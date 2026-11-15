«أبطال أفريقيا للسيدات»: الجيش الملكي المغربي يتوّج باللقب

توّج الجيش الملكي المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للسيدات لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعدما فاز على صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي البطولة المقامة في مدينة الإسماعيلية المصرية.

وفاز الجيش الملكي على صن داونز 1-3 في نهائي البطولة التي اختتمت في «ملعب قناة السويس». وتقدم الجيش الملكي في الدقيقة 23 عن طريق إيمان توريس، وبعد ذلك بدقيقتين سجل صن داونز هدف التعادل عن طريق ريفيلوي ثولاكيلي. وعاد الجيش الملكي للتقدم مجدداً في الدقيقة 37 عن طريق هبة يوسفي، ثم سجلت إيمان توريس الهدف الثاني لها والثالث للجيش الملكي في الدقيقة 77.

وكان فريق ليكي الكاميروني قد حصد المركز الثالث والميداليات البرونزية، بعد اكتساح خصمه الأوغندي كاويمبي بخماسية بيضاء.

وحصدت المغربية المخضرمة غزلان شباك جائزة أفضل لاعبة، وزميلتها خديجة إرميشي جائزة أفضل حارسة مرمى، فيما ذهبت جائزة هدافة البطولة للمغربية أيضاً إيمان توريس برصيد أربعة أهداف.