25 - 27 سبتمبر (أيلول)، وهي مسابقة استعراضية تجمع أفضل اللاعبين الأوروبيين في مواجهة أفضل لاعبي العالم.

وفي وقت سابق من الخميس، خرج الأميركي تايلور فريتس (12)، وصيف بطل النسخة الماضية في طوكيو، من مباراته الأولى بشكل مفاجئ على يد الإسباني خاومي مونار (64) المتأهل من التصفيات، الذي فاز 6-7 (7-9) و6-4 و6-3.