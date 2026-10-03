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الرواحي لـ«الشرق الأوسط»: التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق أمام الإمارات

أحمد الرواحي، لاعب المنتخب العُماني (الشرق الأوسط)
أحمد الرواحي، لاعب المنتخب العُماني (الشرق الأوسط)
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الرواحي لـ«الشرق الأوسط»: التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق أمام الإمارات

أحمد الرواحي، لاعب المنتخب العُماني (الشرق الأوسط)
أحمد الرواحي، لاعب المنتخب العُماني (الشرق الأوسط)

أكد أحمد الرواحي، لاعب المنتخب العُماني، أن التفاصيل الصغيرة حسمت المواجهة ورجحت كفة المنافس، مشدداً على أن لاعبي «الأحمر» قدموا كل ما لديهم، وصنعوا عدداً من الفرص التي لم تُترجم إلى أهداف.

وقال الرواحي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «الحمد لله على كل حال، هذه كرة القدم، وبإذن الله سيكون القادم أفضل».

وعن عدم ظهور ردة فعل من المنتخب العُماني بعد التأهل على حساب العراق، قال: «على العكس، الفرص التي صنعناها وأهدرناها، خصوصاً خلال الشوطين الأول والثاني، تؤكد أن الفريق كان قادراً على العودة في المباراة».

وأضاف: «قدمنا ما علينا في هذه المباراة، ووصلنا إلى المرمى وصنعنا الفرص، لكن لم يُكتب لنا التسجيل. نقول الحمد لله على كل حال، فهذه كرة القدم، ودائماً ما تصنع التفاصيل الصغيرة الفارق في المباريات».

وتابع الرواحي: «اللاعبون لم يقصروا، وقدموا مستوى كبيراً، وبإذن الله نعد جماهيرنا بأن نسعدهم في البطولات المقبلة».

وحول توقعاته لهوية بطل «خليجي 27»، خصوصاً بعدما واجه المنتخب العُماني طرفي المباراة النهائية، السعودية والإمارات، قال الرواحي: «الفائز نقول له مبروك، والخاسر نتمنى له حظاً أوفر. المنتخبان قدما مستويات كبيرة منذ بداية البطولة، ويستحقان الوصول إلى المباراة النهائية».

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الظاهري: منع لاعبي الإمارات من التصريحات «قراري»... والجماهير لن تؤثر علينا

مطر الظاهري، المشرف على المنتخب الإماراتي (الشرق الأوسط)
مطر الظاهري، المشرف على المنتخب الإماراتي (الشرق الأوسط)
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الظاهري: منع لاعبي الإمارات من التصريحات «قراري»... والجماهير لن تؤثر علينا

مطر الظاهري، المشرف على المنتخب الإماراتي (الشرق الأوسط)
مطر الظاهري، المشرف على المنتخب الإماراتي (الشرق الأوسط)

أشاد مطر الظاهري، المشرف على المنتخب الإماراتي، بأداء لاعبي «الأبيض» وتجاوزهم عقبة المنتخب العُماني، مستبعداً أن يؤثر الحضور الجماهيري الكبير المتوقع في المباراة النهائية على لاعبي منتخب الإمارات.

وقال الظاهري، لممثلي وسائل الإعلام عقب المباراة: «أبارك للاعبين الانتصار والوصول إلى المباراة النهائية رغم الإجهاد الكبير. المنتخب العُماني كان نداً قوياً لنا، ونتمنى لهم حظاً أوفر بعد خسارة المباراة، وسنعمل على الاستعداد للمباراة النهائية بصورة أفضل».

وعن النهائي أمام المنتخب السعودي، قال الظاهري: «أعتقد أن أفضل منتخبين وصلا إلى النهائي، والكفة متساوية بين الطرفين. أتمنى بالطبع أن يحقق فريقي البطولة، وبالتأكيد المنتخب السعودي يتطلع إلى الأمر نفسه، لكن من يستعد بصورة أفضل ويحافظ على تركيزه في المباراة هو من سيحقق اللقب».

وأضاف: «انتهينا من مباراة نصف النهائي، وعلينا أن نتحلى بالكثير من التواضع ونبدأ الاستعداد للمباراة النهائية».

وحول متابعة المنتخب السعودي ودراسته قبل النهائي، قال: «المدرب هو المسؤول عن متابعة المباراة والوقوف على مستويات لاعبي المنتخب السعودي. شاهدنا المنتخب السعودي في مبارياته الأربع، وأعتقد أن المدرب أصبحت لديه فكرة واضحة عنه».

واستبعد الظاهري أن يشكل الحضور الجماهيري السعودي المتوقع ضغطاً على لاعبي الإمارات، وقال: «هذه كرة القدم، ولا أعتقد أن الجماهير ستؤثر علينا. سبق لنا اللعب في الملاعب السعودية، والجماهير السعودية دائماً حاضرة ومساندة لمنتخبها، وبالتأكيد سيشكل وصول المنتخب السعودي إلى النهائي حافزاً إضافياً لها للحضور».

وتابع: «لا أعتقد أن ذلك سيؤثر علينا، ونتمنى أن يقدم المنتخبان مباراة ممتعة أمام الحضور الجماهيري الكبير المتوقع».

وعن امتناع لاعبي المنتخب الإماراتي عن الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، كشف الظاهري أن القرار جاء بتوجيه منه، قائلاً: «هذا قرار مني شخصياً، ولا توجد أسباب أخرى، لكنني أريد إبعاد الضغوط عن اللاعبين».

ووجه الظاهري رسالة إلى الجماهير الإماراتية التي ساندت المنتخب في نصف النهائي، قائلاً: «أبارك لهم الوصول إلى المباراة النهائية، وأتمنى أن يكون حضورهم في النهائي أكبر من مباراة اليوم، ونتوقع أن تزحف الجماهير الإماراتية بكثافة خلف المنتخب».

وحول التسهيلات المنتظرة لنقل الجماهير الإماراتية إلى السعودية، قال: «لا أستطيع تحديد رقم معين للحضور، لكن المسافة ليست بعيدة، حتى لمن يرغب في الحضور بالسيارة. الاتحاد سيعمل على تسهيل حضور الجماهير، وبالتأكيد ستكون هناك ترتيبات لنقل المشجعين من الإمارات، لأن من المهم توفير سبل الراحة لهم. نتمنى أن تتوافد الجماهير بكثافة خلف الأبيض في المباراة النهائية».

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رياضة كأس الخليج الإمارات
الرياضة رياضة عربية

برانكو مستشار الاتحاد الإماراتي: نحن على أبواب الذهب

جماهير الإمارات مبتهجة بهدف الفوز أمام عمان (تصوير: عدنان مهدلي)
جماهير الإمارات مبتهجة بهدف الفوز أمام عمان (تصوير: عدنان مهدلي)
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برانكو مستشار الاتحاد الإماراتي: نحن على أبواب الذهب

جماهير الإمارات مبتهجة بهدف الفوز أمام عمان (تصوير: عدنان مهدلي)
جماهير الإمارات مبتهجة بهدف الفوز أمام عمان (تصوير: عدنان مهدلي)

وصف الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المستشار الخاص في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تأهل المنتخب الأبيض إلى نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27» بالنجاح الكبير، مشيراً إلى صعوبة المواجهة التي تفوق فيها على نظيره العُماني بهدف دون رد في نصف النهائي.

وقال إيفانكوفيتش، في حديثه لممثلي وسائل الإعلام عقب المباراة: كانت مباراة صعبة وقوية للغاية، وكنا نتوقع مواجهة بهذه الصعوبة، لأن المنتخبين قدما مستويات جيدة، وبطبيعة الحال ظهر بعض الإرهاق على اللاعبين، لكنها كانت مباراة جميلة.وعن مواجهة المنتخب السعودي في المباراة النهائية، وما تمثله من اختبار صعب أمام أصحاب الأرض، قال إيفانكوفيتش: لقد وصلنا إلى بوابة الذهب، ونريد العبور منها.

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كأس الخليج السعودية
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بيمينتا: نُريد العودة بكأس الخليج إلى الإمارات

لوكس بيمينتا بالرقم 3 يحتفل بهدف الأبيض الإماراتي خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
لوكس بيمينتا بالرقم 3 يحتفل بهدف الأبيض الإماراتي خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
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بيمينتا: نُريد العودة بكأس الخليج إلى الإمارات

لوكس بيمينتا بالرقم 3 يحتفل بهدف الأبيض الإماراتي خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
لوكس بيمينتا بالرقم 3 يحتفل بهدف الأبيض الإماراتي خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)

أعرب لوكس بيمينتا، لاعب المنتخب الإماراتي، عن سعادته ببلوغ نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، عقب الفوز على عُمان 1-0 في الدور نصف النهائي، مؤكداً جاهزية «الأبيض» لمواجهة المنتخب السعودي في المباراة النهائية.

وقال بيمينتا، في حديثه لممثلي وسائل الإعلام عقب المباراة: «كانت مواجهة صعبة للغاية، وكنا نعرف أن المنتخب العُماني يملك فريقاً جيداً. دخلنا المباراة ونحن مستعدون، وكنا نعرف أسلوبه وطريقة لعبه. أنا سعيد جداً بتأهلنا إلى النهائي».

وعن مواجهة المنتخب السعودي، قال: «ستكون مباراة كبيرة وجميلة، وسنلعب أمام مدرجات ممتلئة وفي أجواء رائعة. أتمنى أن ننجح في تحقيق الفوز وإعادة الكأس إلى بلادنا».

وكان المنتخب الإماراتي قد حجز مقعده في المباراة النهائية لـ«خليجي 27»، عقب تغلبه على نظيره العُماني بهدف دون مقابل، ليضرب موعداً مع المنتخب السعودي في نهائي البطولة.

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