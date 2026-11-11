سيدات الجيش الملكي المغربي إلى نهائي «أبطال أفريقيا»

تأهل نادي الجيش الملكي المغربي؛ حاملُ لقب «دوري أبطال أفريقيا للسيدات» لكرة القدم، إلى المباراة النهائية من نسخة العام الحالي بالفوز 1 - 0 على ليكي إف سي الكاميروني في الدور ما قبل النهائي، الأربعاء.

وسجلت غزلان شاباك الهدف الوحيد للفريق المغربي في الدقيقة الـ48 من المباراة التي أُقيمت في «استاد هيئة قناة السويس» بمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي مصر.

وبذلك يتأهل الفريق المغربي إلى المباراة النهائية لرابع مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وينتظر الفريقُ المغربي بالنهائي الفائزَ من المباراة الثانية في الدور ما قبل النهائي؛ بين فريقَي صن داونز الجنوب أفريقي وكاويمبي ليديز الأوغندي.