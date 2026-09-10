باتشيكو حارس الفيصلي لـ«الشرق الأوسط»: سنبحث عن فوزنا الأول أمام الاتحاد

أبدى فيرناندو باتشيكو، حارس فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، سعادته بحصوله على جائزة رجل المباراة للمرة الأولى، بعد تألقه في مواجهة الاتفاق الماضية التي انتهت بالتعادل السلبي، وأسهم خلالها في خروج فريقه بشباك نظيفة للمرة الثانية هذا الموسم.

وقال باتشيكو، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «الجائزة التي حصلت عليها لم تكن لتتحقق من دون دعم زملائي اللاعبين والجهاز الفني ومدرب الحراس، وستمنحني دافعاً أكبر لمواصلة تقديم المستويات المميزة والعمل على حماية شباك الفريق».

وعن مواجهة الاتحاد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، أكد الحارس أن فريقه يدرك صعوبة المهمة، مضيفاً: «سنواجه فريقاً قوياً يواصل انتصاراته وتقدمه في سلم الترتيب، والاتحاد من الفرق التي تملك حضوراً كبيراً في الدوري السعودي، ولديه تاريخ حافل بالبطولات والإنجازات».

وأوضح باتشيكو أن مستويات الفيصلي تشهد تطوراً تدريجياً منذ انطلاق الموسم، مشيراً إلى أن الفريق يحتاج إلى ترجمة ذلك داخل الملعب بتحقيق الانتصار الأول، وقال: «شخصية الفيصلي حضرت خلال الجولات الماضية، ومستوى الفريق يتحسن من مباراة إلى أخرى، وهذا هو الأهم. ما ينقصنا الآن هو تحقيق الفوز الأول، وهو هدف نسعى إليه في كل مباراة. أمام الاتحاد نطمح إلى الخروج بنتيجة إيجابية تكون نقطة انطلاق لنا نحو حصد مزيد من النقاط».

وطالب حارس الفيصلي جماهير فريقه بالحضور ومساندة اللاعبين في المواجهة، مؤكداً أن دعم المدرجات سيكون عاملاً مهماً في سعي الفريق لتحقيق فوزه الأول، والخروج بنتيجة تمنحه دفعة معنوية قوية قبل الجولات المقبلة.