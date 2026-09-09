توجه سالم النجدي، لاعب النصر إلى إحدى المستشفيات بالقرب من ملعب الأول بارك، وذلك لإجراء الفحوص الطبية والاطمئنان على إصابته في الاسنان واللثة والفك.
وتعرض النجدي للإصابة لها خلال مباراة فريقه أمام أبها، والتي اضطر على إثرها إلى مغادرة الملعب.
نقل النجدي لاعب النصر إلى المستشفى
توجه سالم النجدي، لاعب النصر إلى إحدى المستشفيات بالقرب من ملعب الأول بارك، وذلك لإجراء الفحوص الطبية والاطمئنان على إصابته في الاسنان واللثة والفك.
وتعرض النجدي للإصابة لها خلال مباراة فريقه أمام أبها، والتي اضطر على إثرها إلى مغادرة الملعب.
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