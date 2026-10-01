شنايدر: خبرة تشافي لا ترتقي لتدريب المنتخب الهولندي

قال ويسلي شنايدر، لاعب المنتخب الهولندي لكرة القدم سابقاً، إن خبرة المدرب تشافي لا ترتقي إلى معايير تدريب المنتخب الهولندي، كما شكّك في السرعة التي جرى بها تعيينه في المنصب.

وتولّى تشافي تدريب المنتخب الهولندي خلفاً لرونالدو كومان، بعد الخروج من كأس العالم أمام المنتخب المغربي في دور الـ32.

ذكرت شبكة «آر إم سي» الفرنسية أن بداية تشافي مع المنتخب الهولندي كانت مقنعة إلى حد كبير، ويمتد عقده مع المنتخب الهولندي حتى نهاية كأس العالم 2030، وقد سجل بداية جيدة إلى حد كبير، بالتعادل مع ألمانيا 1-1 يوم الخميس، ثم الفوز على صربيا 2-1 يوم الأحد.

لكن رغم خوضه مباراتين دون هزيمة في بداية مشواره، لم يَسلم المدرب السابق لنادي السد القطري وبرشلونة من الانتقادات.

وقال شنايدر، الذي خاض 134 مباراة دولية وسجل 31 هدفاً، لشبكة «كادينا سير»: «كمدرب، لديه خبرة قليلة. أجد الأمر غريباً بعض الشيء؛ لأنهم اختاروا مدرباً للمنتخب لم يستوفِ في الواقع المعايير التي وضعها الاتحاد الهولندي نفسه».

وأضاف: «حصل تشافي على رخص التدريب إيه وبي ورخصة المحترفين في غضون أربعة أسابيع، بينما يشترط معيار الاتحاد الهولندي على جميع المدربين إكمال فترة تدريب تمتد لأربع سنوات ونصف السنة. أتمنى لتشافي كل التوفيق من أعماق قلبي، لكن كمدرب، خبرته محدودة».

وبات تشافي أول مدرب غير هولندي يتولى قيادة منتخب هولندا منذ عام 1978، كما قاد برشلونة للتتويج بلقبَي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في عام 2023.

وكان قد سبق له الفوز بـ7 ألقاب، خلال فترة تولّيه تدريب «السد».