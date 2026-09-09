أبطال أوروبا: سان جيرمان يدشن حملة الدفاع عن اللقب بسداسية

دشن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رحلة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، بفوز ساحق على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 6 / 1 الأربعاء في الجولة الأولى من البطولة.

سجل أهداف باريس سان جيرمان، عثمان ديمبلي (هدفين) في الدقيقتين 17 و23، والإسباني فيران توريس، ثلاثة أهداف (هاتريك)، في الدقائق 31 و47 و57، ومواطنه فابيان رويز في الدقيقة 87، بينما كان الغامبي سليمان كمارا قد سجل هدف براتيسلافا الوحيد في الدقيقة 58.

ويلعب سان جيرمان مواجهة قوية في الجولة المقبلة ضد مانشستر سيتي على ملعب الأخير في الجولة الثانية، يوم الأربعاء 14 أكتوبر (تشرين الأول)، أما براتيسلافا فيواجه شتوتغارت الألماني في نفس اليوم.