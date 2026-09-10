مدرب الفيحاء: مهمتنا أمام الشباب صعبة

شدد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، على صعوبة مواجهة الشباب السبت المقبل في الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كاريلي في مؤتمر صحافي إن مواجهة الشباب قبل فترة التوقف الدولي ستكون صعبة وأمام فريق لم ينتصر في أي جولة، ويرغب في إنهاء الأمر، ويملك أسماء كبيرة مثل البلجيكي يانيك كاراسكو الذي عدَّه من الأسماء المميزة في الدوري السعودي.

وأوضح أنه اجتمع مع طاقمه الفني قبل المؤتمر، وقال: «درسنا نقاط القوة والضعف في فريق الشباب من خلال المباريات السابقة وتحضيرنا للمباراة جيد، واجتمعنا أيضاً مع الطاقم الطبي قبل يوم للاطلاع على جاهزية جميع اللاعبين ومدى مشاركة المصابين في المباراة».

وقال كاريلي إن «الشباب يملك كاراسكو والفيحاء أيضاً يملك ساكالا الذي نعتمد عليه في المرتدات السريعة»، مؤكداً أن جميع لاعبي الفيحاء على مستوى عالٍ من الناحية الفنية والمستويات المميزة.

وعن تعاقد الفريق مع الدولي الغامبي عمر كولي واحتياجات الفريق إلى رأس حربة صريح، ذكر المدرب أن لديهم أكثر من مهاجم منهم ساكالا ولازارو فينيسيوس وأيضاً المهاجم مالك عبد المنعم، وأن التوقيع مع المدافع عمر كولي يعد مكسباً وإضافةً كبيرةً للفريق.