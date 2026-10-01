نيشيكوري يودّع الملاعب بالدموع بعد خسارته في الدور الأول

أسدل الياباني كي نيشيكوري، أكثر اللاعبين الآسيويين تتويجاً في منافسات الرجال، الخميس، الستار على مسيرته بخسارته أمام الأميركي فرانسيس تيافو 6-4 و6-4 على أرضه وبين جماهيره في دورة طوكيو لكرة المضرب (500 نقطة).

وكان نيشيكوري (36 عاماً) قد أعلن اعتزاله في مايو (أيار) الماضي، بعدما حقق سلسلة من الإنجازات خلال مسيرته الاحترافية، لكنه لم يتمكن من بلوغ مصاف نخبة اللعبة بسبب الإصابات المتكررة التي عانى منها.

واحتشد المشجعون في ملعب «أرياكه كولوسيوم» في طوكيو، وبالغوا في الهتافات والتصفيق على المصنف الرابع عالمياً سابقاً الذي خسر أمام تيافو، المصنف الثاني في الدورة، في الدور الأول.

وقال نيشيكوري للجماهير خلال مراسم أُقيمت على أرض الملعب عقب المباراة: «اللعب في اليابان يكون مميزاً دائماً».

وأضاف بينما كان يحبس دموعه وبابتسامة طفولية: «كنت أتمنى أن أقدم مزيداً وأداء أفضل قليلاً، لكنني سعيد لأنني حافظت على تنافسيتي حتى النهاية».

وتابع: «أنا فخور بأنني لم أستسلم وواصلت اللعب حتى النهاية».

وبات نيشيكوري أول لاعب ياباني يبلغ نهائي إحدى بطولات «غراند سلام»، عندما خسر نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2014 أمام الكرواتي مارين تشيليتش.

كما كان أول لاعب ياباني يتجاوز عتبة المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين، وأحرز 12 لقباً خلال مسيرته، بينها لقبان في طوكيو.

وأحرز نيشيكوري أيضاً الميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال خلال أولمبياد ريو 2016.

ولازمته الإصابات لسنوات، وقال هذا العام إنه كان يعاني كثيراً من الناحية البدنية.

وقدم أفضل مواسم مسيرته عام 2014، عندما أحرز أربعة ألقاب في جولة المحترفين، وتمكن من إقصاء المصنف الأول عالمياً آنذاك الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، قبل أن يخسر النهائي أمام تشيليتش.

وفي آخر مشاركة له في إحدى بطولات «غراند سلام»، خلال أغسطس (آب) الماضي، خسر نيشيكوري أمام مواطنه الأصغر سنا ري ساكاموتو، البالغ 20 عاماً، في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى بطولة الولايات المتحدة.