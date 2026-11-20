قالت قاضية أميركية ‌في ولاية فلوريدا، الخميس، إن توماس ماركل، والد دوقة ساسكس البريطانية ميغان ماركل، لائق ذهنيا لمواجهة تهمة اتحادية رُفعت ضده أمام المحكمة في وقت ​سابق من هذا الشهر تتعلق باعتدائه جنسيا على أطفال.

وصادقت القاضية الأميركية ليندسي غريفين على ما خلصت إليه طبيبة نفسية عينتها المحكمة. وقررت أن والد زوجة الأمير هاري يتمتع بأهلية عقلية كافية لفهم الإجراءات القضائية الموجهة ضده وللمساعدة بشكل مناسب في الدفاع عن نفسه.

ووجهت إلى ماركل البالغ من العمر 82 عاما في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) تهمة جنائية واحدة، بموجب شكوى جنائية، ‌تتمثل في حيازة صور ‌اعتداء جنسي على أطفال.

ووفقا لإفادة خطية من ‌مكتب ⁠التحقيقات ​الاتحادي أرفقت ⁠مع الشكوى، فقد عثر على مواد تتضمن صورتين فاضحتين لماركل وهو يقف بجانب فتاة قاصر عارية وصور أخرى له مع أطفال في أوضاع تعر متفاوتة في وحدتي تخزين في لوس أنجليس.

وفي تعليقه على القضية عند اعتقال ماركل في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) في مركز للرعاية بفلوريدا، قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل، إن ⁠ماركل «استهدف أطفالا أبرياء وسعى إلى سرقة براءتهم من ‌خلال أفعاله الإجرامية».

يأتي قرار القاضية ‌بعدما أمرت بإجراء تقييم للأهلية العقلية له عقب ​جلسته الأولى أمام القضاء في ‌يوم اعتقاله.

وفي الأمر الصادر عنها، ذكرت القاضية غريفين أنها ‌وجدت «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأن ماركل يعاني من قصور عقلي ما، استنادا لمبررات من أبرزها تقدمه في السن و«عدم قدرته على التذكر» خلال مثوله أمام المحكمة.

وخلصت الطبيبة إيمي جيروديموس، التي أجرت التقييم، في تقريرها إلى أن ماركل يبالغ ‌على الأرجح في بعض الأعراض لديه عندما يُطلب منه استرجاع تفاصيل محددة حول ما هو منسوب ⁠إليه.

وخلصت الطبيبة ⁠النفسية إلى أن ماركل «يتمتع حاليا بالقدرة الكافية على فهم طبيعة الإجراءات القانونية الموجهة ضده وعواقبها».

ولا يزال من غير الواضح متى سيتم نقل ماركل إلى الحجز الاتحادي في ولاية كاليفورنيا، حيث رُفعت القضية ضده. وحددت القاضية يوم الخميس موعد الجلسة الأولية في القضية في الأول من ديسمبر (كانون الأول) في مدينة تامبا.

يذكر أن ميغان ماركل، وهي ممثلة أميركية، قطعت علاقتها مع والدها منذ الفترة التي سبقت زواجها من هاري الابن الأصغر للملك تشارلز عام 2018، وهي الفترة التي تقول دوقة ساسكس إنها علمت فيها لأول ​مرة بهذه الاتهامات الموجهة ​ضد والدها. وعبرت عن شعورها «ببالغ الأسى» إزاء هذا الأمر وذكرت أنها منعت أي تواصل بين والدها وطفليها آرتشي (7 سنوات) وليليبت (5 سنوات).