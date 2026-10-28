قرعة دوري أبطال أفريقيا تضع الترجي ونهضة بركان في مواجهات قوية

أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي سحبت اليوم الأربعاء عن وقوع الترجي التونسي في المجموعة الأولى، ونهضة بركان المغربي على رأس المجموعة الثالثة.

وفي غياب حامل اللقب ماميلودي صن داونز، الذي خرج من الدور التمهيدي الثاني، ووصيفه الجيش الملكي، الذي ينافس في كأس الكونفدرالية هذا الموسم، بات الترجي ونهضة بركان الوحيدين في دور المجموعات من أطراف المربع الذهبي في الموسم الماضي.

ووقع الترجي، الذي خسر في قبل نهائي النسخة الماضية 2 - صفر أمام صن داونز في مجموع لقاءي الدور قبل النهائي، على رأس المجموعة الأولى إلى جانب بترو أتلتيكو الأنغولي، ونواديبو الموريتاني، وويليتي الأنغولي.

وأكد محمد أمين النفاتي، المدرب المساعد للترجي، أن فريقه يستهدف التأهل إلى دور الثمانية في صدارة مجموعته، رغم صعوبة المباريات، والتحديات المرتبطة بالتنقلات.

وقال النفاتي لـ«رويترز» إن المواجهات لن تكون سهلة، مشيراً إلى أن بترو أتلتيكو الأنغولي فريق يمتلك الجودة، والخبرة في المسابقات الأفريقية.

وأشار المدرب المساعد إلى أن التنقلات، باستثناء الرحلة إلى موريتانيا، ستكون صعبة نسبياً بسبب المسافة، لكنه شدد على أن الترجي يمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع هذه الظروف، معرباً عن أمله في إنهاء دور المجموعات في الصدارة.

ستقام الجولات الست من مباريات المجموعات في الفترة الممتدة من أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) حتى نهاية يناير (كانون الثاني). ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى دور الثمانية في فبراير (شباط).

ووقع نهضة بركان المغربي، الذي خسر أمام غريمه المحلي الجيش الملكي 2 - 1 في المربع الذهبي الموسم الماضي، على رأس المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً سيمبا التنزاني، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وكولومب سبورتيف الكاميروني.

أما الزمالك المصري، الساعي للفوز باللقب للمرة السادسة، والأولى منذ 2002، فهو يلعب في المجموعة الثانية التي تضم يانغ أفريكانز التنزاني، ومولودية الجزائر، والأفريقي التونسي.

ويستهل الزمالك مشواره في دور المجموعات على أرضه أمام الأفريقي التونسي في أواخر نوفمبر، على أن يختتمه أيضاً على ملعبه أمام مولودية الجزائر في القاهرة في يناير المقبل.

وأكد ماهر الكنزاري، مدرب الأفريقي، أن فريقه متفائل بحظوظه في دور المجموعات، مشيراً إلى أن الاستعداد الجيد سيكون أساسياً لتحقيق النتائج المطلوبة.

وقال الكنزاري لـ«رويترز» إن القرعة أفرزت مجموعات متقاربة المستوى، وإن جميع الفرق تمتلك حظوظاً في المنافسة، مضيفاً أن فريقه سيعمل على التحضير جيداً للمباريات من أجل تحقيق أهدافه.

واعتبر مدرب النادي الأفريقي أن روزنامة المباريات مناسبة نسبياً من ناحية التنقلات، باستثناء الرحلة إلى تنزانيا التي ستكون أطول، معرباً عن تفاؤله بقدرة فريقه على الاستعداد بالشكل المطلوب، وخوض المنافسة بأفضل جاهزية ممكنة.

ويلعب بيراميدز، الفائز باللقب لأول مرة في موسم 2024 - 2025، على رأس المجموعة الرابعة التي تضم الهلال السوداني، وهورويا الغيني، والمغرب الفاسي.

وفيما يلي المجموعات:

المجموعة الأولى: الترجي (تونس)، بترو أتلتيكو (أنغولا)، نواديبو (موريتانيا)، ويليتي (أنغولا).

المجموعة الثانية: الزمالك (مصر)، يانغ أفريكانز (تنزانيا)، مولودية الجزائر (الجزائر)، النادي الأفريقي (تونس).

المجموعة الثالثة: نهضة بركان (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا)، كولومب سبورتيف (الكاميرون).

المجموعة الرابعة: بيراميدز (مصر)، الهلال (السودان)، هورويا (غينيا)، المغرب الفاسي (المغرب).