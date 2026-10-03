الرواحي لـ«الشرق الأوسط»: التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق أمام الإمارات

أكد أحمد الرواحي، لاعب المنتخب العُماني، أن التفاصيل الصغيرة حسمت المواجهة ورجحت كفة المنافس، مشدداً على أن لاعبي «الأحمر» قدموا كل ما لديهم، وصنعوا عدداً من الفرص التي لم تُترجم إلى أهداف.

وقال الرواحي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «الحمد لله على كل حال، هذه كرة القدم، وبإذن الله سيكون القادم أفضل».

وعن عدم ظهور ردة فعل من المنتخب العُماني بعد التأهل على حساب العراق، قال: «على العكس، الفرص التي صنعناها وأهدرناها، خصوصاً خلال الشوطين الأول والثاني، تؤكد أن الفريق كان قادراً على العودة في المباراة».

️ أحمد الرواحي، لاعب المنتخب العماني، لـ«الشرق الأوسط»:- قدمنا كل ما لدينا في هذه البطولة، ودائماً ما تصنع التفاصيل الصغيرة الفارق في مثل هذه المباريات، بإذن الله نعوض جماهيرنا ونفرحهم في البطولات المقبلة.#الإمارات_عمان#خليجي27 pic.twitter.com/wEZQHumoLn — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 3, 2026

وأضاف: «قدمنا ما علينا في هذه المباراة، ووصلنا إلى المرمى وصنعنا الفرص، لكن لم يُكتب لنا التسجيل. نقول الحمد لله على كل حال، فهذه كرة القدم، ودائماً ما تصنع التفاصيل الصغيرة الفارق في المباريات».

وتابع الرواحي: «اللاعبون لم يقصروا، وقدموا مستوى كبيراً، وبإذن الله نعد جماهيرنا بأن نسعدهم في البطولات المقبلة».

وحول توقعاته لهوية بطل «خليجي 27»، خصوصاً بعدما واجه المنتخب العُماني طرفي المباراة النهائية، السعودية والإمارات، قال الرواحي: «الفائز نقول له مبروك، والخاسر نتمنى له حظاً أوفر. المنتخبان قدما مستويات كبيرة منذ بداية البطولة، ويستحقان الوصول إلى المباراة النهائية».