استهل الهلال السوداني مشواره في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بتعادل سلبي مع ضيفه حوريا كوناكري الغيني الاحد على ملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيغالي، وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وحصد الهلال نقطته الأولى ليأتي خلف بيراميدز المصري المتصدر بثلاث نقاط اثر فوزه على المغرب الفاسي المغربي 1-0 السبت.

وفي المجموعة الثالثة، تعادل سيمبا التنزاني وضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي 2-2 في دارس السلام، ليبقى نهضة بركان المغربي في الصدارة بعد فوزه على كولومب الماميروني 4-1 السبت.

وفرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة بترو أتلتيكو دي لواندا الأنغولي وضيفه نواذيبو الموريتاني في لواندا ضمن المجموعة الأولى التي تضم الترجي التونسي الذي افتتح مشواره بالفوز على ويلييت الأنغولي 3-0 السبت.