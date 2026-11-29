بدأت المواجهة بين آرسنال ومانشستر سيتي في ملعب الإمارات بهتافات جماهير أصحاب الأرض التي وصفت الفريق الضيف بـ«الغشاشين»، وانتهت بشعور لاعبي سيتي بأنهم تعرضوا للسرقة، في مفارقة استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام البريطانية، التي وجدت نفسها تدافع عن حق نادٍ في العدالة داخل الملعب، بينما ينتظر عقوبات على انتهاكه القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز خارجه.

وبين النقاط الكثيرة التي قد يخسرها مانشستر سيتي بقرار من لجنة مستقلة، والنقطتين اللتين شعر بأنه خسرهما بقرار من حكم الفيديو المساعد، تجددت أزمة الثقة في التحكيم الإنجليزي، وسط اتفاق لافت بين «التليغراف» و«الغارديان» و«التايمز» وشبكة «سكاي سبورتس» على أحقية فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا في الحصول على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المواجهة التي انتهت بالتعادل 2 - 2، الأحد.

لحظة تسجيل آرسنال لهدفه الثاني الذي أثار الجدل (أ.ب)

وكان من شأن فوز مانشستر سيتي تقليص الفارق مع آرسنال المتصدر وحامل اللقب إلى ثلاث نقاط، وإعادة فتح سباق المنافسة على مصراعيه، لكن الفارق بقي عند ست نقاط، بعدما قرر حكم الساحة جون بروكس وحكم الفيديو المساعد دارين إنغلاند عدم احتساب ركلة جزاء إثر تصدي السويدي فيكتور جيوكيريس بذراعيه لضربة رأسية من الكرواتي يوشكو غفارديول، كانت في طريقها إلى الشباك في الدقيقة 97.

وتساءل جيسون بيرت، كبير مراسلي كرة القدم في «التليغراف»، عن الصور التي كان يشاهدها إنغلاند داخل غرفة تقنية الفيديو في ستوكلي بارك، بعدما بدا أن الحكم ينظر إلى الذراع الخطأ لتحديد موضع ملامسة الكرة، معتبراً أن أداء هيئة الحكام الإنجليزية «برو ريف» بلغ مرحلة الأزمة، وأن اعتذاراً جديداً بات متوقعاً.

"That's a SHOCKING decision!" FULL-TIME scenes at the Emirates as Manchester City are enraged after being denied a last-gasp penalty ❌ pic.twitter.com/8YjuUf4SOF — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 29, 2026

ولم تكن ركلة الجزاء وحدها مصدر الغضب، إذ سبقتها واقعة هدف التعادل الثاني لآرسنال في الدقيقة 83، عندما بدا أن المدافع البرازيلي غابرييل ماغالايش وجّه ضربة بمرفقه إلى مؤخرة رأس الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، الذي أفلتت الكرة من بين يديه لتصل إلى الهولندي يوريين تيمبر، وتسكن الشباك.

وفي الوقت الذي انصب فيه اهتمام حكم الفيديو ومساعده نيك هوبتون على احتمال ملامسة الكرة يد تيمبر قبل دخولها المرمى، جرى تجاوز واقعة الالتحام مع دوناروما سريعاً، رغم احتجاجات لاعبي سيتي، الذين اعتبروا أيضاً أن الركلة الركنية نفسها جاءت إثر مخالفة ارتكبها إيبيريتشي إيزي ضد ماتيوس نونيز.

واستعرض سام دين، في تقرير آخر لـ«التليغراف»، تفاصيل المحادثة بين حكمي الساحة والفيديو بشأن هدف التعادل، إذ أبلغ إنغلاند زميله بروكس بأنه راجع جميع زوايا التصوير المتاحة، ولم يجد دليلاً قاطعاً على اصطدام الكرة بيد تيمبر اليمنى، مؤكداً صحة قرار احتساب الهدف.

لكن اللافت أن الحكم نفسه كان مسؤولاً عن تقنية الفيديو في واقعة مشابهة خلال مواجهة آرسنال ووست هام يونايتد في نهاية الموسم الماضي، عندما أُلغي هدف تعادل متأخر لكالوم ويلسون، إثر مخالفة ضد حارس آرسنال ديفيد رايا، في قرار لعب دوراً مهماً في سباق اللقب آنذاك.

واستعاد ديفيد هايتنر، مراسل «الغارديان»، واقعة أخرى ارتبطت بإنغلاند عام 2023، عندما أُلغي هدف صحيح للكولومبي لويس دياز، لاعب ليفربول حينها، أمام توتنهام، لكنه ذهب إلى أبعد من استعراض الأخطاء التحكيمية، ناقلاً اعتقاداً سائداً داخل معسكر مانشستر سيتي بأن سمعة النادي بوصفه الطرف الشرير في عالم كرة القدم باتت تلعب ضده.

وهو اعتقاد يعكس حجم الاحتقان داخل النادي، وإن كان لا يشكل دليلاً على وجود تحيز تحكيمي متعمد، خصوصاً أن سيتي لا يزال ينتظر نتيجة استئنافه ضد إدانته بانتهاك أكثر من 100 من القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان غاري نيفيل، المدافع السابق لمانشستر يونايتد، الأكثر حدة في انتقاداته عبر «سكاي سبورتس»، إذ شبّه وضعية ذراعي غيوكيريس بذراعي حارس المرمى، قبل أن يوجه اتهاماً مباشراً إلى حكم الفيديو، قائلاً: «لقد شاهد اللقطة، وكان يريد فقط انتهاء المباراة بالتعادل. كان القرار أكبر من قدرته على اتخاذه».

واتفق معه جيمي كاراغر وروي كين وميكا ريتشاردز، لكن الشهادة الأكثر لفتاً للانتباه جاءت من إيان رايت، أحد أبرز المهاجمين في تاريخ آرسنال، الذي شكك في أن يكون حكم الفيديو قد شاهد اللقطة من الزاوية الصحيحة أصلاً، مشيراً إلى أن الكرة اصطدمت باليد اليمنى لغيوكيريس، بينما استند التبرير التحكيمي إلى أن يده اليسرى كانت مضمومة إلى جسده.

ومن الناحية القانونية، اعتبر بيتر والتون، الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، في تحليل نشرته «التايمز»، أن قرب المسافة بين غفارديول وجيوكيريس لا يبرر القرار، لأن ذراعي المهاجم السويدي كانتا في وضعية غير طبيعية بوضوح، فضلاً عن حركة ذراعه باتجاه الكرة، مؤكداً أن عدم احتساب ركلة جزاء، في ظل توافر تقنية الفيديو وزوايا التصوير المتعددة، قرار لا يمكن الدفاع عنه.

ومع ذلك، اتفق والتون مع قرار احتساب هدف تيمبر، ورأى أن الأدلة لم تكن كافية لمعاقبة البرازيلي برونو غيمارايش على واقعة شد شعر البلجيكي جيريمي دوكو، وهي إحدى الوقائع التي أثارت غضب سيتي في مباراة شهدت تسعة إنذارات، بينها بطاقة صفراء لمدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، ستؤدي إلى إيقافه عن الوجود على خط التماس أمام برينتفورد.

هل تعرض جيريمي دوكو لشد شعره بالشوط الأول؟ (د.ب.أ)

وكاد الجدل التحكيمي يحجب واحدة من أفضل مباريات مانشستر سيتي تحت قيادة ماريسكا، بعدما وصل الفريق إلى شمال لندن مكتفياً بنقطة واحدة من أصل 12 نقطة ممكنة في مبارياته الأربع السابقة بالدوري، قبل أن يقدم أداءً لافتاً، خصوصاً عبر ثنائية المغربي أيوب بوعدي، البالغ من العمر 19 عاماً، وإليوت أندرسون في خط الوسط، فيما افتقد آرسنال تأثير ديكلان رايس الغائب بسبب الإصابة.

وتقدم سيتي مرتين عبر إيرلينغ هالاند وإنزو فرنانديز، ورد آرسنال بواسطة كاي هافرتز وتيمبر، فيما أهدر غيوكيريس فرصتين ثمينتين، قبل أن يصبح بطل الواقعة الأكثر إثارة للجدل.

ولم يكتفِ مانشستر سيتي بالاحتجاجات، إذ أعلن في بيان رسمي عزمه مخاطبة هيئة الحكام، الاثنين، للمطالبة بتفسير كامل للقرارات الرئيسية، وآليات اتخاذها داخل الملعب وغرفة تقنية الفيديو، فيما أكد ماريسكا أنه سينتظر اعتذاراً مماثلاً لما حدث عقب مباراة مانشستر يونايتد.