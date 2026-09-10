مصادر: من الفيصلي إلى الشمال… الاتحاد يختصر الطريق إلى الدوحة

تنطلق، الخميس، منافسات النسخة الخامسة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات بمشاركة 8 أندية، وسط سيطرة نصراوية على اللقب منذ إطلاق المسابقة موسم 2022 - 2023.

وتشارك أندية النصر والأهلي والقادسية والهلال والاتحاد والعلا ونيوم والترجي، وتخوض 56 مباراة موزعة على 14 جولة بنظام الذهاب والإياب. ويفتتح «الأصفر» حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نيوم في الرياض، بينما يلتقي الترجي مع الأهلي، والهلال مع الاتحاد، والعلا مع القادسية.

ويلعب النصر أمام نيوم في الرياض، ويستضيف الترجي فريق الأهلي، بينما يلعب الهلال أمام الاتحاد في كلاسيكو الكبار، وتختتم الجولة الأولى يوم السبت بمواجهة بين العلا والقادسية.

وانطلقت النسخة الأولى من الدوري في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 بعد انتقال عدد من الفرق النسائية إلى الأندية الرسمية، إذ استحوذ النصر على فريق المملكة، والهلال على فريق التحدي، والاتحاد على نسور جدة والأهلي على فريق مراس، والشباب على فريق العاصفة.

ودخل حامل اللقب البطولة وسط أوضاع مستقرة بقيادة المدرب السعودي عبد العزيز العلوني ليحصل على أفضلية مبكرة أمام فرق كانت تعيد تشكيل قوائمها بالتزامن مع انطلاق المسابقة.

وحقق «الأصفر» لقب الموسم الأول بعدما جمع 35 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال وفي الموسم الثاني حافظ على البطولة برصيد 37 نقطة قبل أن ينهي موسم 2024 - 2025 في الصدارة بـ51 نقطة من 17 انتصاراً وخسارة واحدة، مسجلاً 70 هدفاً مقابل 17 هدفاً استقبلتها شباكه.

وعندما عادت البطولة إلى نظام 8 أندية في الموسم الرابع، بقي اللقب في خزائن الفريق العاصمي بعدما تصدر الترتيب برصيد 39 نقطة من 13 انتصاراً وخسارة، وبفارق 12 نقطة عن الأهلي، وتميز البطل خلال المواسم الأربعة باستمرار مشروعه واستقرار عناصره، إلى جانب امتلاكه خيارات متعددة في الهجوم وتوازنه بين التسجيل وصلابة الدفاع.

وامتد حضور النصر إلى المنافسات الخارجية، إذ أصبح أول ممثل سعودي في دوري أبطال آسيا للسيدات قبل أن يتوج بلقب بطولة أندية غرب آسيا للسيدات في أغسطس (آب) الماضي، عقب فوزه على الهلال السوري بـ4 أهداف دون مقابل في المباراة النهائية.

وبالتزامن مع ثبات اسم نادي النصر شهدت قوائم الهدافات تراجعاً في ظهور اللاعبات السعوديات، ففي موسم 2022 - 2023 جاءت داليا أبو لبن، لاعبة الشباب حينها، في المركز الخامس برصيد 11 هدفاً، لتكون أكثر السعوديات تسجيلاً بينما حلّت صبا توفيق، لاعبة الاتحاد ثامنة بتسعة أهداف.

لكن قائمة المراكز العشرة الأولى خلت من السعوديات في المواسم الثاني والثالث والرابع ليبقى رصيد داليا أعلى حصيلة للاعبة سعودية خلال موسم واحد وظهر تفاوت الحضور أيضاً في كأس الاتحاد إذ حلت شيخة غالب سابعة في النسخة الأولى بأربعة أهداف والبندري مبارك ثامنة بثلاثة بينما جاءت لانا عبد الرزاق سابعة في النسخة الثانية بثلاثة أهداف، والبندري عاشرة بهدفين.

ويرتبط تراجع الحضور المحلي في سباق الهدافات بحداثة تجربة اللاعبات السعوديات مقارنة بالمحترفات اللاتي يتمتعن بخبرات سابقة من دوريات ومنتخبات خارجية، إلى جانب اعتماد الأندية على الأجنبيات في مركز المهاجمة الصريحة بينما تشارك السعوديات بصورة أكبر في مراكز الوسط والدفاع والأطراف، فقط لاعبة الهلال البندري مبارك هي من تملأ خانة المهاجمة في الفريق.

وفي جدة يدخل الأهلي الموسم بتغيير رئيسي على مستوى الجهاز الفني بعدما أنهى ارتباطه بالمدربة الأردنية منار فريج عقب أربعة أعوام وتعاقد مع الآيسلندي ثور أرناسون لمدة موسم واحد.

وسبق لأرناسون الفوز بالدوري الآيسلندي مرتين كما حصل على جائزة أفضل مدرب في آيسلندا عام 2025.

ودعم الأهلي جهازه الفني بالبرتغالي ميغيل باتراو مدرباً للقوة والإعداد البدني، مستفيداً من خبرته السابقة مع فريق سيدات بنفيكا وتخصصه في الوقاية من الإصابات وقياس الأحمال، وعلى مستوى اللاعبات، لم يعلن النادي عن صفقات جديدة خلال فترة التسجيل الصيفية، بينما غادرت قائمته المغربية ابتسام جرايدي والسعودية داليا أبو لبن.

ويراهن الفريق على استقرار مجموعته وخبرتها بعدما حل وصيفاً للدوري في المواسم الثلاثة الماضية إلى جانب تتويجه بأول نسختين من كأس الاتحاد السعودي للسيدات. وكان الأهلي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، حققها من 8 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم.

من جانبه، يبحث الترجي بطل دوري الدرجة الأولى والصاعد حديثاً، عن ظهور مختلف، بعدما جدد عقد مدربه البحريني عيسى العيناوي، الذي نجح في قيادة الفريق إلى الممتاز مرتين؛ الأولى بعد حصوله على وصافة موسم 2023 - 2024 والثانية عقب تتويجه بطلاً للنسخة الماضية.

وعزز الترجي صفوفه بأروى عمر، ورند الراشد، والحارسة ماريا النجار من النهضة، ومشاعل الحربي من القادسية، وفجر سعد، ونادية محمد، وميار عمر من شعلة الشرقية. كما حافظ على مجموعة من أبرز لاعباته، في مقدمتهن الهدافة التونسية وفاء مسعود، ووفي الحربي وضحى محمد.

ويدخل حامل اللقب الموسم بخبرة 4 تتويجات متتالية، بينما تتطلع بقية الفرق، وفي مقدمتها الأهلي والترجي، إلى تغيير خريطة المنافسة. كما ستكون قائمة الهدافات محل متابعة لمعرفة ما إذا كانت النسخة الخامسة ستشهد عودة اسم سعودي إلى المراكز العشرة الأولى للمرة الأولى منذ الموسم الافتتاحي.