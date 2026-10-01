فايكرت يعلن عدم ترشحه لرئاسة «الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية»

أعلن توماس فايكرت أنه لن يترشح لولاية جديدة لرئاسة «الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية» في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال فايكرت، في بيان نشره «الاتحاد» على موقعه الإلكتروني، الخميس: «أشعر بأنني لم تعد لديّ القوة لأكرس نفسي لمهام الرئيس لمدة 4 أعوام أخرى بأقصى طاقتي، وهذا أقل ما يستحقه (الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية)».

وأضاف: «وجدت أن العبء كان هائلاً، ولا يمكنني أن أفرض على نفسي تحمله 4 أعوام أخرى، خصوصاً أيضاً بالنظر إلى عائلتي».

وأوضح فايكرت (64 عاماً) أن المعارضة المتنامية من الاتحادات الرياضية في الولايات الألمانية والاتحادات الوطنية لم يكن لها أي دور في قراره.

وترأس فايكرت، الرئيس السابق لـ«الاتحاد الدولي لتنس الطاولة»، و«الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية» منذ ديسمبر 2021، خلفاً لألفونس هورمان. وفاز فايكرت في انتخابات مبكرة قبل 5 أعوام على حساب لاعبة المبارزة السابقة كلوديا بوكيل، ثم أعيد انتخابه بالتزكية بعد عام واحد لولاية مدتها 4 أعوام.

وتتولى لجنة مهمة تحديد المرشحين المحتملين لخلافة فايكرت.

ويمكن للمنظمات الأعضاء في «الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية» تقديم مقترحاتها، فيما تنتهي مهلة الترشح يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ومن المقرر إجراء الانتخابات في 5 ديسمبر المقبل خلال اجتماع الجمعية العمومية لـ«الاتحاد» في مدينة فرنكفورت.

ومن بين المرشحين المحتملين مايكل مونتس، عضو «اللجنة التنفيذية للاتحاد الألماني» عضو «اللجنة الأولمبية الدولية»، ومارتن إنغلهارت، رئيس «الاتحاد الألماني للترايثلون»، الذي خسر أمام هورمان في انتخابات رئاسة «الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية» عام 2018.