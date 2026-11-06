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كأس مصر: الزمالك يحبط مفاجأة مصر للتأمين ويتأهل لدور الـ16

فرحة زملكاوية بعد هدف شحاتة (نادي الزمالك)
فرحة زملكاوية بعد هدف شحاتة (نادي الزمالك)
TT
TT

كأس مصر: الزمالك يحبط مفاجأة مصر للتأمين ويتأهل لدور الـ16

فرحة زملكاوية بعد هدف شحاتة (نادي الزمالك)
فرحة زملكاوية بعد هدف شحاتة (نادي الزمالك)

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بفوز صعب على فريق مصر للتأمين بنتيجة 3 / 2، الجمعة، في دور الـ32 من المسابقة.

وسجل الغيني داودا أكمارا الهدف الأول للتأمين في الدقيقة الـ42، ثم تعادل للزمالك محمد شحاتة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وفي الدقيقة الـ53 تقدم للزمالك أحمد شريف من ركلة جزاء، ثم تعادل مرة أخرى لمصر للتأمين هشام يحيى في الدقيقة الـ84، لتصبح النتيجة 2/ 2. لكن البديل آدم كايد نجح في قيادة الزمالك للتقدم من جديد بهدف ثالث في الدقيقة الـ86.

وسيلاقي الزمالك نظيره الشرقية إنبي في دور الـ16، من بطولة كأس مصر، بعدما تأهل الأخير في وقت سابق بالفوز بنفس النتيجة على فريق بروكسي.

ويبحث الزمالك عن لقبه الـ30 في كأس مصر، حيث حقق 29 لقباً، آخرها في موسم 2024 / 2025.

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الرياضة رياضة عربية

كأس مصر: الزمالك يحبط مفاجأة مصر للتأمين ويتأهل لدور الـ16

فرحة زملكاوية بعد هدف شحاتة (نادي الزمالك)
فرحة زملكاوية بعد هدف شحاتة (نادي الزمالك)
TT
TT

كأس مصر: الزمالك يحبط مفاجأة مصر للتأمين ويتأهل لدور الـ16

فرحة زملكاوية بعد هدف شحاتة (نادي الزمالك)
فرحة زملكاوية بعد هدف شحاتة (نادي الزمالك)

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بفوز صعب على فريق مصر للتأمين بنتيجة 3 / 2، الجمعة، في دور الـ32 من المسابقة.

وسجل الغيني داودا أكمارا الهدف الأول للتأمين في الدقيقة الـ42، ثم تعادل للزمالك محمد شحاتة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وفي الدقيقة الـ53 تقدم للزمالك أحمد شريف من ركلة جزاء، ثم تعادل مرة أخرى لمصر للتأمين هشام يحيى في الدقيقة الـ84، لتصبح النتيجة 2/ 2. لكن البديل آدم كايد نجح في قيادة الزمالك للتقدم من جديد بهدف ثالث في الدقيقة الـ86.

وسيلاقي الزمالك نظيره الشرقية إنبي في دور الـ16، من بطولة كأس مصر، بعدما تأهل الأخير في وقت سابق بالفوز بنفس النتيجة على فريق بروكسي.

ويبحث الزمالك عن لقبه الـ30 في كأس مصر، حيث حقق 29 لقباً، آخرها في موسم 2024 / 2025.

مواضيع
نادي الزمالك رياضة مصرية مصر
الرياضة رياضة عربية

الجزائرية إيمان خليف تخوض أول نزال احترافي الشهر المقبل

البطلة الأولمبية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف (رويترز)
البطلة الأولمبية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف (رويترز)
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الجزائرية إيمان خليف تخوض أول نزال احترافي الشهر المقبل

البطلة الأولمبية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف (رويترز)
البطلة الأولمبية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف (رويترز)

تخوض البطلة الأولمبية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، بعد غيابها عن الحلبات منذ أولمبياد باريس، أول نزال احترافي لها في 15 ديسمبر (كانون الأول) بالعاصمة الفرنسية، حيث يطمح مدربها إلى تحقيق لقب عالمي في «وقت قريب جداً».

وكانت الملاكمة الجزائرية البالغة 27 عاماً والتي تعرضت مراراً لحملات تشكيك حول هويتها الجنسية، قد اضطرت في أبريل (نيسان) الماضي إلى تأجيل أول نزال احترافي لها بسبب إصابة تعرضت لها في أثناء التدريبات.

وأعلنت خليف، الحاصلة على رخصة احترافية من الاتحاد الفرنسي للملاكمة، إلى جانب مدربها كمال عبد السلام ومنظم الحدث ياسين بالرابح، خلال مؤتمر صحافي عُقد، الجمعة، في باريس، أنها ستخوض نزالها في 15 ديسمبر (كانون الأول) في قاعة «ميزون دو لا موتواليتيه».

قالت الملاكمة الجزائرية: «لقد مرّ أكثر من عامين لم أمارس فيهما الملاكمة، وقد اشتقت إلى الحلبة. أنا أعيش من أجل هذه الرياضة، وأتوق للعودة إليها من أجلي ومن أجل جمهوري. لقد كانت السنوات الأخيرة (بعد أولمبياد باريس 2024) وفترة التوقف هذه صعبة للغاية. لقد حان الوقت للانتقال إلى عالم الاحتراف، وسأبذل قصارى جهدي».

وبينما أحرزت ميداليتها الأولمبية في فئة وزن أقل من 66 كلغ، ستنافس، الشهر المقبل، في فئة «سوبر ويلتر» (أقل من 69.8 كلغ) بمواجهة الملاكمة الدومينيكانية كلاريدا سارابيا التي تحمل الجنسية الهولندية.

وأثنى المدرب كمال عبد السلام على ساربيا، قائلاً عنها: «هي ملاكمة من مستوى عالٍ، ولم تُهزم من قبل؛ إذ حققت 4 انتصارات جميعها بالضربة القاضية؛ لذا فهي تمثل تحدياً حقيقياً، لكننا نثق تماماً في إيمان».

ورأى المدرب أن الملاكمة الجزائرية قادرة على الفوز بلقب عالمي في «وقت قريب جداً»، مشيراً إلى أن ذلك «قد يتحقق في غضون ثلاثة إلى 5 نزالات، فهي تمتلك الإمكانات اللازمة لذلك».

من ناحيته، قال بالرابح: «نحن نطمح لوضع إيمان على قمة العالم، ويمكن تشبيهها بمحمد علي».

ولم تخض إيمان خليف أي نزال منذ فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، كما أنها لم تتمكن من المشاركة في بطولة أيندهوفن في يونيو (حزيران) 2025، وذلك بسبب اعتماد الاتحاد الدولي للملاكمة، قبل ذلك بأسبوع، اختباراً إلزامياً للكروموسومات.

وعلى الرغم من توجيه اتهامات متكررة لها بأنها رياضية متحولة جنسياً، فإن الملاكمة وُلدت أنثى، لكنها تحمل طبيعياً جين «اس آر أي» الذي يُعد مؤشراً على الذكورة.

وفي فبراير (شباط)، كشفت في تصريحات لصحيفة «ليكيب» أنها خضعت لعلاج هرموني لخفض مستويات هرمون التستوستيرون لديها قبل أولمبياد 2024.

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الرياضة الملاكمة أولمبياد أخبار الجزائر فرنسا
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الإمارات تعلن تشكيلتها لمواجهة هندوراس وسوريا وديّاً

منتخب الإمارات يستعد لمواجهتي هندوراس وسوريا وديّاً (رويترز)
منتخب الإمارات يستعد لمواجهتي هندوراس وسوريا وديّاً (رويترز)
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الإمارات تعلن تشكيلتها لمواجهة هندوراس وسوريا وديّاً

منتخب الإمارات يستعد لمواجهتي هندوراس وسوريا وديّاً (رويترز)
منتخب الإمارات يستعد لمواجهتي هندوراس وسوريا وديّاً (رويترز)

أعلن منتخب الإمارات، الجمعة، قائمة من 26 لاعباً لمواجهة هندوراس وسوريا وديّاً على هامش معسكر داخلي في أبوظبي والعين خلال الفترة من التاسع إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة وذلك بعد تأجيل كأس آسيا لكرة القدم.

ويخوض المنتخب مباراته الودية الأولى أمام هندوراس يوم 13 نوفمبر على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، قبل أن يختتم المعسكر بمواجهة سوريا يوم 17 من الشهر ذاته على استاد هزاع بن زايد في العين.

وتمثل المباراتان فرصة مهمة للجهاز الفني لاختبار اللاعبين أمام مدرستين كرويتين مختلفتين بما يساعد على تقييم قدرة المنتخب على التعامل مع أساليب لعب متنوعة وظروف تنافسية مختلفة، قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ويأتي المعسكر ضمن برنامج إعداد منتخب الإمارات لنهائيات كأس آسيا التي تأجلت لنهاية العام المقبل.

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