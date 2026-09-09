«الحمراء» حبيسة جيوب الحكام في الجولة السادسة من الدوري السعودي

شهدت الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين حصيلة تهديفية بلغت 20 هدفاً، تضمنت 3 ركلات جزاء، في أسبوع تميز بعدم تسجيل أي حالة طرد.

ودوّن نادي القادسية رقماً استثنائياً بعدما أصبح رابع فريق يتقدم بـ3 أهداف أو أكثر على الأهلي في الشوط الأول بتاريخ المسابقة، إثر تقدمه بثلاثية نظيفة، مكرساً سجل «بنو قادس» المثالي بالفوز في جميع مبارياتهم الـ8 التي أنهوا فيها الشوط الأول متقدمين بهذا الفارق في دوري المحترفين.

وفي المقابل، خاض الإنجليزي إيفان توني مباراته رقم 100 مع الأهلي، مُكلّلاً مسيرته بـ96 مساهمة تهديفية (80 هدفاً و16 تمريرة حاسمة) في مختلف المسابقات، ليتصدر قائمة أكثر لاعبي أندية الدوري السعودي تسجيلاً ومساهمة بالأهداف منذ انضمامه للفريق في عام 2024.

وفجّر نيوم مفاجأة مدوية بإسقاطه للهلال بثنائية نظيفة، محافظاً على علامته الكاملة بالفوز في مبارياته الأربع التي قصّ فيها شريط الأهداف هذا الموسم.

وتسببت هذه النتيجة في تدوين الهزيمة الـ50 للهلال في تاريخ مشاركاته بالمحترفين، والأولى لـ«الزعيم» على ملعبه منذ خسارته أمام النصر في أبريل (شباط) 2025، كما ألحقت بالمدرب الإيطالي سيموني إنزاغي خسارته الأولى في الدوري.

وعلى صعيد السجل التهديفي والأرقام التاريخية، نصّب الأسطورة كريستيانو رونالدو نفسه الهداف التاريخي لمواجهات النصر وأبها بوصوله للهدف رقم 5 خلال 4 مواجهات، في ليلة شهدت نجاح أبها في تسجيل أول أهدافه من ركلة حرة مباشرة بالمسابقة منذ هدف سعد بقير في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وعزّز الاتحاد سلسلة صموده أمام الفيحاء بـ10 مواجهات متتالية دون خسارة (7 انتصارات و3 تعادلات) كأطول سلسلة في تاريخ لقاءاتهما.

وفي مفارقات الأندية، سجّل الخلود انطلاقة تاريخية غير مسبوقة بدوري المحترفين بعدم الخسارة في أول 6 جولات (3 انتصارات و3 تعادلات) جامعاً 12 نقطة، بينما عانى الخليج من أسوأ بداية له منذ موسم 2022 - 2023 بفشله في تحقيق أي انتصار خلال أول 6 جولات.

وجماهيرياً، تصدرت مواجهة الهلال ونيوم المشهد بحضور 19072 مشجعاً، تلتها مواجهة الاتحاد والفيحاء بـ17338 متفرجاً، ثم لقاء النصر وأبها بـ16031 مشجعاً، واختتمت القائمة بمواجهة القادسية والأهلي بحضور 11281 مشجعاً.