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الرياضة رياضة سعودية

رسميا... الرياض أول محطة لدوري الروبوتات العالمي

فيصل بن بندر: الاختيار يعكس شغف جماهيرنا والتزام المملكة بتطوير القطاع

البطولة ستقام بتنظيم من شركة هيرو إي سبورتس (الشرق الأوسط)
البطولة ستقام بتنظيم من شركة هيرو إي سبورتس (الشرق الأوسط)
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رسميا... الرياض أول محطة لدوري الروبوتات العالمي

البطولة ستقام بتنظيم من شركة هيرو إي سبورتس (الشرق الأوسط)
البطولة ستقام بتنظيم من شركة هيرو إي سبورتس (الشرق الأوسط)

أختيرت العاصمة السعودية الرياض، لتكون أول محطة لمنافسات «سايبر هيرو»، الدوري العالمي الجديد لمنافسات الروبوتات البشرية، وذلك بتنظيم شركة «هيرو إي سبورتس»، في بداية موسم تخطط الشركة لإقامته في ثماني مدن حول العالم.

وأقيمت فعالية «سايبر هيرو إكس الرياض» في بوليفارد سيتي، في تجربة جمعت بين الرياضات الروبوتية والتكنولوجيا والترفيه الحي، وشهدت الفعالية أول منافسة قتالية للروبوتات البشرية، وهي روبوتات صُممت لتشبه جسم الإنسان في الشكل والوظائف. وتشهد هذه الصناعة طفرة هائلة في الوقت الحالي بفضل دمجها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

واعتمدت المنافسات على روبوتات بشرية من طراز «إنجن إيه آي تي 800»، يبلغ طول الواحد منها نحو 1.73 متر، ويتراوح وزنه بين 75 و85 كيلوغراماً، ويضم 29 مفصلاً متحركاً. وتتيح قدراته تنفيذ حركات تشمل المشي والجري واللكم والركل والدوران والنهوض بعد السقوط.

ورحّب الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، باختيار الرياض نقطة انطلاق للدوري، مؤكداً أن الحدث يقدم نموذجاً جديداً يجمع بين المنافسة والتكنولوجيا وتجربة الجمهور.

وأضاف: أرحب بحرارة باختيار هيرو إي سبورتس لمدينة الرياض لاستضافة أولى فعاليات سايبر هيرو. ويعكس هذا الاختيار شغف جماهيرنا والتزام المملكة المستمر بتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية، بوصفه قطاعاً مزدهراً وخياراً ترفيهياً متنامياً، وقد أسهمت الطاقة التي شهدتها سايبر هيرو إكس الرياض في رسم حدود جديدة لتجربة الجمهور والمنافسة.

من جانبها، أكدت داني تانغ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هيرو إي سبورتس»، أن «سايبر هيرو» انطلقت من فكرة طموحة حول مستقبل المنافسة، تقوم على اختبار قدرات الروبوتات وتطويرها من خلال البيانات الناتجة عن المنافسات، مضيفة أن الشركة تعمل على تأسيس مختبر عالمي للتكنولوجيا في مقرها الرئيسي بمدينة شنغهاي، بهدف جمع الخبرات التقنية والمواهب من مختلف أنحاء العالم، والاستفادة من المنافسة في دعم الابتكار والتطور في مجال الروبوتات.

وأضافت: تمثل المملكة سوقاً مهماً في خطط الشركة المستقبلية، وسوف يمتد حضور سايبر هيرو في السعودية إلى تطوير المواهب وبناء علاقات طويلة المدى بين الشباب والشركات والمؤسسات في السعودية والصين.

وأوضحت أن الشركة تسعى، مع توسع الدوري، إلى بناء شراكات مع جهات في مجالات التعليم والجامعات والسياحة والتكنولوجيا والرياضة والترفيه والأعمال والموسيقى.

وتخطط «هيرو إي سبورتس» للتوسع في مسار الدوري عبر أربع مناطق رئيسية تشمل الشرق الأوسط وأوروبا والأميركيتين وآسيا، على أن تستضيف منطقة الشرق الأوسط محطتين من أصل ثماني محطات، ضمن رؤية تستهدف نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي من المختبرات إلى ساحة تنافس عالمية.

ويعتمد نموذج المنافسة في «سايبر هيرو» على ثلاثة أدوار رئيسية داخل كل فريق، تشمل المصممين والمهندسين المسؤولين عن بناء الروبوتات، والمبرمجين المسؤولين عن تطوير أنظمتها الذكية، والمشغلين الذين يتخذون القرارات المباشرة أثناء المنافسة.

وتعتزم «هيرو إي سبورتس» توسيع الدوري مستقبلاً ليشمل تخصصات ومنافسات إضافية، بالتوازي مع تطور قدرات الروبوتات البشرية، بهدف بناء منصة عالمية للمنافسات الروبوتية تنمو مع التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي.

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روبوت الألعاب الإلكترونية السعودية

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الرياضة رياضة سعودية

برونو لاج: الدرعية يحصد ثمار البيئة الإيجابية

برونو لاج مدرب الدرعية يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد الدوسري)
برونو لاج مدرب الدرعية يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد الدوسري)
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برونو لاج: الدرعية يحصد ثمار البيئة الإيجابية

برونو لاج مدرب الدرعية يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد الدوسري)
برونو لاج مدرب الدرعية يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد الدوسري)

وصف البرتغالي برونو لاج مدرب الدرعية، فوزهم على الفتح بالصعب، مشيرا أن خصمهم يملك هجوما قويا، «وسعينا إلى الحد من خطورتهم والتقدم مرتين والفوز بالمباراة، وهذا هو الفوز الثالث لنا خارج ملعبنا، وهذه المرة أيضاً جاء الانتصار أمام فريق متمرس على أرضه ووسط أنصاره، ونجحنا في جمع 10 نقاط من 6 جولات».

وأضاف: خلقنا مجموعة مميزة ومتجانسة، لأن البيئة في النادي إيجابية جداً، واللاعبون متحفزون، وكل شيء يسير وفق ما نخطط له بجهود الجميع، والدوري صعب، واليوم مثلاً النصر حامل اللقب فاز بصعوبة على أبها الصاعد، لذلك لا توجد مباراة سهلة، واليوم فزنا بركلتي جزاء صحيحة، وسنعود للرياض من أجل الاستعداد لبقية المباريات.

وعن رده حول رأي مدرب الفتح بأن ركلة الجزاء الثانية للدرعية غير صحيحة، قال: أرى أنها صحيحة ومستحقة، حارس مرماهم أعاق لاعبنا، وأيضاً كان لنا هدف ثالث وألغي، تحدثت مع الحكم وكان له رأي وأنا أحترمه.

وحول خوض المباريات بشكل متتالي في شهر أغسطس، قال: في شهر أغسطس من الصعوبة اللعب مباراة كل ثلاثة أيام، في شهر هكذا من الأفضل أن تلعب مباراة كل أسبوع، وحتى الآن هناك صعوبة في الأجواء، لكن الضغط على الجميع، نحن نتحدث في هذا من أجل مصلحة الدوري.

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بولبينة لـ«الشرق الأوسط»: سنثبت أن الدرعية يستحق مكانا بين الكبار

بولبينة خلال إحدى هجمات الدرعية أمام الفتح (تصوير: سعد الدوسري)
بولبينة خلال إحدى هجمات الدرعية أمام الفتح (تصوير: سعد الدوسري)
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بولبينة لـ«الشرق الأوسط»: سنثبت أن الدرعية يستحق مكانا بين الكبار

بولبينة خلال إحدى هجمات الدرعية أمام الفتح (تصوير: سعد الدوسري)
بولبينة خلال إحدى هجمات الدرعية أمام الفتح (تصوير: سعد الدوسري)

قال الجزائري عادل بولبينة لاعب فريق الدرعية، إن هدفهم الثالث الملغى أمام الفتح، صحيح 100 في المائة.

وتابع بولبينة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: بعد أن سجلنا الهدف قام الحكم بالتشاور مع مساعده ومن ثم قرر إلغاءه، ولا أعلم ما السبب، فنحن لا نلعب في دورة رمضانية، لأن الحكم سمح لنا باستكمال الهجمة، وبعد أن سجلنا الهدف قام بإلغاءه، وفي النهاية الحمد لله على تحقيقنا 3 نقاط ثمينة.

وأضاف: المهم أننا حققنا النقاط الثلاث، بغض النظر عمن يقول أننا استحقينا الانتصار أم لم نستحقه، وإن شاء الله في قادم المباريات نوضح للجميع أن الدرعية يستحق مكاناً بين الكبار، ومنذ اليوم الأول الذي وصلت فيه للدرعية وأنا أشعر بأن الفريق كالعائلة الواحدة، الذي يملك روح المجموعة، و بالرغم من أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الجدد، إلا أننا مع خوض المباريات سوياً في الفترة المقبلة سنكون أكثر قوة، وأؤكد للجميع بأن الدرعية سيكون الحصان الأسود في الدوري السعودي للمحترفين.

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الأحمري لـ«الشرق الأوسط»: أبها يعيش أزمة «نقاط»

سعد الأحمري (موقع نادي أبها)
سعد الأحمري (موقع نادي أبها)
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الأحمري لـ«الشرق الأوسط»: أبها يعيش أزمة «نقاط»

سعد الأحمري (موقع نادي أبها)
سعد الأحمري (موقع نادي أبها)

أكد سعد الأحمري، رئيس نادي أبها، رضاه عن المستوى الذي ظهر به فريقه أمام النصر رغم الخسارة، مشيراً إلى أن الفريق يمر بمرحلة تتطلب تضافر الجهود والعمل على تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.

وقال الأحمري في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: أنا راضٍ تمام الرضا عن المستوى الذي قدمه الفريق، والنصر فريق كبير ويستحق الانتصار، وبدأنا بالفعل خطوات التصحيح، ونعمل ليل نهار، وبإذن الله في القريب العاجل ستشاهدون أبها بصورة مختلفة.

وأوضح رئيس أبها أن المرحلة الحالية لا تحتمل القرارات المتسرعة، مبيناً أن تغيير الجهاز الفني ليس الخيار المطروح كما كان يحدث في السابق، وأن الإدارة تعمل على اتخاذ مجموعة من الخطوات لمعالجة وضع الفريق.

وأضاف: «لا نستطيع تغيير المدرب بسهولة مثل السابق، ويجب اتخاذ عدة خطوات، وننتظر أن يقدم الفريق مستوى كبيراً أمام الدرعية، فنحن حالياً في أزمة جمع النقاط، ونسعى للخروج منها في أقرب وقت».

وتأتي تصريحات الأحمري في وقت يبحث فيه أبها عن استعادة توازنه وتحسين نتائجه، إذ تمثل مواجهة الدرعية محطة مهمة للفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه وتمنحه دفعة معنوية في المرحلة المقبلة.

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