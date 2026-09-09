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أبطال أوروبا: سان جيرمان يدشن حملة الدفاع عن اللقب بسداسية

توريس سجل هاتريك في المواجهة (أ.ف.ب)
توريس سجل هاتريك في المواجهة (أ.ف.ب)
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أبطال أوروبا: سان جيرمان يدشن حملة الدفاع عن اللقب بسداسية

توريس سجل هاتريك في المواجهة (أ.ف.ب)
توريس سجل هاتريك في المواجهة (أ.ف.ب)

دشن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رحلة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، بفوز ساحق على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 6 / 1 الأربعاء في الجولة الأولى من البطولة.

سجل أهداف باريس سان جيرمان، عثمان ديمبلي (هدفين) في الدقيقتين 17 و23، والإسباني فيران توريس، ثلاثة أهداف (هاتريك)، في الدقائق 31 و47 و57، ومواطنه فابيان رويز في الدقيقة 87، بينما كان الغامبي سليمان كمارا قد سجل هدف براتيسلافا الوحيد في الدقيقة 58.

ويلعب سان جيرمان مواجهة قوية في الجولة المقبلة ضد مانشستر سيتي على ملعب الأخير في الجولة الثانية، يوم الأربعاء 14 أكتوبر (تشرين الأول)، أما براتيسلافا فيواجه شتوتغارت الألماني في نفس اليوم.

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أبطال أوروبا: ليفربول يقلب الطاولة على أتلتيكو

أليكسيس ماك لدى تسجيله الهدف الثاني لليفربول (رويترز)
أليكسيس ماك لدى تسجيله الهدف الثاني لليفربول (رويترز)
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أبطال أوروبا: ليفربول يقلب الطاولة على أتلتيكو

أليكسيس ماك لدى تسجيله الهدف الثاني لليفربول (رويترز)
أليكسيس ماك لدى تسجيله الهدف الثاني لليفربول (رويترز)

قلب ليفربول تأخره إلى فوز افتتاحي مهم على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 2-1 الأربعاء على ملعب أنفيلد في الجولة الأولى من دوري المجموعة الموحدة لدوري أبطال اوروبا .

وبعدما منح ماركوس يورينتي التقدم لاتلتيكو (17)، ردّ ليفربول بهدفين عبر المجري دومينيك سوبوسلاي (40) والأرجنتيني أليكسيس ماك اليستر (50).

وكان ماك أليستر عبّر عن استيائه من عدم حصوله على عقد جديد عشية المباراة، لكنه أهدى فريقه انتصارا افتتاحيا مهما.

كما شهد اللقاء خروج الوافد الجديد إلى ليفربول الجناح الدولي الفرنسي برادلي باركولا من أرض الملعب وهو يعرج، متأثرا بإصابة في ربلة الساق (60).

وللمرة الاولى هذا الموسم، زجّ المدرب الأرجنتيني ديغو سيميوني بمواطنه المهاجم الدولي خوليان ألفاريس أساسيا، بعدما وصلت المحاولات كلها لانتقاله إلى برشلونة لحائط مسدود.

وأعطى يورينتي «روخيبلانكوس» أفضل بداية على ملعب «أنفيلد» عندما منحه التقدم إثر تمريرة بينية من ألفاريس فتجاوز المجري ميلوش كيركيز قبل أن يرفع الكرة فوق الحارس البرازيلي أليسون بيكر المتقدم عن مرماه فاستقرت في الشباك (17).

وفرض أصحاب الأرض التعادل بعدما هيّأ المدافع الدولي الأوروغوياني المعار من برشلونة الإسباني رونالد أراوخو الكرة بلمسة ذكية أمام سوبوسلاي، حيث غيّر الأخير اتجاه الكرة، ثم أطلق تسديدة دقيقة استقرت في الزاوية اليسرى السفلى (40).

وانتزع الـ«ريدز» التقدم بعدما أطلق ماك أليستر تسديدة صاروخية مسجلا هدفه الـ20 بقميص ليفربول، بعدما ارتدت الكرة من السويدي ألكسندر إيزاك ووصلت إليه على مشارف منطقة الجزاء (50).

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أبطال أوروبا: إنطلاقة نارية لسبورتنغ لشبونة

لاعب سبورتنغ رودريغو زالازار "يسار" يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لفريقه (د.ب.أ)
لاعب سبورتنغ رودريغو زالازار "يسار" يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لفريقه (د.ب.أ)
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أبطال أوروبا: إنطلاقة نارية لسبورتنغ لشبونة

لاعب سبورتنغ رودريغو زالازار "يسار" يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لفريقه (د.ب.أ)
لاعب سبورتنغ رودريغو زالازار "يسار" يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لفريقه (د.ب.أ)

بدأ سبورتنغ لشبونة البرتغالي مشواره في النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال أوروبا على أفضل وجه، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على ضيفه غالطة سراي التركي، الأربعاء، في الجولة الأولى بمرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وتقدم غالطة سراي بهدف عبر (النيران الصديقة)، عقب تسجيل جونكالو إيناسيو، لاعب سبورتنغ لشبونة، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه لمصلحة الفريق التركي في الدقيقة الخامسة.

وسرعان ما استعاد سبورتنغ لشبونة اتزانه من جديد، حيث أحرز جيني كاتامو هدف التعادل للفريق البرتغالي في الدقيقة 27، بينما أضاف زميلاه لويس سواريز ورودريغو زالازار الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 57 من ركلة جزاء و63 على الترتيب.

بتلك النتيجة، حصد سبورتنغ لشبونة أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة هذا الموسم، في حين بقي غالطة سراي بلا رصيد من النقاط.

ويحل لشبونة ضيفا على لانس الفرنسي في الجولة المقبلة الشهر القادم، في حين يلتقي غالطة سراي مع ضيفه برشلونة الإسباني في مواجهة من العيار الثقيل.

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أبطال أوروبا: أرسنال يعود بانتصار ثمين من نابولي

أوديغارد محتفلا بالهدف (رويترز)
أوديغارد محتفلا بالهدف (رويترز)
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أبطال أوروبا: أرسنال يعود بانتصار ثمين من نابولي

أوديغارد محتفلا بالهدف (رويترز)
أوديغارد محتفلا بالهدف (رويترز)

واصل أرسنال انطلاقته المثالية للموسم الحالي، ليحقق انتصارا ثمينا خارج ملعبه على حساب مضيفه نابولي الإيطالي 1 / صفر ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل الهدف الوحيد، لاعب خط الوسط النرويجي مارتن أوديغارد قائد الفريق في الدقيقة 75.

وحقق أرسنال انتصاره الخامس في كل البطولات منذ بداية الموسم، بعدما فاز بمباراة الدرع الخيرية على مانشستر سيتي، وانتصر في مبارياته الثلاثة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودشن وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية، انطلاقته بالموسم الحالي للمسابقة القارية، بينما تلقى نابولي خسارة أولى على أرضه.

ويستقبل أرسنال ضيفه ليل في الجولة الثانية، أما نابولي فيحل ضيفا على فياريال الإسباني، يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول المُقبل.

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