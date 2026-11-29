طالب البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لإيه سي ميلان الإيطالي، لاعبي فريقه بخلق مزيد من الفرص، وذلك قبل مواجهة كالياري مساء الإثنين، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري الإيطالي.

ويدخل ميلان المباراة التي تقام في سردينيا بمعنويات عالية، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدفين إلى الفوز 4 / 2 على العملاق اليوناني أولمبياكوس، ضمن منافسات الدوري الأوروبي الخميس الماضي.

ومع ذلك يطالب أموريم لاعبيه بمواصلة السعي نحو التحسن، حيث قال للموقع الرسمي للنادي: «إذا نظرنا إلى كافة الإحصائيات، سنجد أننا نتمتع بفعالية كبيرة أمام المرمى، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لأي فريق، لكننا بحاجة إلى خلق مزيد من الفرص».

وأضاف حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «أعتقد أننا بحاجة إلى تحسين تركيزنا خلال المباريات، وندرك صعوبة خوض مباراتين في غضون ثلاثة أيام مع ضرورة تحقيق الفوز في كل مرة، ولا يزال أمامنا طريق طويل لنصبح الفريق الذي نطمح أن نكون، لكننا نقترب من ذلك تدريجيا».