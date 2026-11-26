قال نادي الزمالك، اليوم الخميس، إنه خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) للوقوف دقيقة حداداً على ضحايا حادث مروري مروع أودى بحياة 31 شخصاً على الأقل في مصر قبل مباراته أمام ضيفه الأفريقي التونسي بعد غد السبت، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقالت السلطات المصرية، أمس الأربعاء، إن 31 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 21 آخرون في حريق اندلع عقب انقلاب شاحنة محملة بمنتجات بترولية على الطريق الدائري الذي يربط محافظات منطقة القاهرة الكبرى، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية.

وقال النادي في بيان: «خاطب الزمالك الكاف لطلب الوقوف دقيقة حداداً قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأفريقي التونسي، المقررة يوم السبت، في دوري أبطال أفريقيا على أرواح ضحايا حادث الوراق الأليم».

وأضاف: «جاء طلب النادي في إطار تضامنه مع ضحايا الحادث الذي وقع أمس (الأربعاء)، وقدم النادي واجب العزاء لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين في الحادث الأليم».

وينتظر مسؤولو نادي الزمالك رد الكاف على هذا الطلب قبل انطلاق اللقاء.

ويستضيف الزمالك نظيره الأفريقي باستاد القاهرة الدولي.

وقرر وزير الرياضة المصري جوهر نبيل «إلغاء جميع الأنشطة الاحتفالية التي تنظمها الوزارة خلال الفترة الحالية، تضامناً مع أهالينا في حادث دائري الوراق، ومشاركة لأسر الضحايا مصابهم الأليم».

وقالت النيابة العامة المصرية، اليوم، إنها ضبطت شخصاً يشتبه في أنه تسبب في حادث تصادم وحريق شاحنة نقل مواد بترولية على الطريق الدائري بمنطقة الوراق في نطاق منطقة القاهرة الكبرى.