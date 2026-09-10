عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:21 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الفيحاء: مهمتنا أمام الشباب صعبة

كاريلي خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
كاريلي خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT
TT

مدرب الفيحاء: مهمتنا أمام الشباب صعبة

كاريلي خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
كاريلي خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

شدد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، على صعوبة مواجهة الشباب السبت المقبل في الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كاريلي في مؤتمر صحافي إن مواجهة الشباب قبل فترة التوقف الدولي ستكون صعبة وأمام فريق لم ينتصر في أي جولة، ويرغب في إنهاء الأمر، ويملك أسماء كبيرة مثل البلجيكي يانيك كاراسكو الذي عدَّه من الأسماء المميزة في الدوري السعودي.

وأوضح أنه اجتمع مع طاقمه الفني قبل المؤتمر، وقال: «درسنا نقاط القوة والضعف في فريق الشباب من خلال المباريات السابقة وتحضيرنا للمباراة جيد، واجتمعنا أيضاً مع الطاقم الطبي قبل يوم للاطلاع على جاهزية جميع اللاعبين ومدى مشاركة المصابين في المباراة».

وقال كاريلي إن «الشباب يملك كاراسكو والفيحاء أيضاً يملك ساكالا الذي نعتمد عليه في المرتدات السريعة»، مؤكداً أن جميع لاعبي الفيحاء على مستوى عالٍ من الناحية الفنية والمستويات المميزة.

وعن تعاقد الفريق مع الدولي الغامبي عمر كولي واحتياجات الفريق إلى رأس حربة صريح، ذكر المدرب أن لديهم أكثر من مهاجم منهم ساكالا ولازارو فينيسيوس وأيضاً المهاجم مالك عبد المنعم، وأن التوقيع مع المدافع عمر كولي يعد مكسباً وإضافةً كبيرةً للفريق.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تصويت جماعي ينهي علاقة زاركو بـ«التعاون»

رياضة سعودية زاركو لازيتيتش (تصوير: عبد العزيز النومان)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تصويت جماعي ينهي علاقة زاركو بـ«التعاون»

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة نادي التعاون اتخذت قراراً «جماعياً» بعدم جدوى استمرار المدرب الصربي زاركو لازيتيتش في منصبه.

خالد العوني (بريدة )
رياضة سعودية الاتحاد يختصر الطريق إلى الدوحة (نادي الاتحاد)
رياضة سعودية

مصادر: من الفيصلي إلى الشمال… الاتحاد يختصر الطريق إلى الدوحة

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن نادي الاتحاد قرر عدم العودة إلى جدة عقب مواجهة الفيصلي والتوجه مباشرة من الرياض إلى الدوحة.

علي العمري (جدة)
رياضة سعودية فيرناندو باتشيكو (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

باتشيكو حارس الفيصلي لـ«الشرق الأوسط»: سنبحث عن فوزنا الأول أمام الاتحاد

أبدى فيرناندو باتشيكو، حارس فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، سعادته بحصوله على جائزة رجل المباراة للمرة الأولى.

ماجد عبد الله (المجمعة)
رياضة سعودية ثمانية فرق ستشارك في منافسات دوري السيدات السعودي هذا الموسم (إدارة الكرة النسائية)
رياضة سعودية

دوري السيدات السعودي: مَن يكسر احتكار النصر؟

تنطلق، الخميس، منافسات النسخة الخامسة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات بمشاركة 8 أندية، وسط سيطرة نصراوية على اللقب منذ إطلاق المسابقة موسم 2022 - 2023.

لولوة العنقري (الرياض) بشاير الخالدي (الدمام)
رياضة سعودية سعد الأحمري (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

أبها يؤجل حسم ملف المدرب إلى فترة التوقف

أكد رئيس نادي أبها لـ«الشرق الأوسط» أن حسم مستقبل الجهاز الفني سيجري خلال فترة التوقف في ظل استمرار تقييم أداء الفريق بعد نتائجه الأخيرة.

إبراهيم جابر (أبها)
الرياضة رياضة سعودية

آل الشيخ يلتقي جوعان بن حمد... ويؤكد: رياضة آسيا محظوظة بك

المستشار تركي آل الشيخ لدى لقائه بالشيخ جوعان بن حمد (حساب آل الشيخ على منصة «إكس»)
المستشار تركي آل الشيخ لدى لقائه بالشيخ جوعان بن حمد (حساب آل الشيخ على منصة «إكس»)
TT
TT

آل الشيخ يلتقي جوعان بن حمد... ويؤكد: رياضة آسيا محظوظة بك

المستشار تركي آل الشيخ لدى لقائه بالشيخ جوعان بن حمد (حساب آل الشيخ على منصة «إكس»)
المستشار تركي آل الشيخ لدى لقائه بالشيخ جوعان بن حمد (حساب آل الشيخ على منصة «إكس»)

التقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، يوم الخميس، بالشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على منصة «إكس» معلقاً على صورة جمعته بالشيخ جوعان: «الرياضة الآسيوية محظوظة بقامة مثله... حزم وفكر».

مواضيع
رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تصويت جماعي ينهي علاقة زاركو بـ«التعاون»

زاركو لازيتيتش (تصوير: عبد العزيز النومان)
زاركو لازيتيتش (تصوير: عبد العزيز النومان)
TT
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تصويت جماعي ينهي علاقة زاركو بـ«التعاون»

زاركو لازيتيتش (تصوير: عبد العزيز النومان)
زاركو لازيتيتش (تصوير: عبد العزيز النومان)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة نادي التعاون اتخذت قراراً «جماعياً» بعدم جدوى استمرار المدرب الصربي زاركو لازيتيتش في منصبه. تأتي هذه التطورات في أعقاب تراجع نتائج الفريق، بشكل ملحوظ، خلال المباريات الأخيرة.

وجاء التحرك الإداري السريع بهدف احتواء أزمة تراجع المستويات الفنية، حيث عُقد اجتماع لمناقشة الجدوى التكتيكية من استمرار المدرب الصربي في قيادة الدفة الفنية للفريق، خلال المرحلة المقبلة من الموسم الرياضي الحالي.

ووفق مصادر مطلعة، فإن القناعة التامة بضرورة التغيير تشكلت لدى صُناع القرار في النادي، بعد دراسة دقيقة لمسار الفريق منذ انطلاقة «الدوري»، مع الأخذ في الحسبان حجم الطموحات والتطلعات التي عقدتها الإدارة والجمهور التعاوني على هذا الموسم.

وجاء هذا التحرك الحاسم فور انتهاء المواجهة الدورية الأخيرة التي جمعت «التعاون» بنظيره «الحزم»، والتي انتهت بخسارة «التعاون» بهدف دون رد، إذ عقدت إدارة النادي اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات السقوط الجديد ووضع المدرب الفني، وجرى، خلال هذا الاجتماع، التصويت بالإجماع من قِبل جميع الأعضاء الحاضرين على إقالة المدرب، وتقرر إرجاء الإعلان الرسمي عن القرار لما بعد خوض المواجهة المرتقبة أمام «الهلال»، في إطار الجولة السابعة، السبت المقبل.

وتعكس الأرقام والإحصاءات سِجلاً سلبياً للمدرب الصربي، خلال مسيرته القصيرة مع الفريق، حيث عجز زاركو لازيتيتش عن تحقيق أي انتصار يُذكر خلال الجولات الست الأولى التي قاد فيها «التعاون» في منافسات «الدوري»، وتجمَّد رصيد الفريق في جدول الترتيب عند 3 نقاط فقط، من أصل 18 نقطة ممكنة، وذلك على أثر سقوطه في فخ الخسارة في 3 مواجهات، وتعادله في 3 مواجهات أخرى.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الجمعة... انطلاق سباق الهجانة بمشاركة 6 دول

69 هجاناً وهجانة سيشاركون في المنافسات (الشرق الأوسط)
69 هجاناً وهجانة سيشاركون في المنافسات (الشرق الأوسط)
TT
TT

الجمعة... انطلاق سباق الهجانة بمشاركة 6 دول

69 هجاناً وهجانة سيشاركون في المنافسات (الشرق الأوسط)
69 هجاناً وهجانة سيشاركون في المنافسات (الشرق الأوسط)

تنطلق، الجمعة، على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن، منافسات الأشواط الأربعة المخصصة لـ«سباق الهجانة» للراكب البشري (للرجال والسيدات)، بمشاركة 69 هجاناً وهجانة يمثلون 6 جنسيات عربية، ضِمن منافسات النسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن 2026.

وعلى صعيد منافسات الرجال، بلغ إجمالي المشاركين في الشوطين الأول والثاني 35 هجاناً، منهم 23 هجاناً سعودياً، إضافة لهجانين من الكويت، والجزائر، والأردن.

وفي منافسات السيدات، سجلت الكشوفات حضوراً لافتاً وتنافساً قوياً بمشاركة 34 هجانة، جرى تقسيمهن بالتساوي على شوطين متتاليين، وبواقع 17 مشارِكة في كل شوط، يمثلن 4 جنسيات عربية هي السعودية، واليمن، والبحرين، والإمارات.

وتكشف الإحصاءات الرسمية المعتمَدة لسباقات الراكب البشري منذ التأسيس عن مسيرة تصاعدية واضحة؛ إذ بدأت النسخة الأولى بـ64 هجاناً من الرجال في شوطين، لترتفع في النسخة الثانية إلى 86 هجاناً عبر 4 أشواط، ثم 102 هجان في النسخة الثالثة، وصولاً إلى 108 من الهجانة في النسخة الرابعة التي اقتصر جميعها على الرجال.

وشكّلت النسخة الخامسة في عام 2023 منعطفاً تاريخياً عبر إطلاق الاتحاد السعودي للهجن أول شوط نسائي رسمي شهد مشاركة 18 هجانة من مختلف دول العالم إلى جانب 114 من الرجال.

وواصل المنحنى صعوده في النسخة السادسة ليسجل 126 مشاركاً (100 رجل و26 سيدة) من 18 دولة، تلتها النسخة السابعة بمشاركة 78 هجاناً وهجانة من 8 دول تنافسوا في 5 أشواط، وصولاً إلى التنظيم الحالي للأشواط الأربعة التي تضمن استدامة الموروث وتوسيع قاعدة ممارسيه محلياً ودولياً.

مواضيع
سباق الهجن السعودية