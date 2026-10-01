هاري كين: إقامة حفل الكرة الذهبية في لندن ربما يكون فأل خير

يستعد القناص الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، لشهر حافل بالمواعيد المهمة، مع إقامة حفل الكرة الذهبية في مسقط رأسه لندن، ومواجهة مرتقبة أمام آرسنال، إلى جانب خوض تجربة جديدة باللعب على العشب الصناعي في مدينة ستافانجر النرويجية.

وفي مقابلة مع مجلة «بايرن ميونيخ»، اليوم الخميس، تحدث كين عن ترشحه للكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ودعم زملائه وإدارة النادي له، وقال: «يجعلني هذا أشعر بالفخر. أقدر كثيراً دعم زملائي والنادي لي. نحن نعمل بجد كبير معاً، وأنا أبذل كل ما بوسعي من أجل الفريق. أنا سعيد جداً بهذا الدعم، ولا يسعني سوى أن أشكرهم».

وتقام مراسم الكرة الذهبية في لندن للمرة الأولى، وهو ما يمنح المناسبة أهمية خاصة بالنسبة إلى كين، الذي ولد في العاصمة الإنجليزية وعاش فيها لفترة طويلة.

وقال قائد المنتخب الإنجليزي: «إقامة الحفل في لندن أمر مميز بالطبع بالنسبة لي. أنا من لندن وعشت هناك لفترة طويلة، وربما يكون ذلك فأل خير».

وتابع: «لم يفز أي لاعب إنجليزي بالجائزة منذ أكثر من 20 عاماً، رغم وجود العديد من اللاعبين الإنجليز الرائعين خلال هذه الفترة. سوف يكون الفوز بالكرة الذهبية إنجازاً هائلاً بالنسبة لي، لكنني أركز حالياً على تقديم مستويات جيدة مجدداً هذا الموسم».

وعن مواجهة آرسنال، الذي لعب في صفوفه لفترة قصيرة خلال مرحلة الناشئين قبل أن يقضي سنوات طويلة مع توتنهام، قال كين: «لا أعرف. وسائل الإعلام تجعل هذه القصة أكبر مما هي عليه بالنسبة لي قبل المباراة. آرسنال فريق قوي، وخضت أمامه العديد من المباريات الرائعة على مدار السنوات. بالطبع، اللعب ضده مع بايرن يختلف عما كان عليه الأمر عندما كنت ألعب مع توتنهام. لا يمكنك تجاهل هذا التاريخ تماماً، لكنني واجهت آرسنال أيضاً عدة مرات مع بايرن. بالنسبة لي، الأمر يتعلق أساساً بأداء مهمتي والفوز بالمباراة».

وعن اللعب على العشب الصناعي في ستافانغر، أوضح كين: «لن نغير أسلوب لعبنا. كانت آخر مرة لعبت فيها على العشب الصناعي مع منتخب إنجلترا أمام ليتوانيا عام 2017. تحتاج إلى بعض الوقت للتعود على الأرضية، فهي أكثر صعوبة قليلاً على الركبتين والكاحلين. لكن مع ارتداء الأحذية المناسبة، لا ينبغي أن يمثل الأمر مشكلة كبيرة. ومن الجيد أننا سنلعب هناك في الخريف وليس الشتاء، لأن الفارق كان سيكون أكبر في هذه الحالة».