«أبطال أفريقيا»: بيراميدز يحل ضيفاً على حوريا الغيني 6 ديسمبر

أعلن نادي بيراميدز المصري، الأحد، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حدد السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعداً لمباراة الفريق أمام مضيّفه حوريا كوناكري الغيني ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح بيراميدز عبر مركزه الإعلامي أن المباراة ستقام على «استاد 28 سبتمبر» بالعاصمة الغينية كوناكري.

ويستهل بيراميدز مشواره في دور المجموعات باستضافة المغرب الفاسي المغربي يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي على «استاد الدفاع الجوي» ضمن منافسات الجولة الأولى قبل السفر إلى غينيا لخوض مواجهته الثانية أمام حوريا.

وكان بيراميدز قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم قبل الماضي، ليضمن تأهله لكأس العالم للأندية 2029، وفي الموسم الماضي خرج من دور الثمانية على يد الجيش الملكي المغربي.