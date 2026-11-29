حقق فريق كومو فوزا عريضا على ضيفه يوفنتوس بنتيجة 3 / صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وواصل كومو مفاجآته ضد الكبار، ليحقق فوزه التاسع هذا الموسم في ثاني مواسمه على مستوى دوري الدرجة الأولى، ويتقدم مرة أخرى صوب المربع الذهبي في جدول المسابقة ولو بشكل مؤقت.

أحرز الأرجنتيني نيكو باز الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و80، ليحصد أصحاب الأرض 3 نقاط ثمينة.

وكانت المباراة قد شهدت طرد الفرنسي كولو مواني مهاجم يوفنتوس في الدقيقة الخامسة، ليكمل فريقه المواجهة بنقص عددي مبكر.

ورفع كومو رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع متخطيا ميلان الذي تراجع للمركز الخامس مؤقتا (27 نقطة)، قبل مباراته الإثنين مع كالياري.

أما يوفنتوس الذي نال الهزيمة الرابعة، فقد توقف رصيده عند 21 نقطة في المركز السابع.