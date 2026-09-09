الأحمري لـ«الشرق الأوسط»: أبها يعيش أزمة «نقاط»

أكد سعد الأحمري، رئيس نادي أبها، رضاه عن المستوى الذي ظهر به فريقه أمام النصر رغم الخسارة، مشيراً إلى أن الفريق يمر بمرحلة تتطلب تضافر الجهود والعمل على تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.

وقال الأحمري في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: أنا راضٍ تمام الرضا عن المستوى الذي قدمه الفريق، والنصر فريق كبير ويستحق الانتصار، وبدأنا بالفعل خطوات التصحيح، ونعمل ليل نهار، وبإذن الله في القريب العاجل ستشاهدون أبها بصورة مختلفة.

وأوضح رئيس أبها أن المرحلة الحالية لا تحتمل القرارات المتسرعة، مبيناً أن تغيير الجهاز الفني ليس الخيار المطروح كما كان يحدث في السابق، وأن الإدارة تعمل على اتخاذ مجموعة من الخطوات لمعالجة وضع الفريق.

️ | سعد حامد الأحمري رئيس نادي #أبها لـ«الشرق الأوسط»:- راضٍ تمام الرضا على المستوى، والنصر فريق كبير، ويستحقون الانتصار.- بدأ التصحيح ونحن نعمل ليل نهار، وبإذن الله في القريب العاجل ستشاهدون أبها بصورة مختلفة. #النصر_أبها| #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/nDPs0LYssr — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 9, 2026

وأضاف: «لا نستطيع تغيير المدرب بسهولة مثل السابق، ويجب اتخاذ عدة خطوات، وننتظر أن يقدم الفريق مستوى كبيراً أمام الدرعية، فنحن حالياً في أزمة جمع النقاط، ونسعى للخروج منها في أقرب وقت».

وتأتي تصريحات الأحمري في وقت يبحث فيه أبها عن استعادة توازنه وتحسين نتائجه، إذ تمثل مواجهة الدرعية محطة مهمة للفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه وتمنحه دفعة معنوية في المرحلة المقبلة.